من تصميم شركة زها حديد.. هذا هو أطول مبنى "أتريوم" في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت شبكة "آغا خان" للتنمية الستار عن المشاريع الفائزة بجائزتها للعمارة، في دورتها لعام 2022. وفي بيان صحفي، ذكرت أن هذه المشاريع تُظهر وعدًا للمجتمعات بتلبية طموحاتها، والاهتمام بتحقيق المزيد من الابتكارات، والعناية بالبيئة.

إليك فيما يلي قائمة المشاريع الفائزة:

Credit: Aga Khan Trust for Culture / Asif Salman (photographer)

بنغلاديش

المساحات النهرية الحضرية، بلدة الجنيدة

مكّنت المشاركة المجتمعية المتسقة، ولا سيّما المشاركة الكبيرة للنساء والفئات المهمّشة والقوى العاملة المحلية، تحقيق النجاح بتنظيف المنطقة المحددة والوصول إلى نهر نابغانغا في الجنيدة.

وبالتالي، تنفيذ مشروع يهتم بالمشاهد الطبيعية ويراعي استخدام المواد وتقنيات البناء المحلية، ما أدى لتحويل موقع مهجور وغير رسمي لإلقاء النفايات، إلى مساحة جذابة ومتعددة الوظائف يمكن الوصول إليها، وتحظى بتقدير مجتمعات الجنيدة المتنوعة.

ومكّن المشروع من عكس التدهور البيئي والمخاطر الصحية للنهر وضفافه، والحث على تحسين البيئة ومنطقة النهر، في واحدة من أكثر البلدان النهرية على وجه الأرض.

Credit: Aga Khan Trust for Culture / Asif Salman (photographer)

المساحات المجتمعية استجابةً لأزمة اللاجئين الروهينغا، منطقة كوكس بازار

توفر المساحات المجتمعية الست المؤقتة لبرنامج "الاستجابة لأزمة اللاجئين الروهينغا" استجابة كريمة وحساسة ومبتكرة للاحتياجات الطارئة المتعلقة بالتدفق الكبير للاجئي الروهينغا إلى المجتمعات المضيفة في بنغلاديش، مع إيلاء اهتمام خاص لسلامة النساء والفتيات.

ويهتم تصميم المساحات الستة بوضع المخططات المناسبة، وإقامة الشراكات القوية، وتنفيذ العمليات الشاملة، بالتعاون مع اللاجئين وأبناء المجتمعات المضيفة، إضافة إلى تحديد وتلبية كافة الاحتياجات المكانية والوظيفية.

Credit: Aga Khan Trust for Culture / Mario Wibowo (photographer)

إندونيسيا

مطار بانيوانجي الدولي، بليمبينغساري، جاوة الشرقية

تحيط حقول الأرز بالمطار، الذي يتناغم في تصميمه مع المشاهد الطبيعية المحيطة.

يتميّز المطار بأنه حديث وفعال من كافة الجوانب، ومكانه مناسب للغاية، ما يسمح لمدينة بانيوانجي بتغيير قواعد اللعبة في هندسة المطارات، ولا سيّما بالنظر إلى استعداد الحكومة الإندونيسية لبناء حوالي 300 مطار في المستقبل القريب.

Credit: Aga Khan Trust for Culture / Deed Studio (photographer)

إيران

متحف أرغو للفن المعاصر والمركز الثقافي، طهران

في الحي الحضري المكتظ الذي يمثل المركز التاريخي لطهران، أدى هذا المشروع غير المعتاد لتحويل مصنع آرغو إلى متحف خاص للفن المعاصر.

يُذكر أن مصنع آرغو كان مصنعاً للجعّة في السابق.

وقبل 10 سنوات، نُقلت أنشطته إلى موقع خارج المدينة، لأسباب تتعلق بالتلوث.

ومن أنقاض المبنى الأصلي، تم تجديد مصنع الجعّة الحالي ليصبح متحفاً للفنون، من خلال بناء مساحات جديدة بأسلوب وتصميم دقيقين، إضافة إلى تطوير مجموعة من المساحات المخصصة لاستضافة المعارض واللقاءات وعرض الأفلام على 4 مستويات، فضلاً عن بناء مسكن جديد لإقامة الفنان بالقرب من المتحف.

Credit: Aga Khan Trust for Culture / Cemal Emden (photographer)

لبنان

تجديد دار نيماير للضيافة، طرابلس

يُمثل تجديد دار نيماير للضيافة قصة ملهمة لقدرة العمارة على الإصلاح، في وقت يشهد حدوث أزمة متشابكة حول العالم، وفي لبنان على وجه التحديد، حيث تواجه البلاد انهياراً غير مسبوق على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

تقع دار الضيافة على مشارف طرابلس، وهي إحدى أقدم المدن الساحلية وأجملها، والتي اشتهرت في يوم من الأيام بحِرفها، ولكنها تعاني في الوقت الراهن من الفقر والهجرة ونقص في الأماكن العامة. لذلك، يُعد إعادة تأهيل دار الضيافة، وهو جزء من معرض رشيد كرامي الدولي، تحفةً فنيةً غير مكتملة للمهندس المعماري أوسكار نيماير.

Credit: Aga Khan Trust for Culture / Amir Anoushfar (photographer)

السنغال

مدرسة كمانار الثانوية في بلدة ثيونك إيسيل

يتمتع الحرم المدرسي بالبنية التحتية والمباني والمناظر الطبيعية والمفروشات، ما يجعل مدرسة كمانار الثانوية فريدةً من نوعها نظراً لاعتمادها المقاييس المتعددة للتوسع الحضري والمناظر الطبيعية والهندسة المعمارية.

وتشكّل التضاريس والنباتات أهمية كبيرة لتنفيذ المشروع، حيث تم إنشاء الفصول الدراسية المنظمة حول مظلات الأشجار الموجودة مسبقاً، واعتماد ظلها كمساحات اجتماعية تقدم الخدمات للطلاب والمعلمين على حد سواء.

وبحسب ما ذكره البيان الصحفي، يُصادف هذا العام الذكرى السنوية الـ45 لتأسيس جائزة الآغا خان للعمارة.

وفي اجتماع عُقد في فبراير/ شباط 2022، اختارت لجنة التحكيم العليا المستقلة 20 مشروعاً من ضمن مجموعة تضم 463 مشروعاً رُشحت لدورة الجائزة الخامسة عشرة (2020-2022).

وبعد المراجعات الميدانية لمشاريع القائمة المختصرة التي أجراها فريق من الخبراء، اختارت لجنة التحكيم 6 مشاريع لتفوز بالجائزة.