داخل "أول" حفل زفاف في عالم "الميتافيرس" بالإمارات.. كيف يبدو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تخطّط لإقامة حفل زفافك قريبًا؟ لن تكتمل فرحتك من دون حضور العائلة والأصدقاء، لكن بعض الظروف قد تحول دون ذلك أحيانًا .. وفي هذه الحالة، لا تستسلم لمشاعر القلق والحزن، لأن ما زال بإمكانك جمعهم في عالم Metaverse (العالم الافتراضي).

وهذا ما فعله تحديدًا الثنائي فلوريان أوجيتو من فرنسا وليز نونيز من باراغواي (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

Credit: Easy Wedding

وقرّر الثنائي إقامة حفل الزفاف في عالم الـ"ميتافيرس" بسبب عدم قدرة عائلتيهما على السفر إلى دولة الإمارات.

والأهم من ذلك، أراد كلّ من أوجيتو ونونيز الاحتفاظ بذكرى لا تُنسى.

وبات واضحًا أنّ هذه الفكرة تُلهم آلاف الأشخاص، ويدرك الثنائي أنّ إمكانات انتشارها ستطال قطاعي الزفاف والتكنولوجيا.

Credit: Easy Wedding

وبداية، كان الثنائي يساعدان الأصدقاء، والمعارف، وأي شخص يبحث عن حلول زوجية لم يسبق أن قدّمها أحد في دولة الإمارات.

وهنا، ولدت شركة تنظيم الأعراس "Easy Wedding"، في مدينة دبي.

وأوضح الثنائي أنها أصبحت "أكبر وكالة زفاف في دول مجلس التعاون الخليجي في أقل من عامين"، حيث ساعدت بتنظيم زواج أكثر من 1,600 شخص من أكثر من 180 دولة.

Credit: Easy Wedding

وعندما تمنع ظروف ثنائي يرغبان بالزواج تواجدهما فعليًا في مكان واحد، أو لا يستطيع أصدقاؤهما أو عائلتهما من حضور حفل زفافهما، فإن عالم Metaverse يُعتبر الوجهة الرقمية المثالية لتنظيم ذلك الحفل.

Credit: Easy Wedding

وقال الثنائي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنها "مقاربة جديدة لحفلات الزفاف القانونية عبر الإنترنت حيث تكون السماء الرقمية الحد الأقصى".

وأضاف الثنائي: "يُعد هذا أول زفاف بالإمارات في عالم Metaverse، والثالث في العالم".

وبالطبع، لا يمكن أن يخلو الزفاف الرقمي من أيّ تحديات، كمواجهة مشاكل الاتصال المعتادة، وتحديات التواصل بين بعض الصور الرمزية، والتأخير بالتحميل.

ولا يزال الطريق طويلاً لاستبدال الحدث الحقيقي بآخر افتراضي.

Credit: Easy Wedding

وخلال الأشهر أو السنوات القليلة المقبلة، ستصبح عادة شائعة أن يعيش الأشخاص حدثًا واحدًا في عالمين مختلفين، ولكن في الوقت الحقيقي ذاته.

ورغم إيجابيات إقامة حفل الزفاف في عالم Metaverse، إلا أن سماعات الرأس الافتراضية لا تزال باهظة الثمن، ولا تسمح التطبيقات الحالية بالاتصال بشكل كامل.

Credit: Easy Wedding

وقام الثنائي حينها بدعوة 30 شخصًا يتألفون من الأصدقاء المقربين وأفراد عائلاتهم، ولكنهما تلقيا طلبات لحضور الزفاف من أكثر من 300 شخص.

وبذلك، استطاع الثنائي تقسيم حفل الزفاف إلى قسمين، أحدهما ينحصر بالقائمة الأصلية، وآخر يضم مئات الأشخاص.

وقال الثنائي: "هذا شيء لم يكن من الممكن تحقيقه في حفل زفاف فعلي، لا سيّما قبل يومين من الحدث".

Credit: Easy Wedding

ووجد الثنائي أنه من الأسهل أن يكون لديهما 30 شخصًا للتواصل عبر الإنترنت، بدلًآ من تأمين الطيران والإقامة والترفيه لـ30 شخصًا في الواقع.

وبالطبع، لا يمكن أن يحل عالم Metaverse محل حفل زفاف حقيقي، لكنه بالتأكيد يشكلّ قطاعًا جديدًا للإستثمار في هذا السوق.