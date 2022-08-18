إطلالة مدهشة لريانا بأحذية طويلة تصل حدّ تنورتها القصيرة

بعد 13 عاما من اختفائه.. FBI تسترجع أشهر حذاء بتاريخ هوليوود

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هذا الأسبوع، ذكّرت ريانا معجبيها بأسلوبها الخارج عن المألوف. خرجت النجمة متعددة المواهب، التي شوهدت في العلن بضع مرات فقط منذ أنجبت في شهر مايو/ أيار، مرتدية حذاءً عالي الفخذين في نيويورك، السبت.

وكانت ترتدي قميص RZA، مع نظارات شمسية، وحقيبة مطبوعة من جلد الثعبان.

ليس ذلك فحسب، إنما تألقت بحذاء طويل يصل حدّ حافة تنورتها الدينم القصيرة.

وبدا الحذاء الطويل والضخم مستوحىً من مجموعة العلامة الفرنسية Y/Project الأخيرة لربيع وصيف 2023، التي ضمّت زوجًا مشابهًا من أحذية الدينم السوداء.

صورة تعكس إطلالة ريانا كاملة. , plain_text Credit: Credit: Gotham/GC Images/Getty ImagesV

وريانا ليست أولى المشاهير اللواتي ارتدين حذاءً عاليًا حد الفخذين هذا العام.

ففي بداية الشهر، قامت المغنية دوا ليبا بارتداء فستان قصير مستوحى من الملابس الرجالية، مع زوج من الأحذية الطويلة البيضاء.

وهذا الأسبوع، نشرت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كارداشيان، مقطع فيديو عبر إنستغرام أثناء تواجدها في صالة ألعاب رياضية، تظهر فيها مرتدية حذاء عالي حد الفخذين.

صورة تعكس تصميمًا مختلفًا لحذاء Y/Project عالي الفخذين. , plain_text Credit: Credit: Kristy Sparow/Getty Images

وبرزت العديد من التصاميم المماثلة على مدارج الأزياء، حيث أعاد العديد من المصممين إحياء الأحذية التي تغطي الركبة.

وخلال موسم خريف وشتاء 2022، أضافت الأحذية عالية الساقين، من شركة Acne Studios، دراما مثيرة إلى أسبوع الموضة في باريس.

وفي مكان آخر، قدمت العلامة التجارية، شانيل، زوجًا من أحذية المطر عالية الفخذين.

ويذكر أن شركة الأزياء Vetements قد أنشأت أيضًا زوجًا من الأحذية الجريئة المحايدة بين الجنسين.