إطلالات مثيرة وغير مألوفة زيّنت حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة لـ2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلق حفل توزيع جوائز "إم تي في" للأغاني المصورة (VMA) لعام 2022 مساء الأحد، حيث تألق عدد من النجوم بإطلالات مبهرة على السجادة الحمراء.

وبالمقارنة مع احتفالات توزيع الجوائز في هوليوود، غالبًا ما يتباهى الحاضرون بشخصياتهم خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في".

وعادة ما يُفضّلون الأزياء الممتعة أو المثيرة على البدلات الرسمية وتلك التقليدية.

وصُنع تاريخ الموضة هنا أيضًا، مثل بذلة المغنية ليل كيم البنفسجية ذات الكم الواحد عام 1999، أو فستان اللحوم الذي ارتدته المغنية ليدي غاغا، عام 2010.

وشهد حدث هذا العام، الذي أقيم بمركز برودنشيال في نيوارك بولاية نيوجيرسي، عروضاً لأمثال باد باني ونيكي ميناج، مع استضافة جاك هارلو وإل إل كول جي.

واستمتع محبو الموضة بمشاهدة إطلالات مبهرة لأمثال تايلور سويفت، وبيكي جي، وليل ناز إكس.

صورة المغنية تايلور سويفت خلال حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة للعام 2022. , plain_text Credit: Credit: Jeff Kravitz/Getty Images

وارتدى العديد من النجوم ألوانًا داكنة لتتناسب مع "السجادة السوداء" لهذا العام، رغم أنهم أعادوا ملابسهم إلى الحياة مع إكسسوارات مستوحاة من ملابس الوثن، مثل قلادة المغنية دوف كاميرون الجلدية السميكة، أو أزياء مليئة بألوان قوس القزح، كالفستان الذي ارتدته سابرينا كاربنتر.

صورة الفنانة سابرينا كاربنتر خلال حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة للعام 2022. , plain_text Credit: Credit: Evan Agostini/Invision/AP

وتألقت بيكي جي بفستان من تصميم زهير مراد، وهو مزين برسوم مستوحاة من الزجاج المُلوّن والعديد من القصاصات الجانبية.

صورة المغنية بيكي جي خلال حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة للعام 2022. , plain_text Credit: Credit: Catherine Powell/Getty Images

وارتدى المغني كونان جراي من تصميم هاريس ريد، الذي يتميز بسترة بيضاء وذيل من الدانتيل.

صورة المغني كونان جراي خلال حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة للعام 2022. , plain_text Credit: Credit: Jeff Kravitz/Getty Images

أما الفنانة صوفيا كارسون، فتألقت بفستان مع غطاء رأس أسود، وأكمام منتفخة من دون أكتاف.

وتحظى الألوان الخضراء الزاهية بشعبية كبيرة على سجادة VMAs، حيث ارتدت مغنية الراب لاتو فستانًا قصيرًا بأربطة ذات لون نيوني.

صورة مغنية الراب لاتو خلال حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة للعام 2022. , plain_text Credit: Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

وارتدى الممثل كولتون هاينز بذلة متوهجة باللون الأخضر من ديور، تميزت بسترة ملفوفة، وبروش ماسي، وحذاء ذو نعل سميك.

صورة الممثل كولتون هاينز خلال حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة للعام 2022. , plain_text Credit: Credit: Evan Agostini/Invision/AP

وكان ليل ناز إكس منافسًا قويًا بإطلالته الخلابة، حيث تألق بتصميم هاريس ريد، الذي يتميز بتنورة ذات إطار مشكوك بالريش وقبعة رأس عبارة عن إطار وريش.

صورة المغني ليل ناز إكس خلال حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة للعام 2022. , plain_text Credit: Credit: Jeff Kravitz/Getty Images

وبالطبع، لا يمكن نسيان إطلالة بوب ذا دراغ كوين، الذي تألق بسترة رمادية وتنورة بيضاء واسعة.

صورة الفنان بوب ذا دراغ كوين خلال حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة للعام 2022. , plain_text Credit: Credit: Evan Agostini/Invision/AP

فأيّ الإطلالات لفتت انتباهك أكثر؟