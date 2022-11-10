أصولها من خارج هذا العالم.. ماسة سوداء نادرة جاءت من الفضاء تُعرض للبيع بمزاد علني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يحرص بعض الأشخاص على استثمار أموالهم لامتلاك محفظة مميزة، فشراء أول ما يصادفهم في أقرب "سوبرماركت" لن يعادل فخامة محفظة مصنوعة على يدّ أفضل الحرفيين من أجود أنواع الجلود.

وتهدف علامة "Bejeti" إلى صنع أكثر المحافظ جودةً في العالم، ولكنها تستعين أيضَا بمواد فريدة من نوعها.

وحاليًا، تُعرض هذه العلامة الفاخرة، والتي يقع مقرّها في الولايات المتحدة، 3 مجموعات من المحافظ، ولكن لا يُخفى أن أكثرها إثارة للإعجاب هي مجموعة "Celestial"، إذ استُخدم نيزك لصنعها.

محفظة من خارج العالم بشكلٍ حرفي

صممت علامة "Bejeti" محفظة مثيرة للإعجاب. , plain_text Credit: Bejeti

وقامت علامة "Bejeti" بأخذ قطعة كبيرة من نيزك، وقطعها بدقّة، وكانت النتيجة أول محفظة من النيزك في العالم، وأطلق عليها اسم "PLANETESIMAL".

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، وصف مؤسس علامة "Bejeti"، إدوارد دي ساندي، المحفظة بإنها "مصنوعة من خارج العالم بشكلٍ حرفي".

صُنعت هذه المحفظة من نيزك. , plain_text Credit: Bejeti

وأضاف ساندي: "تتمثّل رؤيتنا في إتاحة الفرصة لعملائنا لتجربة أكثر المواد استثنائيةً في الكون كل يوم".

وتبلغ كلفة هذه المحفظة 29،500 دولار.

ولكن كيف تمكّنت الشركة من الحصول على نيزك؟

استلهم مؤسس "Bejeti"، إدواردو دي ساندي، عمله من والده وجدّه، في مجال الحدادة. وتُظهر هذه الصورة محفظة من مجموعة تُدعى "Elemental"., plain_text Credit: Bejeti

وأقرّ ساندي بوجود العديد من بائعي النيازك غير الجديرين بالثّقة في هذه الصناعة، وبالتالي فإن العمل مع التجار المرموقين يضمن أصالة، وجودة القطعة.

تفاصيل محفظة من مجموعة "Ecological"، والتي تُعيد تخيّل ما يمكن صنعه من المواد المُهملة. , plain_text Credit: Bejeti

وحصلت "Bejeti" على نيزكها، الذي يتكوّن من الحديد، والنيكل، من تجّار بأوراق اعتماد ذات صلة بالرابطة الدوليّة لهواة جمع النيازك (IMCA).

وبعد أكثر من 4 مليارات عام من السفر عبر الفضاء، اندفع هذا النيزك إلى الكرة الأرضيّة ليتحوّل إلى كرة ناريّة منصهرة لدى اختراقه الغلاف الجوي، وذلك قبل اصطدامه بسطح كوكبنا أثناء عصور ما قبل التاريخ.

أنماط ساحرة

نظرة أقرب لتفاصيل المحفظة. , plain_text Credit: Bejeti

ويتمتّع تصميم المحفظة بطابع صخري ومعدني بشكلٍ يعكس المادة التي صُنعت منها.

وتتمتّع غالبية النيازك الحديديّة بهياكل بلوريّة فريدة تُعرف باسم أنماط "ويدمانستاتن".

وشرح ساندي: "تُعد الأنماط البلوريّة الجميلة المميزة للنيازك الحديديّة أكثر من مجرّد غرائب جميلة، فهي تُخبرنا عن تكوينات النيازك، والوقت الذي استغرقه اللب الكوكبي، الذي اشتُق منه النيزك، ليبرد".

تُكلّف محفظة "PLANETESIMAL" حوالي 30 ألف دولار. , plain_text Credit: Bejeti

وبشكلٍ عام، كلما كانت البلورات أكبر، كلما استغرق المعدن المنصهر وقتًا أطول لخفض درجة حرارته خلال رحلته باتجاه الكرة الأرضية.

ولدى سؤاله عن ردود فعل الأشخاص بشأن المحفظة، أشار ساندي إلى إحساس جميع العملاء الذين سُنحت لهم فرصة حمل المحفظة بالشعور ذاته، أي "مدى قصر الوقت الذي قضيناه نحن البشر على الأرض، وكم تُعد حياتنا الفرديّة عابرة مقارنة بالنيازك".