دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- توفيت المؤلفة البريطانية هيلاري مانتل، الحائزة مرتين على جائزة "بوكر" العالمية، عن عمر يناهز 70 عامًا.

وكانت المنية وافت الكاتبة الشهيرة الحاصلة على الجائزة المرموقة عن كتابين ضمن ثلاثية روايتها التاريخية "قصر الذئاب" Wolf Hall، الخميس، محاطة بأقاربها وأصدقاء مقربين منها، بحسب وكيلها.

وفي مدونة على الإنترنت، كتب وكيلها بيل هيث: "كانت هيلاري مانتيل واحدة من أعظم الروائيين الإنجليز في هذا القرن وتعتبر أعمالها المحبوبة من الكلاسيكيات الحديثة. سنفتقدها كثيرا".

وولدت مانتيل في مقاطعة ديربيشاير بإنجلترا عام 1952.

وبعد دراسة القانون لمدة عام في كلية لندن للاقتصاد، انتقلت إلى جامعة شيفيلد وتخرجت منها عام 1973.

وشغلت مانتيل منصب ناقدة سينمائية لمجلة الشؤون الثقافية البريطانية The Spectator بين عامي 1987 و1991، ونشرت روايتها الأولى "كل يوم هو عيد الأم" عام 1985.

إلا أنها بعد نشر روايتها العاشرة، أي "قصر الذئاب" عام 2009، أصبحت مانتل اسمًا مألوفًا.

وتدور أحداث "قصر الذئاب" في تيودور بإنجلترا، وتسلّط الضوء على حياة توماس كرومويل، رجل الدولة ورئيس الوزراء في عهد ملك إنجلترا هنري الثامن، وفازت الرواية بجائزة "بوكر" عام 2009.

وبعد ثلاث سنوات، أي عام 2012، صدر الجزء الثاني من السلسلة بعنوان "أخرجوا الجثث"، الذي فاز أيضًا بجائزة "بوكر" للعام نفسه.

ونقلت صحيفة "الغارديان" ما قالته الكاتبة عندما حصلت على الجائزة : "انتظرت 20 عامًا للحصول على جائزة بوكر ثم أحصل على اثنتين في وقت متقارب".

عام 2014، حصلت على لقب "سيّدة - Dame" لخدماتها في مجال الأدب.

وترشّح فيلم تلفزيوني المقتبس عن روايتي "قصر الذئاب" و"أخرجوا الجثث"، من بطولة الممثل البريطاني مارك رايلانس في دور كرومويل، والممثل البريطاني داميان لويس في دور هنري الثامن، لثمانية جوائز إيمي لعام 2015.

وفي عام 2020، بعد 8 سنوات من نشر "أخرجوا الجثث"، الجزء الثاني من السلسلة، نُشر الجزء الأخير الذي طال انتظاره ضمن ثلاثية "قصر الذئاب"، بعنوان "المرآة والضوء".

وحوّلت الرواية الأخيرة إلى نسخة مسرحية، عُدّلت بشكل مشترك بين مانتيل والممثل البريطاني بين مايلز، وعرضت على مسرح "وست اند" في لندن، عام 2021.

في مقابلة مع كريستيان أمانبور، مراسلة CNN، في العام نفسه، تحدثت مانتل عن مشاريعها الإبداعية العديدة، وأعربت عن أسفها "أنّ لديها أفكارًا تفوق سنوات حياتها المتبقية لتنفيذها".

ومنذ انتشار خبر وفاتها، غُمرت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات التقدير من عالم الأدب.

وأعربت دار النشر "فورث إستيت"، الناشر الأصلي لسلسلة "قصر الذئاب"، عن تعازيها على تويتر، وكتبت: "حزينون لوفاة كاتبتنا الحبيبة السيدة هيلاري مانتيل، تعازينا لأصدقائها وعائلتها، وخصوصًا زوجها، جيرالد. هذه خسارة مؤلمة ولا يسعنا إلا أنّ نكون ممتنين لأنها تركت لنا مثل هذا العمل الرائع".

من جانبها، غرّدت مؤلفة سلسلة كتب "هاري بوتر" الشهيرة، البريطانية جي كي رولينغ: "لقد فقدنا عبقرية".