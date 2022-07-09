من خارج العالم.. الكشف عن القائمة المختصرة لمصور علم الفلك لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدرجت مجموعة من الصور لكل من مجرة درب التبانة فوق الساحل الأمريكي، والغيوم الوردية والأرجوانية المطلة على الأرجنتين، وانعكاس الشفق القطبي على المياه الساكنة لبحيرة بكندا، في القائمة المختصرة لمسابقة مصور علم الفلك للعام 2022.

صورة تعكس منظرًا رائعًا لميزة سماوية تعرف باسم "السديم"، ويمكن رؤيتها من مدينة جنرال باتشيكو في الأرجنتين. , plain_text Credit: Ignacio Diaz Bobillo

وشارك أكثر من 3 آلاف من المصورين الهواة والمحترفين من 67 دولة في النسخة الـ14 من المسابقة، والتي ينظمها المرصد الملكي في غرينتش بلندن.

واستكشف بعض المشاركين تأثير التلوث على التصوير الفلكي.

التقط مارسين زاجاك اللونين البرتقالي والفضي لمجرة درب التبانة، فوق الساحل الجنوبي لولاية أوريغون. , plain_text Credit: Marcin Zajac

وقال المنظمون في بيان صحفي إن المرشح لفئة Skyscapes، شون جوبيل، قد نجح في رصد محاذاة القمر فوق أفق لوس أنجلوس.

رصد شون جوبيل القمر بمحاذاة أفق لوس أنجلوس المميز، بعد وقوع عاصفة شتوية في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2021. , plain_text Credit: Sean Goebel

وفي الوقت نفسه، التقط مصور علم الفلك المرشح لهذا العام، زيزين تشو، صورة لمثلث بيكرينغ، وهو جزء من سديم الحجاب في كوكبة الدجاجة، رغم التلوث الضوئي في مدينة شاوكسينج بالصين.

نجح ليو شويمي في التقاط صورة ظلية لمرصد "مينغ آنتو" في منطقة منغوليا الداخلية، الصين. , plain_text Credit: Liu Xuemei

وقال عالم الفلك في المرصد الملكي وعضو لجنة التحكيم في المسابقة، إد بلومر، لشبكة CNN في بيان: "شعرت بالارتياح حقًا عند رؤية عدد المشاركين الذين تحدوا أنفسهم لالتقاط أحداث غير عادية أو نادرًا ما يتم تصويرها.. هناك بعض الأشياء التي لم ترها من قبل، وبعض الأشياء التي لن تتم رؤيتها مجددًا".

في هذه الصورة، التي التقطها شين تورجون، ينعكس اللون الأخضر المضيء للشفق القطبي على بحيرة شاسعة في ألبرتا، كندا. , plain_text Credit: Shane Turgeon

وسيتم الإعلان عن الصور الفائزة في 15 سبتمبر/ أيلول في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت، وستُعرض في المتحف البحري الوطني بلندن.