ترميم نسخة نادرة لخريطة رسمها الشريف الإدريسي قبل قرون

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمكّن فريق عمل الترميم والصيانة في سلطنة عُمان من ترميم مجموعة نادرة من الخرائط التي رسمها أحد كبار الجغرافيين قبل قرون.

ونجح الفريق في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في ترميم خريطة "صورة الأرض" للشريف الإدريسي، وهي عبارة عن نسخة نادرة مجمّعة لخرائط رسمها العالِم العربي في عام 1154، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء العُمانية الأحد.

من أهم الخرائط التي وضعها العرب المسلمون.. ترميم نسخة نادرة لخريطة رسمها الشريف الإدريسي
نجح فريق من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية بسلطنة عُمان في ترميم خريطة "صورة الأرض" للعالِم العربي الشريف الإدريسي. , plain_textCredit: Twitter/@OmanNewsAgency

وأشارت الوكالة إلى أن الإدريسي كان من كبار الجغرافيين، ومؤسسي علم الجغرافيا في التاريخ.

واستطاع فريق العمل المحافظة على وِحدة الخريطة بعد تعرُّضها لخطر التفتت والتكسر نتيجة لارتفاع مستويات الحموضة فيها، وفقدانها لخصائصها المائية.

وتم استخدام تقنية الترطيب الموضعي لانتشال الخريطة من لوح خشبي كانت قد أُلصقت فيه.

من أهم الخرائط التي وضعها العرب المسلمون.. ترميم نسخة نادرة لخريطة رسمها الشريف الإدريسي
استخدم الفريق تقنية الترطيب الموضعي على الخريطة. , plain_textCredit: Twitter/@OmanNewsAgency
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وعند حديثه عن مراحل الترميم، قال رئيس قسم الترميم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، محمد بن حميد السليمي: "تتطلّب تقنية الترطيب الموضعي للوثائق مهارة فنية، ومعرفة دقيقة بالمكونات المادية للوثائق من أحبار، وألوان، وحركة خطوط ألياف الورقة الطولية، والعرضية".

وتُعد خريطة "صورة الأرض" من أهم الخرائط التاريخية التي وضعها العلماء العرب المسلمون.

وتحتوي الخريطة على تفاصيل دقيقة عن الحقبة الزمنية التي صُنعت خلالها، وتوزيع البلدان، والبحار، والأقاليم، وظهرت سلطنة عُمان فيها بشكلٍ بارز باسم "عُمان"، إضافةً لأشهر المدن العُمانية مثل مسقط، وصحار، وغيرها.

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