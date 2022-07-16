دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُدرج الجسر الخشبي في الصين، ومركز التأمل البوذي في تايلاند، على القائمة المختصرة للنسخة الـ15 من جوائز مهرجان العمارة العالمي السنوي (WAF)، التي ضمت أكثر من 250 مبنى.
وهذه المباني المنتقاة من أكثر من 50 دولة، تأهلت للتصفيات النهائية وسيقيمها الحكام تبعًا لفئات العمارة السكنية، والتجارية، والمدنية، قبل أن تتنافس على اللقب العالمي المرموق لهذا العام.
وكان للصين حصّة الأسد على قائمة المشاريع المختصرة، رغم ملاحظة المنظمين زيادة ملحوظة في المشاركات من الهند وتركيا.
وتشمل بعض المباني البارزة في القائمة المختصرة لهذا العام ملعب SoFi الجديد في لوس أنجلوس، وموقع KOKO الموسيقى الشهير في لندن بعد خضوعه لعملية تجديد بقيمة 100 مليون دولار عقب الحريق الذي طاله.
سيتم منح الجوائز مباشرة خلال مهرجان العمارة العالمي السنوي، الذي يقام في الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول في لشبونة، البرتغال.
وستمنح جوائز أخرى خاصة بهندسة المناظر الطبيعية والمشاريع المستقبلية المقترحة، كما سيتم تسمية أفضل التصاميم الداخلية في العالم في الحدث الموازي للمهرجان، المعروف باسم Inside World Festival of Interiors.
وكان Amager Bakke في كوبنهاغن حاز على لقب أفضل بناء في العالمي لعام 2021، وهو مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة مع سطح يتحول إلى منحدر للتزلج خلال فصل الشتاء.
ومن بين الفائزين السابقين: المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين الذي صممته زها حديد في روما، والمعاهد الموسيقية المبرّدة في حدائق سنغافورة بجوار الخليج.