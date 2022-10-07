المركز الأوكراني للحريات المدنية يفوز بجائزة نوبل للسلام 2022.. من هو؟

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المركز الأوكراني للحريات المدنية يفوز بجائزة نوبل للسلام 2022.. من هو؟
أعضاء المركز الأوكراني للحريات المدنية يحتفلون بمقرهم بفوزهم بجائزة نوبل للسلام للعام 2022. Credit: Ed Ram/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلعب المركز الأوكراني للحريات المدنية (CCL) "دورًا رائدًا" في محاسبة روسيا على جرائم الحرب التي ترتكبها. وكان المركز تأسّس عام 2007، بهدف تعزيز قيم حقوق الإنسان في أوكرانيا، والنهوض بالديمقراطية في البلاد.

وأشادت لجنة نوبل بعمل المركز في تعزيز المجتمع المدني الأوكراني، وبالضغط الذي يمارسه على السلطات "لجعل أوكرانيا ديمقراطية بالكامل".

ولعب المركز دورًا رئيسًا بتحديد وتوثيق جرائم الحرب الروسية ضد السكان الأوكرانيين منذ الغزو الروسي في فبراير ، وفقًا للأكاديمية السويدية، مضيفةً أنّ "المركز يلعب دورًا رائدًا في محاسبة المذنبين على جرائمهم".

وقال المركز لرويترز "إنهم فخورون بفوزهم بالجائزة الجمعة". وأضافوا "إنه صباح يحمل أخبارًا سارة. نشعر بالفخر". 

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