لوحة سيارة محطمة لآندي وارهول قد تحقق أكثر من 80 مليون دولار في مزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ربما اشتهر آندي وارهول بلوحاته الفنية الخاصة بمارلين مونرو، والرئيس ماو، وعلب حساء كامبل. لكن الشهر المقبل، ستعرض دار "سوزبي" للمزادات في مدينة نيويورك الأمريكية، لوحة طباعة حريرية ضخمة و"مؤلمة" لحادث سيارة، للبيع.

وأفاد بيان صحفي صادر عن سوزبي، أنه يُتوقّع بيعها بما يزيد عن 80 مليون دولار، وذلك في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني، خلال أسبوع المزاد العلني.

وعمل وارهول على لوحة "White Disaster (White Car Crash 19 Times)" الضخمة عام 1963، كجزء من سلسلة "Death and Disaster". وفي ذلك الوقت، ركّز وارهول على الصور البشعة والمروعة، مثل غيوم القنابل الذرية، والكراسي الكهربائية، وتزايد المنشورات المطبوعة، معتقدًا أنّ القراء أصبح لديهم حصانة ضد تأثيرها. وبين مجمل أعماله، تناولت هذه السلسلة بشكل صريح تركيزه على الوفيات البشرية.

Credit: Brownie Harris/Corbis Historical/Getty Images

في سلسلة "White Disaster" كرّر وارهول صورة لحادث سيارة بالأبيض والأسود، 19 مرة. وبلغ ارتفاع اللوحة 12 قدمًا وعرضها 6 أقدام، وهي أضخم أعماله.

وأوضح دافيد غالبيرين، رئيس قسم الفن المعاصر لدى دار سوزبي في نيويورك، أنّ "ما يميز (اللوحة) ليس فقط حجمها الهائل، الذي يحيّر حقًا أي شخص يقف أمامها.. لكن أيضًا الألوان المستخدمة"، مضيفًا أن وارهول كرر صورته هذه في السلسلة بألوان مختلفة، ضمنًا استخدامه لوني الخزامى والبرتقالي. وتابع: "تبدو كأنها تتوهّج حقًا، من خلال تقنية الطباعة الحريرية السوداء على الخلفية البيضاء النقية".

Credit: Courtesy of Sotheby's

وأجرى غالبيرين مقارنة بين حجم اللوحة وشكلها مع الجداريات الدينية، مشيرًا إلى نشأة وارهول الكاثوليكية والتيارات الدينية المستترة في عمله، لا سيما كيف تأثرت صوره للمشاهير بالأيقونات الدينية. وكان وارهول عمل على سلسلة "Death and Disaster" في موازاة طبعه صوره الشهيرة لمونرو بعد وفاتها، عام 1962.

وأوضح غالبيرين أن "أفكار المشاهير، والمأساة، والشهرة، والموت، مواضيع شغلت وارهول، وأعتقد أن السلسلتين اللتين كان يعمل عليهما في وقت واحد، أي لوحات مارلين ولوحات الموت والكارثة، مرتبطة على نحو وثيق".

وفي عام 2013، بيع عمل أصغر حجمًا ضمن سلسلة "Silver Car Crash (Double Disaster)" لدى دار سوزبي للمزادات مقابل 105.4 مليون دولار. ولقد حافظ العمل على مكانته كأغلى عمل فني لوارهول حتى العام الماضي، إلى أن حطمت مطبوعة حريرية بحجم 40 بوصة لمونرو الرقم القياسي لأي فنان أمريكي، محققة 195 مليون دولار.

وقبيل عملية البيع، ستعرض مطبوعة "White Disaster" لدى دار سوزبي للمزادات بنيويورك بين 4 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني. وتم الاحتفاظ بها في مجموعة خاصة لمدة 25 عامًا، وكانت مملوكة سابقًا لهينر فريدريش، مؤسس "Dia Art Foundation"، وتاجر الأعمال الفنية توماس أمان، وفقًا لسوذبي. وعرضت في معارض كبرى ركزت على أعمال وارهول وفن البوب ​​على نطاق أوسع، مثل متحف تيت بالعاصمة البريطانية لندن، ومتحف الفن الحديث في نيويورك، ومركز بومبيدو في العاصمة الفرنسية باريس، وأخيرًا في مركز ووكر للفنون في مدينة مينيابوليس الأمريكية.