ترميم نسخة نادرة لخريطة رسمها الشريف الإدريسي قبل قرون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكّن فريق عمل الترميم والصيانة في سلطنة عُمان من ترميم مجموعة نادرة من الخرائط التي رسمها أحد كبار الجغرافيين قبل قرون.

ونجح الفريق في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في ترميم خريطة "صورة الأرض" للشريف الإدريسي، وهي عبارة عن نسخة نادرة مجمّعة لخرائط رسمها العالِم العربي في عام 1154، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العُمانية الأحد.

نجح فريق من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عُمان في ترميم خريطة "صورة الأرض" للعالِم العربي الشريف الإدريسي. , plain_text Credit: Twitter/@OmanNewsAgency

وأشارت الوكالة إلى أن الإدريسي كان من كبار الجغرافيين، ومؤسسي علم الجغرافيا في التاريخ.

واستطاع فريق العمل المحافظة على وِحدة الخريطة بعد تعرُّضها لخطر التفتت والتكسر نتيجة لارتفاع مستويات الحموضة فيها، وفقدانها لخصائصها المائية.

فريق عمل الترميم والصيانة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية يتمكن من ترميم وصيانة خريطة "صورة الأرض"، وهي نسخة نادرة مجمّعة لخرائط رسمها العالِم العربي الشريف الإدريسي أحد كبار الجغرافيين ومؤسسي علم الجغرافيا في التاريخ عام 1154. #العمانية https://t.co/CPnlvu9NI0

وتم استخدام تقنية الترطيب الموضعي لانتشال الخريطة من لوح خشبي كانت قد أُلصقت فيه.

استخدم الفريق تقنية الترطيب الموضعي على الخريطة. , plain_text Credit: Twitter/@OmanNewsAgency

وعند حديثه عن مراحل الترميم، قال رئيس قسم الترميم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، محمد بن حميد السليمي: "تتطلّب تقنية الترطيب الموضعي للوثائق مهارة فنية، ومعرفة دقيقة بالمكونات المادية للوثائق من أحبار، وألوان، وحركة خطوط ألياف الورقة الطولية، والعرضية".

وتُعد خريطة "صورة الأرض" من أهم الخرائط التاريخية التي وضعها العلماء العرب المسلمون.

وتحتوي الخريطة على تفاصيل دقيقة عن الحقبة الزمنية التي صُنعت خلالها، وتوزيع البلدان، والبحار، والأقاليم، وظهرت سلطنة عُمان فيها بشكلٍ بارز باسم "عُمان"، إضافةً لأشهر المدن العُمانية مثل مسقط، وصحار، وغيرها.