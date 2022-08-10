ما هي أبرز محطات الموضة في حياة النجمة الراحلة أوليفيا نيوتن-جون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد تكون إطلالة النجمة أوليفيا نيوتن-جون بشعرها المجعّد، وكتفيها العاريتين، وبنطالها الأسود في موقع تصوير فيلم "غريس" (Grease)، بين الأكثر شهرة لها.

لكنّ الممثلة والمغنّية التي وافتها المنيّة الإثنين عن عمر يناهز 73 عامًا، كانت رمزًا للموضة قبل إطلاق الفيلم الموسيقي الرائج، وبقيت كذلك لفترة طويلة بعد صدوره.

صورة للممثلة والمغنية أوليفيا نيوتن جون وهي ترتدي قبّعة وسترة من الفرو خارج فندق "سافوي" بلندن في عام 1970 تقريبًا. , plain_text Credit: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

وأطلقت نيوتن-جون مطلع السبعينيّات سلسلة من الأغاني الفرديّة الناجحة، وعكست الموضة التي طبعت ذلك العقد، الذي كان كل شيء فيه مقبولاً.

حضرت نيوتن جون مؤتمرًا صحفيًا في لندن بسترة جلدية في عام 1978. , plain_text Credit: Keystone/Hulton Archive/Getty Images

ووضعت النجمة لمسة ساحرة على الجمالية البوهيميّة، وبدت مرتاحة في أزيائها، سواء ارتدت البدلات البرّاقة، أو فساتين السهرة، أو البناطيل واسعة الأرجل، والتنانير القصيرة.

ظهرت نيوتن جون مع الممثل جون ترافولتا بإطلالات مستوحاة من شخصياتهما من فيلم "غريس" في العرض الأول له في عام 1978. , plain_text Credit: Michael Ochs Archives/Michael Ochs Archives/Getty Images

وأذِن دورها في فيلم "غريس" بعودة الأزياء الجلدية التي طبعت الخمسينيّات مجدّدًا، لكن وراء الكواليس، كانت نيوتن-جون سابقة لعصرها.

إطلالة نيوتن جون الأيقونية أثناء تصوير الفيديو الموسيقي لأغنيتها الشهيرة Physical من عام 1981. , plain_text Credit: Michael Ochs Archives/Michael Ochs Archives/Getty Images

وساهم اختيار النجمة للشعر القصير، والألوان الزاهية، بالتأسيس لموضة الملابس الرياضية آنذاك عبر الفيديو الموسيقي لأغنية Physical الخالدة، عام 1981.

صورة للممثلة مع ليونيل ريتشي في حفل توزيع جوائز "غرامي" لعام 1983. , plain_text Credit: Ron Galella Collection/Getty Images

وفي العقود التي تلت ذلك، واصلت نيوتن-جون تجسيد الأناقة البسيطة، سواءً من خلال مشاركتها في حفلات جوائز هوليوود، أو حضور العروض الأولى للأفلام، أو المهرجانات السينمائيّة.

ظهرت النجمة بقبعة لافتة خلال سباق ملبورن في عام 2009. , plain_text Credit: Robert Prezioso/Getty Images

ومع ذلك، لم تتردّد أبدًا بالظّهور مرتدية سروالًا ضيّقًا أسود اللون، أو سترة جلديّة تكريمًا للفيلم الذي جعل منها نجمة عالميّة.