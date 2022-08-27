قد تباع لوحة "Small False Start" للرسام الأمريكي جاسبر جونز بأكثر من 50 مليون دولار في المزاد الذي تنظمه دار كريستيز للمزادات للمجموعة الفنية الخاصة بالمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت" الراحل بول ألين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن أن تحقّق المجموعة الفنية الشخصية للمؤسس المشارك لشركة "مايكروسوفت"، الراحل بول ألين، أكثر من مليار دولار، عندما تعرض للبيع بمزاد سيقام في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. ووصف هذا الحدث بأنه سيكون أكبر عملية بيع في مزاد علني بالتاريخ.

من جانبها، صرحت دار كريستيز للمزادات، المسؤولة عن عملية البيع، بأّن المجموعة الفنية ستعرض بمقرّها في نيويورك، وسيذهب ريعها لصالح القضايا الخيرية.

يقدر بيع لوحة "La Montagne Sainte-Victoire" للرّسام الفرنسي سيزان بأكثر من 100 مليون دولار., plain_text Credit: Paul G. Allen Estate

وتضم المجموعة أعمالًا تعود لفترات مختلفة خلال الـ500 عام الماضية من تاريخ الفن، وتشمل عملية البيع لوحة "La Montagne Sainte-Victoire"، أي جبل سانت-فيكتوار، للرسام الفرنسي بول سيزان، التي يتوقّع أن تحقق أكثر من 100 مليون دولار.

سيشمل البيع لوحة الرسام الأمريكي غاسبر جونز، بعنوان "Small False Start"، التي تقدّر قيمتها بأكثر من 50 مليون دولار.

وقال غيوم سيروتي، الرئيس التنفيذي لدار كريستيز، إنّ "الشخصية الملهمة لبول ألين، والجودة الاستثنائية، وتنوع الأعمال الفنية، وتكريس جميع عائدات المبيع للأعمال الخيرية، تخلق مزيجًا فريدًا من شأنه أن يجعل بيع مجموعة ألين حدثًا غير مسبوق".

وتوفي ألين، الذي شارك بيل غايتس بتأسيس شركة "مايكروسوفت"، عام 1975، بسبب سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين عام 2018، عن عمر يناهز 65 عامًا.

من جهتها، قالت جودي ألين، شقيقة بول ومنفّذة وصيته، في بيان صحفي، إنّ الفن بالنسبة لشقيقها كان "تحليليًا وعاطفيًا".

وتابعت: "(بول) كان يعتقد أنّ الفن يعبّر عن رؤية فريدة للواقع، تجمع بين الحالة الداخلية للفنان والعين الداخلية، بطريقة يمكن أن تلهمنا جميعًا.

وأضافت: "تعكس مجموعته تنوّع اهتماماته، بسحرها وجمالها".

بعدما أمضى عقود عدّة في تجميع مجموعته الفنية، أعار ألين أعماله للمتاحف في جميع أنحاء العالم.

كما أقام معارض لأبرز المقتنيات بمجموعته، على سبيل المثال، معرض "رؤية الطبيعة" لعام 2016، الذي عرض خلاله 39 لوحة مهمة للمناظر الطبيعية.

وصرّح ألين، لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية عام 2015، قائلاً إنّ "العيش مع هذه القطع الفنية لأمر رائع حقًا. أشعر أنه يتوجب عليك مشاركة بعض الأعمال لمنح الجمهور فرصة رؤيتها".