دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أضفى المصوّر المصري كريم عمرو حسّا أثيريًا على الصور التي التقطها لأهرامات مصر وطبيعتها الصحراوية.. فأتت أقرب إلى لوحات فنية، بعيدًا من صور السفر النمطية التي اعتدناها.

ومن خلال اختياره لشخصية منعزلة، أو شجرة وحيدة، أو قمرًا وحيدًا في السماء، يُذكّر المصور المصري المُشاهد بوحدة الصحراء الهادئة في مصر.

Credit: Karim Amr / @krimamr

وفي لقطته التي توثق الأهرامات الثلاثة في الجيزة، تظهر أشهر معالم مصر وكأنها ترتفع من الأفق الضبابي القاتم، خلف مجموعة صغيرة من المسافرين على ظهر الإبل.

ومن خلال هذا التصوير المميز للأهرامات، يسلّط عمرو الضوء على الغموض الذي يلفّ وجود هذا المعلم القديم وعبقرية هندسته.

Credit: Karim Amr / @krimamr

ويعطي كريم عمرو من خلال عدسته المناظر الطبيعية الصحراوية في مصر منظورًا جويًا تجريديًأ.

وفي بعض صوره، تغزو الكثبان الرملية اللانهائية الإطار بأكمله لتكوّن سلسلة من الطبقات المسطحة، بعدما اجتاحتها الرياح، لتتلاشى في صور أخرى، حدود المعالم، بلطف أشبه بتدرج ضبابي للألوان الناعمة.

Credit: Karim Amr / @krimamr

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يشرح عمرو أنّ هذه السلسلة تُجسّد رؤية مختلفة لمصر، مبيّنًا أنها نتيحة التأثرّ بالفن والثقافة.

ويضيف: "أردت أن أُظهر كل هذه العوامل في الصور".

Credit: Karim Amr / @krimamr

ويُوضح المصور المصري أنه استلهم هذه الفكرة من تجارب التصوير في أماكن مختلفة بأنحاء مصر، ما جعله يرى العناصر من حوله بعين مختلفة.

Credit: Karim Amr / @krimamr

ويشير عمرو إلى أنه أراد ابتكار فكرة جديدة تعبّر عنه والمتمثلة بهذه السلسلة التي تحمل عنوان it’s all about your perspective، أي "الأمر برمّته مرتبط بوجهة نظرك".

ويتمثّل العامل الأبرز بصور عمرو من خلال تسليطه الضوء على عناصر قليلة في الصورة لتمرير رسالة، أو بلوغ شعور محدّد.

Credit: Karim Amr / @krimamr

ولم تخل مهمة توثيق هذه الصور الفريدة من التحديات، أبرزها تحديد الأوقات المناسبة للتصوير، حيث تلعب الظلال والإضاءة عاملًا مهمًا، بحسب ما يذكره المصور المصري.

وجاءت ردود الأفعال على هذه السلسلة صادمًة، بالنسبة إلى عمرو، الذي لم يتوقّع انتشار الصور التي شاركها عبر حسابه على "انستغرام"، عالميًا.