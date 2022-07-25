متحف سيخدعك بصريًا بـ180 عملا فنيًا ستثير إعجابك في دبي..ما سره؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من عشاق التصوير؟ ربما عليك زيارة متحف السيلفي ثلاثي الأبعاد في مدينة دبي، حيث تستطيع التقاط الصور لوضعيات لا تُعد ولا تُحصى.

ويحتضن المتحف حوالي 180 عملًا فنيًا ثلاثي الأبعاد، ما يسمح للزوار بالتقاط صور وذكريات لا تُنسى، مع لوحات تستخدم تقنية الوهم والخداع البصري (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وأوضح صاحب المتحف رامان تيكو، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "يُعتبر أكبر متحف سيلفي في العالم من حيث عدد الأعمال الفنية الموجودة".

وتنقسم الأعمال الفنية إلى 9 أقسام مختلفة في المتحف:

المنطقة العربية

عالم البحار

الغابات

مملكة الحيوان

الخيال

مصر

عالم الروائع

المرح وحس الدعابة

الخداع البصري

وافتتح المتحف أبوابه أمام الزوار في شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019، بعد أن استغرق حوالي عام ونصف العام على تحضيره وإنشائه.

وقال تيكو: "كل عمل فني تجده هنا بتقينة ثلاثية الأبعاد.. عندما تلتقط صورة تُصبح جزءًا منها.. هكذا تُصنع الذكريات وهناك شيء للجميع".

وفي حال كنت تقرّر لزيارة المتحف قريبًا، احرص على ارتداء ملابس مريحة، ولا تنسى شحن بطارية هاتفك المحمول، لأن زيارة المتحف تتمحور حول رصد الصور وتوثيق اللحظات.