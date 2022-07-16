دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُدرج الجسر الخشبي في الصين، ومركز التأمل البوذي في تايلاند، على القائمة المختصرة للنسخة الـ15 من جوائز مهرجان العمارة العالمي السنوي (WAF)، التي ضمت أكثر من 250 مبنى.

وهذه المباني المنتقاة من أكثر من 50 دولة، تأهلت للتصفيات النهائية وسيقيمها الحكام تبعًا لفئات العمارة السكنية، والتجارية، والمدنية، قبل أن تتنافس على اللقب العالمي المرموق لهذا العام.

صورة هيكل مستقبلي يعمل بالطاقة الشمسية بمدينة الشارقة، في دولة الإمارات، وسيكون البناء مقرًا لمجموعة "بيئة"., plain_text Credit: Hufton + Crow

وكان للصين حصّة الأسد على قائمة المشاريع المختصرة، رغم ملاحظة المنظمين زيادة ملحوظة في المشاركات من الهند وتركيا.

قالت شركة Tchoban Voss Architekten الألمانية إنها تمكنت من خفض انبعاثات الكربون من خلال الجمع بين الخشب والخرسانة في تصميمها لهيكل EDGE Suedkreuz ببرلين. , plain_text Credit: Ilya Ivanov

وتشمل بعض المباني البارزة في القائمة المختصرة لهذا العام ملعب SoFi الجديد في لوس أنجلوس، وموقع KOKO الموسيقى الشهير في لندن بعد خضوعه لعملية تجديد بقيمة 100 مليون دولار عقب الحريق الذي طاله.

تم ترشيح شركة التصميم Antao في فئة المناظر الطبيعية لمنتزه أنشطة الأطفال في مقاطعة يونان الصينية. , plain_text Credit: WAF

سيتم منح الجوائز مباشرة خلال مهرجان العمارة العالمي السنوي، الذي يقام في الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول في لشبونة، البرتغال.

يقع جامع الشيخ محمد بن عبدالله بن ابراهيم الماجد، على مساحة 3650 مترًا مربعًا، في الرياض، السعودية. , plain_text Credit: Alsoliman Real Estate Co

وستمنح جوائز أخرى خاصة بهندسة المناظر الطبيعية والمشاريع المستقبلية المقترحة، كما سيتم تسمية أفضل التصاميم الداخلية في العالم في الحدث الموازي للمهرجان، المعروف باسم Inside World Festival of Interiors.

تم تصميم هذا البناء من قبل شركة Fender Katsalidis، وهو يتألف من 48 طابقًا وسط مدينة ملبورن، أستراليا. ويضم "غابة حضرية" من ثلاثة طوابق. , plain_text Credit: Willem-Dirk du Toit

وكان Amager Bakke في كوبنهاغن حاز على لقب أفضل بناء في العالمي لعام 2021، وهو مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة مع سطح يتحول إلى منحدر للتزلج خلال فصل الشتاء.

تم تصميم جسر المشاة الخشبي من قبل استديو LUO، ويمتد عبر ممر مائي في Jiangmen، في مقاطعة غوانغدونغ الصينية. , plain_text Credit: Jin Weiqi

ومن بين الفائزين السابقين: المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين الذي صممته زها حديد في روما، والمعاهد الموسيقية المبرّدة في حدائق سنغافورة بجوار الخليج.