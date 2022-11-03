دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أمسى رسم الشَعر في لوحات الفنانة الإيرانية أرغافان خسروي مشحونًا بالانفعالات العاطفية.

وفي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت مقطع فيديو لها على تطبيق "إنستغرام"، يبيّن ضربات ريشتها الانسيابية على قماش الرسم وهي تسطّر خيوطًا دقيقة. وأرفقته بتعليق: "في هذه الأيام عندما أرسم الشعر، أشعر بالغضب والأمل، أكثر من أي وقت مضى".

وأضافت هاشتاغ #MahsaAmini إلى المنشور، أي اسم المرأة البالغة من العمر 22 عامًا التي تُوفيت بالعاصمة الإيرانية طهران في سبتمبر/أيلول بعدما اعتقلتها شرطة الآداب، بزعم عدم ارتدائها الحجاب كما يُفترض. وأثارت وفاة أميني الاحتجاجات في أنحاء البلاد، وحفزت الشابات والفتيات على قص شعرهنّ بتحدّ واضح للسلطة، وأصبح اسمها مرادفًا لصرخة مدوية تصدح على وسائل التواصل الاجتماعي.

وترعرعت خسروي في منزل علماني بطهران، عقب الثورة الإيرانية عام 1979، التي انبثق عنها نظام ثيوقراطي جديد، فرض قواعد قمعية على النساء، بينها إلزامية وضع الحجاب في الأماكن العامة.

Credit: Courtesy Arghavan Khosravi

وقالت خسروي التي تعيش في مدينة ستامفورد في ولاية كونيتيكت الأمريكية لـCNN: "في سن مبكرة جدًا، أدركت وجود هذا التباين بين مساحاتك الخاصة، منزلك مثلًا، والأماكن العامة. تتمتع في منزلك بحرية فعل ما تريد، وتتعلم الإبحار بين ازدواجية هذه الحياة".

وروت خسروي تجربتها الشخصية مع شرطة الآداب عام 2011، واعتقالها لفترة مؤقتة. واستقرّت في الولايات المتحدة منذ انتقالها إليها عام 2015، لمتابعة دراستها للرسم. وتستخدم مصمّمة الغرافيك السابقة الشعر الطويل المنساب كتعبير مجازي يشكل سمة لأعمالها. وتأثر تصويرها السريالي، الأقرب للحلم، للنساء وسط أسطح متعددة المساحات، أشبه بواجهات معمارية، بالنمط المسطح والتفاصيل الدقيقة التي تتميّز بها لوحات المنمنمات الفارسية.

وتعرض بعض من أعمالها الأخيرة حاليًا في محيط مركز روكفيلير، في مدينة نيويورك الأمريكية، لغاية منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما انتهى عرضها الفردي الأول داخل متحف كورير Currier في نيو هامبشاير.

رمزية غنية

وتصوّر لوحات خسروي، المرأة في الغالب مقيدّة بحبال، أو متوارية خلف جدران، أو أزهار، أو أيدي، وتصف ذلك بأنه صراع تختبره بغية تحقيق الاستقلال الذاتي. ومع ذلك، فإن هؤلاء النساء يمتلكن حضورًا قياديًا، إذ تقارن الفنانة الإيرانية الحبال والأغلال مع تعابير الحرية مثل الحمام، وتستخدم الألوان الربيعية المكثفة، ومساحات مشرقة تتوهّج فيها أجزاء من أجساد بطلاتها، لذا فإن أعمال خسروي الفنية لا تتّصف بالكآبة بل هي مضيئة.

Credit: Courtesy of the artist/Kavi Gupta Gallery

وأوضحت الفنانة الإيرانية أنّ "الاختلاف والتناقض يمثلان أحد المفاهيم الرئيسية التي أستكشفها في عملي"، مشيرة إلى الثنائية التي تختبرها النساء الإيرانيات في حياتهنّ. أما الخيوط الحمراء أو السوداء فتجسد فكرة متكررة في لوحاتها، وهي تظهر ملتفة حول الأصابع أو معصم شخصياتها، مخيطة بأفواههنّ المغلقة أو خارجة من أعينهنّ، أحيانًا كخطوط مرسومة، وأحيانًا كخيوط مادية تتدلى من القماش.

