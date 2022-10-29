نشر السبت ، 29 أكتوبر / تشرين الأول 2022

بين أكثر من 7 آلاف صورة.. إليكم “أجمل صورة للطبيعة” فازت في هذه المسابقة

مصورة في دبي تحول أفراداً عاديين إلى ملوك وملكات عبر كشك تصوير

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حققت صورة غوريلا جبلية، بعينين برتقاليتين متوهجتين، الجائزة الأولى في مسابقة "بنيامين مكابا" للتصوير الفوتوغرافي للحياة البرية في أفريقيا، عام 2022.

والتقطت ميشيل كرانز، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، هذه الصورة.

وتمت الإشادة بالصورة، التي تعكس مشاعر القرد، خلال حفل أقيم بمتحف نيروبي الوطني، في العاصمة الكينية.

فازت هذه الصورة التي التقطتها ميشيل كرانز بـ"الجائزة الكبرى" في مسابقة "بنيامين مكابا" لتصوير الفوتوغرافي للحياة البرية في أفريقيا، عام 2022. , plain_text Credit: Michelle Kranz/Mkapa Awards

وسُميت الجائزة السنوية، التي أطلقتها مؤسّسة الحياة البرية الأفريقية (AWF) عام 2021، وأسمتها تيمّنًا باسم رئيس تنزانيا الراحل، الذي كرّس الكثير من وقته لتعليم الحفاظ على البيئة في أفريقيا، وكان عضوًا في مجلس إدارة AWF.

ولا تهدف الجائزة إلى عرض أعمال المصوّرين فحسب، بل تسعى لزيادة الوعي حول الحياة البرية الأفريقية في العالم أيضًا.

وقال كادو سيبونيا، الرئيس التنفيذي لشركة AWF: "نأمل بنقل أفريقيا إلى العالم، ونقل التراث الأفريقي إلى بقية أفريقيا".

فازت الصورة أعلاه، التي التقطها روس بوردن، بفئة "صور الحياة البرية الأفريقية". , plain_text Credit: Russ Burden/Mkapa Awards

وتتألف المسابقة من 12 فئة، بينها "الفن في الطبيعة"، و"الصراع والتعايش"، إضافة إلى "الجائزة الكبرى".

فاز المصور جون واربورتون عن فئة "الجوال" في مسابقة "بنيامين مكابا" للتصوير الفوتوغرافي للحياة البرية في أفريقيا، عام 2022. , plain_text Credit: Jon Warburton/Mkapa Awards

وتتمثل مهمة AWF في ضمان ازدهار الحياة البرية والأراضي البرية في أفريقيا الحديثة، عبر العديد من برامج الحفظ والمجتمع.

ولكن، هناك بعض التحديات التي حدّدتها المنظمة بغية تحقيق هذا الهدف.

فبالنسبة للعديد من الأفارقة، فإنّ الطبيعة ليست مجرّد مشهدية يجب التأمل والإعجاب بها.

وقال سيبونيا: "عندما يرى الناس الفيلة هنا، يرون أن محاصيلهم ستُدمّر، وأنها ستقتل الناس".

وتتمثل إحدى مزايا جوائز التصوير الفوتوغرافي بإظهار الحيوانات والطبيعة للأفارقة من منظور إيجابي مختلف.

فازت الصورة أعلاه، التي التقطها خوسيه فراغوزو، في كينيا، عن فئة "التعايش والصراع". , plain_text Credit: Jose Fragozo/Mkapa Awards

وأعرب سيبونيا عن سروره لرؤية مزيد من الأفارقة يشاركون في مسابقة هذا العام، رغم رغبته بمشاركة أكبر من جيل الشباب في القارة.

فازت المصورة بريلينا سوما أوين عن فئة "الإبداع الرقمي" في مسابقة "بنيامين مكابا" للتصوير الفوتوغرافي للحياة البرية في أفريقيا، عام 2022. , plain_text Credit: Prelena Soma Owen/Mkapa Awards

وتعكس أحد الأعمال، التي فازت عن فئة "الإبداع الرقمي" هذا العام، صورة حيوان بنغول يتيم.

وقالت المصورة بريلينا سوما أوين، من جنوب أفريقيا، إنّ هدفها من الصورة تسليط الضوء على أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض.

وأوضحت "لا يملك العديد من الأطفال في أفريقيا الأموال، أو الفرص للذهاب إلى حدائق الألعاب، ورؤية الحيوانات عن قرب.. ولهذا السبب يعد التصوير الفوتوغرافي مهمًا للغاية".

فازت الصورة أعلاه، التي التقطها المصور الكيني أنتوني أوتشينغ أونيانغو، عن فئة "أبطال الحفظ". , plain_text Credit: Anthony Onyango/Mkapa Awards

وفاز المصور الكيني، أنتوني أوتشينغ أونيانغو، عن فئة "أبطال الحفظ"، بصورة لخرطوم فيل يداعب رأس حارس. ويعتقد أيضًا أن التصوير الفوتوغرافي يمكن أن يكون له أثر إيجابي على الحفظ من خلال تغيير طريقة تفكير الناس بالحياة البرية.

ويهدف AWF إلى إضافة فئات جديدة العام المقبل، مع التركيز على أثر التغيّر المناخي على الطبيعة.