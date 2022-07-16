بينها الإمارات والسعودية.. مهرجان العمارة العالمي يكشف عن اللائحة القصيرة لعام 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أُدرج الجسر الخشبي في الصين، ومركز التأمل البوذي في تايلاند، على القائمة المختصرة للنسخة الـ15 من جوائز مهرجان العمارة العالمي السنوي (WAF)، التي ضمت أكثر من 250 مبنى.

وهذه المباني المنتقاة من أكثر من 50 دولة، تأهلت للتصفيات النهائية وسيقيمها الحكام تبعًا لفئات العمارة السكنية، والتجارية، والمدنية، قبل أن تتنافس على اللقب العالمي المرموق لهذا العام.

مهرجان العمارة العالمي للعام 2022
صورة هيكل مستقبلي يعمل بالطاقة الشمسية بمدينة الشارقة، في دولة الإمارات، وسيكون البناء مقرًا لمجموعة "بيئة"., plain_textCredit: Hufton + Crow

وكان للصين حصّة الأسد على قائمة المشاريع المختصرة، رغم ملاحظة المنظمين زيادة ملحوظة في المشاركات من الهند وتركيا.

مهرجان العمارة العالمي للعام 2022
قالت شركة Tchoban Voss Architekten الألمانية إنها تمكنت من خفض انبعاثات الكربون من خلال الجمع بين الخشب والخرسانة في تصميمها لهيكل EDGE Suedkreuz ببرلين. , plain_textCredit: Ilya Ivanov

وتشمل بعض المباني البارزة في القائمة المختصرة لهذا العام ملعب SoFi الجديد في لوس أنجلوس، وموقع KOKO الموسيقى الشهير في لندن بعد خضوعه لعملية تجديد بقيمة 100 مليون دولار عقب الحريق الذي طاله.

مهرجان العمارة العالمي للعام 2022
تم ترشيح شركة التصميم Antao في فئة المناظر الطبيعية لمنتزه أنشطة الأطفال في مقاطعة يونان الصينية. , plain_textCredit: WAF

سيتم منح الجوائز مباشرة خلال مهرجان العمارة العالمي السنوي، الذي يقام في الفترة الممتدة بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول في لشبونة، البرتغال.

مهرجان العمارة العالمي للعام 2022
يقع جامع الشيخ محمد بن عبدالله بن ابراهيم الماجد، على مساحة 3650 مترًا مربعًا، في الرياض، السعودية. , plain_textCredit: Alsoliman Real Estate Co

وستمنح جوائز أخرى خاصة بهندسة المناظر الطبيعية والمشاريع المستقبلية المقترحة، كما سيتم تسمية أفضل التصاميم الداخلية في العالم في الحدث الموازي للمهرجان، المعروف باسم Inside World Festival of Interiors.

مهرجان العمارة العالمي للعام 2022
تم تصميم هذا البناء من قبل شركة Fender Katsalidis، وهو يتألف من 48 طابقًا وسط مدينة ملبورن، أستراليا. ويضم "غابة حضرية" من ثلاثة طوابق. , plain_textCredit: Willem-Dirk du Toit

وكان Amager Bakke في كوبنهاغن حاز على لقب أفضل بناء في العالمي لعام 2021، وهو مصنع لتحويل النفايات إلى طاقة مع سطح يتحول إلى منحدر للتزلج خلال فصل الشتاء.

مهرجان العمارة العالمي للعام 2022
تم تصميم جسر المشاة الخشبي من قبل استديو LUO، ويمتد عبر ممر مائي في Jiangmen، في مقاطعة غوانغدونغ الصينية. , plain_textCredit: Jin Weiqi

ومن بين الفائزين السابقين: المتحف الوطني لفنون القرن الحادي والعشرين الذي صممته زها حديد في روما، والمعاهد الموسيقية المبرّدة في حدائق سنغافورة بجوار الخليج.

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