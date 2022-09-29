دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت خطوط "فيرجن أتلانتيك" الجوية عن إلغاء خيارات الزي الرسمي الجنساني، في محاولة لدعم فرديّة موظفيها.

وأوضحت "فيرجن أتلانتيك"، وهي شركة طيران بريطانية، في بيان صحفي، الأربعاء، أنّ طاقم الطائرة، والطيارين، والموظفين الميدانيين بإمكانهم اختيار الزي الذي يشعرون فيه براحة أكبر "بغض النظر عن جنسهم، أو هويّتهم الجنسية، أو تعبيرهم الجنسي".

وستصبح شارات ضمائر المخاطبة الاختيارية متاحة أيضًا للطاقم وللمسافرين على حد سواء.

وصرّح متحدث باسم شركة "فيرجن أتلانتيك" لـ CNN، الأربعاء، أنّ زي الموظفين باللونين الأحمر والعنّابي، الذي ابتكرته المصممة البريطانية فيفيان ويستوود، لن يصنّف بعد الآن ضمن "رجالي" و"نسائي".

وذكر جوهها جارفينين، كبير الإداريين التجاريين بشركة "فيرجين أتلانتيك"، في البيان الصحفي، أنّ الشركة تعتقد أنّه من المهم تشجيع الناس على "احتضان فرديتهم وأن يعبروا عن شخصياتهم الحقيقية في العمل".

وأضاف جارفينين: "لهذا السبب، نريد أن نسمح لموظفينا بارتداء الزي الذي يناسبهم على أفضل وجه، والتعريف عن أنفسهم والتأكد من مخاطبة عملائنا من خلال الضمائر المفضلة لديهم".

تقدم شركة الطيران شارات ضمائر مخاطبة اختيارية للموظفين., plain_text Credit: Virgin Atlantic

ومن جهتها، رحّبت ميشيل فيساج، وهي واحدة من أعضاء لجنة تحكيم برنامج مسابقات تلفزيون الواقع الأمريكي "روبول دراغ ريس: أول ستارز" RuPaul's Drag Race All Stars، والتي عرضت الزي الرسمي إلى جانب موظفي الشركة، بهذه الخطوة.

وأوضخت "فيرجن أتلانتيك" أن هذه التغييرات تُعد جزءًا من سلسلة أوسع من المبادرات في إطار أجندة "كن نفسك".

كما غيّرت الناقلة لمسافات طويلة نظام التذاكر الخاص بها، إذ يمكن للمسافرين الذين يحملون جوازات سفر بعلامات محايدة جنسانيًا تحديد رموز الجنس "U" أو "X" خلال حجزهم بالإضافة إلى اللقب المحايد جنسانيًا "Mx".

وفي يونيو/ حزيران، قامت "فيرجن أتلانتيك" بتحديث سياسة الوشم الخاصة بها للسماح للموظفين بالكشف عن وشومهم خلال ارتداء الزي الرسمي.

وقالت إستيل هولينجسورث، كبيرة مسؤولي شؤون الموظفين لدى "فيرجين أتلانتيك"، في بيان وقتها، إنّ هذه الخطوة تعكس أهمية التعبير عن الذات.

وتشمل الإصلاحات الأخرى في السنوات الأخيرة عدم إجبار طاقم المقصورة النسائي على وضع المكياج، بالإضافة إلى تقديم خيار للموظفات بإرتداء السراويل والأحذية المسطّحة.