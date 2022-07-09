من خارج العالم.. الكشف عن القائمة المختصرة لمصور علم الفلك لعام 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أدرجت مجموعة من الصور لكل من مجرة درب التبانة فوق الساحل الأمريكي، والغيوم الوردية والأرجوانية المطلة على الأرجنتين، وانعكاس الشفق القطبي على المياه الساكنة لبحيرة بكندا، في القائمة المختصرة لمسابقة مصور علم الفلك للعام 2022.
وشارك أكثر من 3 آلاف من المصورين الهواة والمحترفين من 67 دولة في النسخة الـ14 من المسابقة، والتي ينظمها المرصد الملكي في غرينتش بلندن.
واستكشف بعض المشاركين تأثير التلوث على التصوير الفلكي.
وقال المنظمون في بيان صحفي إن المرشح لفئة Skyscapes، شون جوبيل، قد نجح في رصد محاذاة القمر فوق أفق لوس أنجلوس.
وفي الوقت نفسه، التقط مصور علم الفلك المرشح لهذا العام، زيزين تشو، صورة لمثلث بيكرينغ، وهو جزء من سديم الحجاب في كوكبة الدجاجة، رغم التلوث الضوئي في مدينة شاوكسينج بالصين.
وقال عالم الفلك في المرصد الملكي وعضو لجنة التحكيم في المسابقة، إد بلومر، لشبكة CNN في بيان: "شعرت بالارتياح حقًا عند رؤية عدد المشاركين الذين تحدوا أنفسهم لالتقاط أحداث غير عادية أو نادرًا ما يتم تصويرها.. هناك بعض الأشياء التي لم ترها من قبل، وبعض الأشياء التي لن تتم رؤيتها مجددًا".
وسيتم الإعلان عن الصور الفائزة في 15 سبتمبر/ أيلول في حفل توزيع الجوائز عبر الإنترنت، وستُعرض في المتحف البحري الوطني بلندن.