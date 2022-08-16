كيف تختار أفضل قماش للزي السعودي التقليدي وأنسب لون يتناسب مع الفصول؟

ماذا حصل عندما "سقط" نجم متلألئ من سماء السعودية في مدينة العلا؟

بناء أول منزل بالطباعة ثلاثية الأبعاد في السعودية

في السعودية.. ما هو سر الإقبال على رسومات الأنمي اليابانية؟

السينما السعودية تصل إلى أكبر مهرجان سينمائي في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بحكم دراسته في مجال الهندسة، يركز عبدالله رشيد الروكان على التفاصيل وجودة المنتج النهائية، ويتمثّل ذلك بعناصر الزي السعودي، حيث تقع على الدقة والجودة في تصنيعه وتنفيذه وجماله.

لاحظ الروكان أنه يميل إلى الاهتمام بتفاصيل الزي السعودي وخياطة الملابس الرجالية منذ طفولته.

ومع مرور الأعوام، بدأ شغفه يزيد.

وفي العام 2016، قرر أن يتبنى شخصيًا فكرة تصدير ونشر الهوية السعودية المرتبطة بحضارة وثقافة البلاد.

ووصف الروكان جمال الزي السعودي بالقول إنه "ينتابنا فخر وعز وانتماء وولاء حين نلبسه، حيث يرمز إلى ثقافة جُسدت بتراث وحضارة وتاريخ عظيم، كما توارثنا هذا اللباس كسعوديين أبًا عن جد".

ما هو أفضل قماش ترتديه للثوب السعودي؟ وما هو اللون المناسب مع كل فصل من فصول السنة؟ جميع هذه الأسئلة يجيب عليها خبير الزي السعودي التقليدي في حديث له مع موقع CNN بالعربية.

بداية، من المهم انتقاء القماش، والخامة المناسبة لطبيعة جسم الرجل، مع أخذ لون البشرة، ووزن الجسم بالاعتبار.

وتعد هذه عوامل رئيسة في اختيار قماش الثوب المناسب، بحسب ما أوضحه الروكان لموقع CNN العربية.

وهناك أقمشة تنتجها المصانع اليابانية، منها ما يكون نادرًا وفاخرًا، ويستورد من أوروبا كالقماش الإيطالي، والفرنسي، والإنجليزي.

ولفت الروكان أيضًا إلى أهمية أخذ عوامل المناخ والطقس بالاعتبار.

ففي المناطق الساحلية، يجب الابتعاد عن الأقمشة التي تحتوي على نسبة من قماش البوليستر، كونه يزيد التعرّق ويحبس الهواء.

ويفضّل انتقاء خامة قماش القطن الطبيعي أو المشروك بنسبة عالية من القطن، لأنّه يتميّز بمقاومة الرطوبة، والنعومة، والبرودة.

وبالطبع، ثمة ألوان محددة تتناسب مع فصول السنة المختلفة.

الألوان في فصل الصيف

يُفضّل ارتداء الأقمشة البيضاء وتلك ذات اللون السكري الفاتح، أو النباتي، أو اللون الأبيض الثلجي. ويُفضًل أيضًا ارتداء أصحاب البشرة السمراء كلًا من اللون السكري ودرجات النباتي الفاتح.

الألوان في فصل الشتاء

يُفضّل ارتداء الأقمشة المصنوعة من الصوف الخالص الثقيل أو الأقمشة ذات الوبر الناعم الثقيل، إذا كانت الاجواء باردة جدًا.

الألوان في فصل الربيع

يُنصح بلبس الصوف بنسبة 40% أو لبس القماش المشروك، وهو قماش يستخدم فيه خيط الصوف المعالج الصناعي الذي يحاكي خيط الصوف الطبيعي.

ويمكن أيضًا لبس الثياب الصيفية مع الجاكيت أو السديري الصوف.

وأشار الروكان إلى أنّ الأشمغة الحمراء والشال الكشميري تُلبس خلال فصلي الشتاء والربيع.

وبين أشهر الشالات، هناك شال صوف الماعز الجبلي المارينو، وشال كشميري باشمينا.

ويغزل وينسج ويحاك الشال بواسطة اليد، وينفذ الشال حرفيين اختصاصيين ذو خبرة كبيرة في منطقة كشمير والهند.

ويعد الشال مناسبًا لفصل الربيع مع الثوب الأبيض كي يكون هناك توازن لجهة تدفئة الجسم.

وفيما يتعلق بالحذاء، فيجب أن يكون مغلقًا في فصلي الشتاء والربيع.

وخلال فصل الصيف، يمكنك ارتداء الحذاء الشرقي المفتوح.

وفيما يتعلق باختيار مقاس العقال المناسب، أوضح الروكان أنه يعتمد أولًا على مقاس قطر دائرة العقال.

وتعد طبيعة وتكوين محيط الرأس عاملًا رئيسيًا، ويتم تحديده من خلال تجربة عينات ومقاسات مختلفة في محل بيع العقال.

ويجب أيضًا أخذ سماكة العقال بالاعتبار، التي تقاس بالسنتيمتر.

وبحكم خبرته المتواضعة، وجد الروكان أن السماكة التي تبلغ حوالي 5 سنتيمترات هي السماكة المتناسقة مع جميع أحجام الرأس ومختلف الأعمار أيضًا.

ويعد التعطر من أساسيات أناقة الرجل السعودي، خاصة تلك التي تحتوي على الخلاصات العطرية الطبيعية كالعود، والورد الطائفي، والمسك السويسري.

وتشير هذه العطورات إلى الفخامة والتميز، كما تستخدم في المناسبات الرسمية وحفلات الزواج.

وقال الروكان: "تكتمل أناقة الزي السعودي بالتقيد بحسن وكرم الأخلاق السعودية، وهذا ما اعتدنا عليه دائمًا وأبدًا في الداخل والخارج".

وأوضح بدوره أن الزي السعودي ثابت منذ القدم ولم يتغير، سواء في أساسه، وعناصره، وقواعده، وبروتوكوله الرسمي.

ولكن، تطورت مواد تصنيعه.

ويسعى الروكان إلى تصدير ونشر ثقافة الزي السعودي إلى أقصى بقعة في العالم، وأن يكون مسجلًا رسميًا ضمن الموسوعات التاريخية العالمية للتراث وعالم الأزياء.