الكشف عن صورة العملة المعدنية للملك تشارلز الثالث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف النقاب عن صورة الملك تشارلز الثالث التي ستظهر على العملات المعدنية البريطانية من قبل دار سك العملة الملكية، الهيئة المسموح لها بصنع العملات المعدنية في المملكة المتحدة.

والصورة، التي ستظهر للمرة الأولى على عملات معدنية تذكارية بقيمة 5 جنيه استرليني و50 بنسًا لتكريم حياة الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، صمّمها النحّات البريطاني، مارتن جينينغز، ووافق عليها الملك، بحسب بيان صادر عن دار سك العملة الملكية.

وتماشياً مع التقاليد، ستوضع صورة الملك جهة اليسار، في الاتجاه المعاكس لصورة والدته الراحلة.

ستظهر صورة الملك لأول مرة على عملات تذكارية من فئة 5 جنيهات و 50 بنساً, plain_text Credit: Mark Eveleigh/Royal Mint UK

ويقرأ النقش اللاتيني المحيط بالصورة: "CHARLES III • D • G • REX • F • D • 5 POUNDS • 2022"، الذي يترجم إلى "الملك تشارلز الثالث، بفضل الله، المدافع عن الإيمان".

ونقل البيان عن جينينغز قوله: "إنّه لشرف كبير أنّ أكون أول من يصمّم نقشًا رسميًا لجلالة الملك وأحصل على موافقته الشخصية على التصميم".

وأوضح أنّ الصورة نحتت من صورة فوتوغرافية للملك، مستوحاة من الصور الرمزية التي زينت عملات بريطانيا على مر القرون.

وأشار جينينغز أنّه أصغر عمل نحتي قام بإنشائه، مضيفًا أنه "لمن دواعي سروري معرفة أنه سيُشاهد وسيُحتفظ به من قبل الناس من جميع أنحاء العالم لقرون لاحقة".

وأعلنت دار سك العملة الملكية أنّ العملة المعدنية من فئة 50 بنسًا ستطرح للتداول العام خلال الأشهر المقبلة.

وسيحتوي ظهر العملة المعدنية من فئة 5 جنيهات إسترلينية على صورتين جديدتين للملكة إليزابيث الثانية، صممهما الفنان جون بيرغدال.

وسيزين ظهر العملة من فئة 50 بنسًا تصميم جاء في الأصل على عملة تاج تتويج الملكة الراحلة، عام 1953.

وسيشمل التصميم أربعة أقسام يضم كل منها أحد دروع الأسلحة الملكية الخاصة بكل دولة في المملكة المتحدة، مرفق بشعار كل منها، مثل الوردة التي تمثل إنجلترا، ونبات الشوك يمثل أسكتلندا، ونبات النفل يمثل أيرلندا الشمالية، ونبات الكراث يمثل ويلز.

سوف تخلد ظهور عملات فئتي 5 جنيهات إسترلينية و 50 بنسًا ذكرى الملكة إليزابيث الثانية., plain_text Credit: Mark Eveleigh/Royal Mint UK

من جهته، قال كيفن كلانسي، مدير متحف دار سك العملة الملكية: "جلالة الملكة إليزابيث الثانية، الراحلة، زيّنت عملات معدنية أكثر من أي ملك بريطاني آخر في عهد دام 70 عامًا".

وأضاف: "بينما ننتقل من العصر الإليزابيثي إلى العصر الكارولي، فإن ذلك يمثل أكبر تغيير في العملة البريطانية منذ عقود، وستكون المرة الأولى التي يرى فيها كثير من الناس نقشًا مختلفًا".