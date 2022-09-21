دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف متحف سميثسونيان الوطني للطيران والفضاء، في العاصمة الأمريكية واشنطن، عن 5 تصاميم مقترحة لمركز بيزوس التعليمي بتكلفة 130 مليون دولار، وهو مشروع سيتم تحقيقه كجزء من هبة بقيمة 200 مليون دولار قدّمها مؤسس أمازون، جيف بيزوس.

ويُذكر أنّ هذا أكبر تبرع تلقاه سميثسونيان منذ تأسيسه عام 1846.

ويسعى المتحف للحصول على رأي الجمهور بالمشاريع الخمسة قبل الإعلان عن الشركة الفائزة خلال الأشهر المقبلة.

وتمت مراجعة العروض المقدمة من خمس شركات مجهولة خلال سبتمبر/ أيلول.

ومن المقرر تقديم التصميم النهائي للموافقة عليه، عام 2023.

اقتراح التصميم من "الشركة A" لمركز بيزوس التعليمي المستقبلي. , plain_text Credit: Credit: Bezos Learning Center

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن المبنى عام 2026، بالتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس المتحف.

وسيتم استخدام الموقع السابق لمطعم مهدم تحيط به جدران زجاجية، صممه المهندس المعماري الراحل جيو أوباتا وشركته HOK عام 1988، للمركز التعليمي الجديد.

وسيمتد المُجمّع على ثلاث طبقات و50 ألف قدم مربع، تتضمّن مساحات للعرض، ومطعم، وتراس على السطح، ومرصد.

اقتراح التصميم من "الشركة D" لمركز تعليم بيزوس المستقبلي. , plain_text Credit: Credit: Bezos Learning Center

وتشمل بعض الاقتراحات بنية مستوحاة من قرص العسل، مع عناصر متأثرة بمحطة الفضاء الدولية وتلسكوب جيمس ويب، وقبة منتفخة تذكرنا بسفن الصواريخ، وتصميم متأثر بالأنماط المتصاعدة لمجرة درب التبانة.

وسيُموّل التبرع أيضًا التجديد المستمر للمتحف، الذي يضم أكبر مجموعة من أعمال الطيران والفضاء في العالم.

وقال بيزوس في بيان سابق بخصوص المشروع: "تلعب سميثسونيان دورًا حيويًا في إشعال خيال بناة المستقبل والحالمين.. يولد كل طفل بإمكانيات كبيرة، ويشكل هذا المكان مصدر إلهام يطلق هذه الإمكانيات.. علاقتي بالعلم والاختراع والفضاء دفعتني لذلك، وآمل أن يكون لهذه الهبة الأثر نفسه على الآخرين".