كعكة الجزر لا تحتوي على جزر في سنغافورة والبديل اللفت الأبيض

قابلوا الرجل الذي يحاول إنقاذ تاريخ سنغافورة المعماري

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمثّل العثور على مساحة خضراء تحديًا كبيرًا في أي مدينة، ناهيك عن أكثر المدن كثافة سكانية في العالم. وفي منطقة "داون تاون" بسنغافورة، قد يحتاج أي شخص يبحث عن حديقة جديدة للتنزه فيها إلى النظر نحو السماء.

ففي برج CapitaSpring، الذي تم الانتهاء من تشييده في الآونة الأخيرة، تكشف الواجهة الزجاجية عن النباتات والأشجار التي تنمو على ارتفاع مئات الأقدام فوق سطح الأرض.

ويستطيع المارّة وعمال المكاتب استقلال مصعد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الواحة الخضراء".

تشغل "الواحة الخضراء" في البناء كلًا من الطبقات 17 و18 و19 و20. , plain_text Credit: Credit: Courtesy Finbarr Fallon/Bjarke Ingels Group

ويبلغ CapitaSpring ارتفاع 280 مترًا، ويعتبر حاليًا إحدى أطول ناطحات السحاب في الدولة الآسيوية.

وستجد طبعًا المزيد من الأمور التي ستثير اهتمامك فوق الواحة.

ففي الطبقة العلوية من المبنى، يمكن أن يتنزه الزوار في مزرعة على السطح تبلغ مساحتها 4,500 قدم مربع، حيث توفر الفاكهة، والخضار، والأعشاب، والزهور الصالحة للأكل لثلاثة مطاعم في الموقع.

تقع مزرعة حضرية يمكن الوصول إليها على ارتفاع 919 قدمًا فوق سطح الأرض. , plain_text Credit: Credit: Courtesy Finbarr Fallon/Bjarke Ingels Group

وخلال زيارة CNN للبناء، أوضح مزارع أنّ الحديقة تنتج بين 70 و100 كيلوغرام من المنتجات شهريًا.

ويضم البناء، الذي يتألف من 51 طبقة، أكثر من 80 ألف شجرة ونبات على مساحة 90 ألف قدم مربع من المساحات الخضراء.

ووفقًا للشركة الدنماركية Bjarke Ingels Group (BIG)، التي صممت البرج بالتعاون مع Carlo Ratti Associati، فإن معظم الأنواع النباتية الموجودة في أنحاء الموقع موطنها سنغافورة، وبالتالي تتكيف مع الحرارة والرطوبة على مدار العام.

يعد مبنى CapitaSpring، الذي يبلغ ارتفاعه 919 قدمًا، من بين أطول ناطحات السحاب في سنغافورة. , plain_text Credit: Credit: Courtesy Finbarr Fallon/Bjarke Ingels Group

ويعد CapitaSpring بين العديد من المباني المرتبطة بالطبيعة، التي تمّ افتتاحها في منطقة "داون تاون كور" في سنغافورة، خلال السنوات الأخيرة.

ويقع فندق Parkroyal Collection Pickering على بعد بضعة مباني، ويضم أكثر من 160 ألف قدم مربع من المساحات الخضراء، مع سلسلة من الشرفات التي تملؤها الأشجار والنباتات.

وعلى بعد أقل من ميل واحد إلى الجنوب، يتحول الجزء الخارجي من فندق Oasia إلى اللون الأخضر ببطء، حيث يستعمر واجهته أكثر من 20 نوعًا من الزواحف والكروم.

يتميز التصميم بمساحة 90 ألف قدم مربع من المساحات الخضراء. , plain_text Credit: Credit: Courtesy Finbarr Fallon/Bjarke Ingels Group

لطالما روّجت حكومة سنغافورة لنفسها على أنها "مدينة الحدائق"، وهو مصطلح اشتهر بتطبيقه الأب المؤسس ورئيس الوزراء السابق، لي كوان يو، في الستينيات.

وفي العقود التي تلت ذلك، كرّس المخططون ذلك في برامج غرس الأشجار على مستوى المدينة، ومشاريع تنسيق الحدائق في مجمّعاتها السكنية العامة الواسعة.

وتطالب الدولة أيضًا مطوري العقارات الخاصة بتخصيص مساحات خضراء لدى بناء ناطحات سحاب جديدة.

صورة "الواحة الخضراء" في بناء CapitaSpring. , plain_text Credit: Credit: Courtesy Finbarr Fallon/Bjarke Ingels Group

وتأمل هيئة إعادة التطوير الحضري بسنغافورة في تحويل المنطقة التجارية، التي يمكن أن تكون هادئة بشكل مخيف خلال الأمسيات وعطلات نهاية الأسبوع، إلى ما تسميه "منطقة تجارية نابضة بالحياة على مدار الساعة".

ولذلك، عرض المسؤولون على مالكي المباني القائمة حوافز لتحويل الهياكل إلى مشاريع متعددة الاستخدامات، ملحقة بمرافق ترفيهية.