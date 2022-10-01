شاهد.. هذه بعض أبرز اللحظات وأجمل الأزياء في حفل "ميت غالا" لعام 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن منظمو "ميت غالا" السنوية، إحدى أبرز ليالي الموضة، محور حفل العام المقبل، الاحتفال بأعمال الراحل كارل لاغرفيلد.

ومن المقرر دعوة الحاضرين لتكريم أعمال المصمم الألماني، الذي توفي عام 2019، عن عمر يناهز 85 عامًا، في أول يوم اثنين من شهر مايو/ أيّار، على جري العادة.

يعد حفل جمع التبرعات السنوي أحد أكثر مناسبات السجادة الحمراء التي يسلّط الضوء عليها , plain_text Credit: Credit: James Devaney/GC Images/Getty Images

ويتزامن محور الحفل مع افتتاح معرض كبير في معهد الأزياء بمتحف متروبوليتان للفنون، بعنوان "كارل لاغرفيلد: خط الجمال".

وفي بيان صحفي، أفاد منظمو "ميت غالا" أنّ المعرض سيجمع حوالي 150 تصميمًا "تستكشف لغة المصمم الأسلوبي".

وستشمل القطع المعروضة إبداعات من وقت لاغرفيلد كمدير إبداعي لعلامات "فندي" و"كلوي" و"شانيل"، إضافة إلى قطع من مهامه التي اضطلع بها في شركتي "بالمين" و"باتو"، وتصاميم من علامته التي تحمل اسمه.

وتعتبر ميزة الدعوة، التي عادة ما تبلغ قيمة تلبيتها ما يزيد عن 30 ألف دولار، مصدرًا رئيسيًا لتمويل معهد الأزياء.

وتحت إشراف رئيسة تحرير "فوغ"، آنا وينتور، جمعت 15 مليون دولار عام 2019، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

صورة تجمع كيم كارداشيان مع بيت ديفيدسون خلال حفل "ميت غالا". , plain_text Credit: Credit: Angela Weiss/AFP/Getty Images

وستكون معظم القطع المعروضة مصحوبة برسوم لاغرفيلد.

وقال مدير المعهد، أندرو بولتون: "كان كل تصميم في حياته عبارة عن رسم تخطيطي.. وعندما رأيت الرسوم، وجدتها ساحرة للغاية، وغريبة، وانطباعية للغاية.. لكن ما لم أدركه أنها تحمل معلومات دقيقة حقًا، حول خط الكتف أو طول الكم.. وكان يعرف طاقمه بالضبط ما يعنيه هذا الخط أو ما تعنيه هذه النقطة، ويمكنهم فك تشفيرها".

وأوضح بولتون، الذي يؤلف أيضًا كتابًا مصاحبًا، أن المصمم الراحل "كان سيكره المعرض بأثر رجعي"، لكن المعرض سيكون أقرب إلى "مقال" عن عمله.

وسيكون معرض لاغرفيلد مفتوحًا للجمهور من مطلع مايو/أيار حتى منتصف يوليو/ حزيران من العام المقبل. ولم يتم الإعلان بعد عن الرؤساء المشاركين للحفل، الذين ضموا الممثلين بليك ليفلي وريان رينولدز، العام الماضي.