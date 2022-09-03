إطلالات مثيرة وغير مألوفة زيّنت حفل توزيع جوائز الأغاني المصورة لـ2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انطلق حفل توزيع جوائز "إم تي في" للأغاني المصورة (VMA) لعام 2022 مساء الأحد، حيث تألق عدد من النجوم بإطلالات مبهرة على السجادة الحمراء.
وبالمقارنة مع احتفالات توزيع الجوائز في هوليوود، غالبًا ما يتباهى الحاضرون بشخصياتهم خلال حفل توزيع جوائز "إم تي في".
وعادة ما يُفضّلون الأزياء الممتعة أو المثيرة على البدلات الرسمية وتلك التقليدية.
وصُنع تاريخ الموضة هنا أيضًا، مثل بذلة المغنية ليل كيم البنفسجية ذات الكم الواحد عام 1999، أو فستان اللحوم الذي ارتدته المغنية ليدي غاغا، عام 2010.
وشهد حدث هذا العام، الذي أقيم بمركز برودنشيال في نيوارك بولاية نيوجيرسي، عروضاً لأمثال باد باني ونيكي ميناج، مع استضافة جاك هارلو وإل إل كول جي.
واستمتع محبو الموضة بمشاهدة إطلالات مبهرة لأمثال تايلور سويفت، وبيكي جي، وليل ناز إكس.
وارتدى العديد من النجوم ألوانًا داكنة لتتناسب مع "السجادة السوداء" لهذا العام، رغم أنهم أعادوا ملابسهم إلى الحياة مع إكسسوارات مستوحاة من ملابس الوثن، مثل قلادة المغنية دوف كاميرون الجلدية السميكة، أو أزياء مليئة بألوان قوس القزح، كالفستان الذي ارتدته سابرينا كاربنتر.
وتألقت بيكي جي بفستان من تصميم زهير مراد، وهو مزين برسوم مستوحاة من الزجاج المُلوّن والعديد من القصاصات الجانبية.
وارتدى المغني كونان جراي من تصميم هاريس ريد، الذي يتميز بسترة بيضاء وذيل من الدانتيل.
أما الفنانة صوفيا كارسون، فتألقت بفستان مع غطاء رأس أسود، وأكمام منتفخة من دون أكتاف.
وتحظى الألوان الخضراء الزاهية بشعبية كبيرة على سجادة VMAs، حيث ارتدت مغنية الراب لاتو فستانًا قصيرًا بأربطة ذات لون نيوني.
وارتدى الممثل كولتون هاينز بذلة متوهجة باللون الأخضر من ديور، تميزت بسترة ملفوفة، وبروش ماسي، وحذاء ذو نعل سميك.
وكان ليل ناز إكس منافسًا قويًا بإطلالته الخلابة، حيث تألق بتصميم هاريس ريد، الذي يتميز بتنورة ذات إطار مشكوك بالريش وقبعة رأس عبارة عن إطار وريش.
وبالطبع، لا يمكن نسيان إطلالة بوب ذا دراغ كوين، الذي تألق بسترة رمادية وتنورة بيضاء واسعة.
فأيّ الإطلالات لفتت انتباهك أكثر؟