وقالت: "كنت أفكر بذكرياتي في إيران"، متابعة أنّ "هناك الكثير من الخطوط الحمراء التي تفرضها علينا الحكومة".

Credit: Courtesy of the artist/Stems Gallery

ومنذ اندلاع الاحتجاجات في سبتمبر/ أيلول، شاهدت خسروي أنّ الشعر تحوّل إلى رمز قوي حيث تقوم النساء بقصّ شعرهنّ، احتجاجًا أو تضامنًا، ويحرقن غطاء الرأي في الشوارع.

وقالت شارا أتاشي الكاتبة والمترجمة المقيمة في ويلز في أواخر سبتمبر/ أيلول بتغريدة على "تويتر" إن "قصّ النساء لشعرهنّ هو تقليد فارسي قديم.. عندما يصبح الغضب أقوى من سلطة الظالم". وأضافت: "حانت اللحظة التي كنا ننتظرها. السياسة يغذيها الشعر".

انعكاسات العالم الحقيقي

وفي لوحة "تحجّبي!"، أعادت خسروي نشرها أخيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، تتدلى امرأة من جذعها بقطعة قماش حمراء طويلة، وشعرها الطويل الداكن ملفوف بإحكام بالقماش. ويتواجد جنود فارسيون تقليديون على جيادهم يلتفون حول جسدها في صورة موجعة تعكس القمع.

Credit: Courtesy of the artist/Stems Gallery

وأشارت إلى أنّ "لدي مشاهد من ساحات قتال حيث يهاجم الجنود النساء. والآن، في الشوارع، نرى مقاطع فيديو تظهر قوات الأمن ومستوى من الوحشية خلال اعتدائهم على المتظاهرين". وأضافت: "لدي بعض الاستعارات المرئية.. لكنها تحدث الآن حرفيًا".

لكنّ تأمل خشروي بأن تمثل لوحاتها تجربة أي امرأة في العالم منتهكة حقوقها، وليس فقط المرأة الإيرانية.

ولفتت إلى أنّ "ثمة أمرًا مشتركًا بين جميع النساء في لوحاتي، أي أنهن من عمري تقريبًا، أو أن لون شعرهن أو تكاوينهن تشبهني إلى حد ما.. لأنني أفكر بقصتي وبنساء أخريات خضن التجربة ذاتها". لكنهّا أردفت أنّه "في الوقت نفسه، لا أريد لهذه الشخصيات أن تكون محددة ثقافيًا. لذلك يمكن لأي شخص في أي ركن من أركان العالم أن يتماهى مع أعمالي انطلاقًا من تجاربه الخاصة".

Credit: Courtesy of the artist/Koenig Gallery

وتضع خسروي رسومًا أولية لتصورها للوحات جديدة، حاليًا، استجابة لما تأمل بأن يكون نقطة تحول في بلدها الأم.

وقالت: "في مرحلة ما كنت فقدت الأمل بأن الأمور ستتغير ربما، لكن الآن هناك هذه الطاقة الشابة، الرائعة للغاية، التي آمل أن تؤدي إلى تغيير جذري".

ورغم أن جميع شخصيات لوحاتها يتمتعن بدرجة معينة من الفاعلية، إلا أنها تعمل على مجموعة جديدة من الرموز التي من شأنها أن تستحضر قوة النساء اللواتي يتحدين حكومة بأكملها للمطالبة باستقلاليتهن واتخاذ القرارات المتّصلة بأجسادهن. وأوضحت خسروي أنّه "في ضوء كل ما يجري، أريد منح شخصياتي مزيدًا من القوة".