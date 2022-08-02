جريئة.. براقة.. مبهرة.. وساحرة كانت أزياء المشاهير على سجادة عام 2021 الحمراء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عرض أكثر من 12 مصمّمًا رائدًا إبداعاتهم خلال أسبوع الأزياء الراقية في الهند (India Couture Week)، وقدموا لمحة عن صيحات ملابس العرائس التي تُشكّل إحدى أكبر أسواق الأعراس في العالم.

وكانت النسخة الـ15 للحدث السنوي، الذي أقيم في العاصمة نيودلهي، بنهاية هذا الأسبوع، الأول الذي تم تنظيمه على مدرّج حقيقي منذ بداية الجائحة.

وبينما تُحدّد الأزياء الأوروبية نغمة عالم الأزياء الراقية الحصري، فإن لها تأثيرًا ملحوظًا على السلوك الإنفاقي للأشخاص في الهند.

إطلالة أنيقة من أنامل المصمم تارون تاهيلياني. , plain_text تصوير: Sajjad Hussain/AFP/ِAFPGetty Images

ويتّضح هذا بشكلٍ خاص بصناعة الأعراس في البلاد، التي بلغت قيمتها قبل الجائحة حوالي 50 مليار دولار سنويًا، وهي تحتلّ المرتبة الثانية فقط بعد الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير يعود لعام 2017، من شركة KPMG الاستشارية.

وقال راهول ميشرا، أحد المصممين المنتظمين بأسبوع الأزياء الراقية في الهند: "في باريس، تُغذّي الأزياء الراقية المقالات الافتتاحية، وأزياء السجادة الحمراء"، ثم أضاف: "في الهند، يُغذّي أسبوع الأزياء الراقية الاستهلاك الحقيقي".

وسبق أن عرض ميشرا ثلاث مجموعات خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس.

وإليك موجز عن صيحات فساتين الزفاف الرئيسية من أسبوع الأزياء الراقية في الهند لعام 2022.

ألوان هادئة ولكن قويّة

إبداعات المصمم تارون تاهيلياني خلال أسبوع الأزياء الراقية في الهند. , plain_text Credit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

وتقليديًا، قد يكون الأحمر هو اللون الذي ترتديه العرائس الهندوسيات، لكن تبحث الكثير منهن الآن عن ألوان أكثر هدوءًا، مثل الممثلة البوليوودية عليا بهات، التي تزوجت أخيرًا من الممثل رانبير كابور مرتدية "ساري" مطرّز باللون العاجي.

وكان التوجّه نحو الألوان الفاتحة واضحًا خلال أسبوع الأزياء الراقية في الهند.

لمحة من تصاميم راهول ميشرا خلال الحدث في نيودلهي. , plain_text Credit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

وتألفت حوالي نصف مجموعة المصمم تارون تاهيلياني من تدرّجات اللون البني الفاتح، ودرجات شاحبة من البنفسجي.

واختارت أنجو مودي، وأناميكا خانا الأقمشة ذات اللون العاجي، مع تزيين خانا تصاميمها باللآلئ، ومزج مودي بين اللون العنابي، والوردي المرجاني.

التقاء الشرق بالغرب

إطلالة ساحرة باللون الأسود والذهبي من المصمم راهول ميشرا. , plain_text Credit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

ودمجت العديد من الإطلالات المسائية على مدرّج الأزياء بين التفاصيل الهندية والغربية، مثل فساتين فارون باهل المزيّنة بالزهور المطرّزة، وأطقم بدلات راهول ميشرا باللونين الأسود، والذهبي.

عارضة أزياء مزدانة بإطلالة من المصممة أناميكا خانا. , plain_text Credit: Money Sharma/AFP/Getty Images

وأذهل المصمم أميت أغاروال الحضور بفستان وردي ذات طيّات، مصنوع من البوليمر، بينما جسّدت أناميكا خانا أزياء الشارع بتصميمها "الممزق"، ولفت روهيت غاندي وراهول خانا الأنظار بفستان أسود مزخرف، مع فتحة تصل حد الفخذ، وخط عنق جريء بتدنيه.

وقالت محرّرة Brides Today، نانديني بهالا: "عليك التذكّر بأن حفلات الأعراس الهندية لا تتعلّق بالعروس فقط، فهي تتعلّق بأخواتها، ووصيفاتها، والضيوف الآخرين الذين يرغبون أزياءً يمكنهم ارتداءها مِرارًا وتكرارًا".

قمصان مثيرة

إحدى تصاميم فارون باهل خلال الحدث. , plain_text Credit: Sajjad Hussain/AFP/Getty Images

وكانت القمصان المتواضعة سابقًا بين أكثر القطع المهمشة في الإطلالات الهندية، ولكن ليس بعد الآن.

وقالت بهالا إن خطوط العنق المنخفضة بشكلٍ غير معتاد، والقمصان القصيرة تُشكّل مشهدًا مألوفًا في الهند اليوم، وأضافت: "لم تكن هذه هي الحال قبل عشر أعوام".

وأوضحت: "غيّرت المحادثة حول نظرة الجسم الإيجابية ذلك بالكامل، والآن ترغب النساء بالتأنّق في قميص قصير".

وأثّر ذلك على الملابس في حفلات الأعراس أيضًا، ويظهر ذلك عبر تصاميم تارون تاهيلياني المزيّنة بالخيوط، وقمصان فارون باهل الصغيرة.

ماذا عن إطلالات الرجال؟

عارض أزياء يرتدي إطلالة من تصميم كونال راوال. , plain_text Credit: Javed Dar/Xinhua/Getty Images

وتمتّع الحدث بأكبر عدد من الملابس الرجالية المعروضة مقارنةً مع أي نسخة سابقة من أسبوع الأزياء الراقية في الهند، بحسب ما ذكره رئيس مجلس تصميم الأزياء في الهند (FCDI)، سونيل سيثي.

وذكر مصمم الملابس الرجالية، كونال راوال: "تم اختيار ملابس العريس (تقليديًا) من قبل الخالة/العمة، أو أحد أفراد الأسرة، ولكن ليس بعد الآن".

وشرح راوال: "يرغب الرجال ارتداء زي فريد يتحدّث عنهم".

ومن الإطلالات المطرزة بشكلٍ متقن، وبدلات "الكورتا" التي يتم ارتداؤها مع السترات المزخرفة، كانت التصاميم موجّهة للرجال الذين يرغبون بإبراز أنفسهم.