برج القاهرة يسطع بحلة جديدة ليظهر أشبه بلوحة فنية..حقيقة أم خيال؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في صورة أقرب إلى لوحة فنية، تضع الفنانة المصرية ندى عيسى تصوّرًا لأحد أبرز معالم العاصمة المصرية، برج القاهرة، وهو مضاء بألوان النيون الزاهية، ما يضفي عليه لمسة غير مألوفة عادة في مصر.

وفي حديثها لموقع CNN بالعربية، أوضحت الفنانة المصرية البالغة من العمر 22 عامًا أنها تحب رؤية كل ما يحيط بها بشكل مختلف.

ونظرًا لكون برج القاهرة معلمها المفضل في العاصمة، لطالما تخيلته عيسى يسطع بإضاءة النيون.

وتعتمد عيسى تقنية التلاعب بالألوان الموجودة في برنامج لتعديل الصور، حتى تمنحها منظورًا جماليًا ورؤية جديدة تشبه اللوحات الفنية.

وتطمح عيسي بأن يحصل برج القاهرة على حلة جديدة وأن تتم إضاءته بالنيون مستقبلًا، حتى يتسنّى للجميع رؤية جمال هذا البرج الذي يشبه زهرة اللوتس، على حد تعبيرها.

Credit: Nada Essa/ @nadawinx

وفي البداية، واجهت الأعمال الفنية التي تشاركها عيسى رفضًا من قبل البعض على منصات التواصل الاجتماعي، من خلال نشر تعليقات وردود فعل سلبية، إلا أنها استمرّت بعملها لأنها تؤمن بأسلوبها الفني الذي يعبر عنها وعن نظرتها لكل ما يحيط بها.

واليوم، تحظى الفنانة بآلاف المتابعين عبر حسابها على موقع "انستغرام"، حيث تعرض رؤيتها الفنية لشوراع القاهرة ومعالمها بمنظور متفرد يخصّها، مشيرًة إلى أن صورة برج القاهرة نالت الكثير من الإشادة والإعجاب في الآونة الأخيرة.

Credit: Nada Essa/ @nadawinx

ويقع برج القاهرة في "جزيرة الزمالك" على ضفاف نهر النيل، ويُعد أحد أبرز معالم العاصمة المصرية، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات في مصر.

ويتميز البرج، الذي يرتفع 187 متراً، وهو أطول من الهرم الأكبر في الجيزة، بتصمميه على شكل زهرة اللوتس الفرعونية، ويُعد بمثابة تحفة معمارية شيّدها المصريون.