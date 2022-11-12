بين أكثر من 7 آلاف صورة.. إليكم “أجمل صورة للطبيعة” فازت في هذه المسابقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم الكشف عن أفضل الصور المعمارية لهذا العام، التي تسلط الضوء على جمال الهندسة الأنيقة في أنحاء العالم.

أُدرجت صورة أليكس تشان في القائمة المختصرة، بعد التقاطه مركز يانجليبينج للفنون المسرحية التابع لـStudio Zhu Pei، في دالي، الصين. , plain_text Credit: Alex Chan/ ACF

وأعلن منظمو جوائز التصوير المعماري 2022، الأربعاء، عن أكثر من 20 مرشحًا نهائيًا ضمن فئات تشمل التصاميم الداخلية والتصاميم الخارجية، والمباني قيد الاستخدام.

وسيتم عرض القائمة المختصرة في إطار مهرجان العمارة العالمي المقبل الذي يقام في مدينة لشبونة، البرتغال.

تم ترشيح فابيو سارتوري ضمن فئة التصاميم الداخلية لالتقاطه صورة داخل برج التبريد لمحطة لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية، في توسكانا، بإيطاليا. , plain_text Credit: Fabio Sartori

ووفقًا لبيان صحفي، شارك مصورون من 64 دولة في مسابقة هذا العام. وكان بين أعضاء هيئة المحلّفين فيكي ريتشاردسون، رئيسة قسم الهندسة المعمارية بالأكاديمية الملكية للفنون، والمهندس المعماري باتريك شوماخر، مدير شركة الراحلة زها حديد.

أُدرجت صورة ديد ستوديو في القائمة المختصرة، بعد رصده مدرسة جدغال الابتدائية في سيد بار، إيران، عبر شركة الهندسة المعمارية Daaz Office. , plain_text Credit: Deed Studio

وتم الحكم على المشتركين على أساس "التركيب، واستخدام المقياس، وحساسية المصورين تجاه الغلاف الجوي"، بحسب ما ذكره البيان الصحفي.

تم تكريم هو كانجيو لصورته في Chapel of Sound، وهو مكان للفنون بالقرب من سور الصين العظيم. , plain_text Credit: Hu Kangyu

وأوضح بول فينش، مدير برنامج مهرجان العمارة العالمي (WAF)، في بيان: "بعدما أصبح الجميع مصورًا، زادت أهمية التصوير المعماري الجيد".

تُظهر صورة ماركو تاغليارينو متحف ميلانو للثقافات، للمهندس المعماري ديفيد تشيبرفيلد، في إيطاليا. , plain_text Credit: Marco Tagliarino

وأضاف أن الجائزة، في عامها العاشر، هي بمثابة "تذكير سنوي بكيفية تعزيز التصوير المعماري لفهمنا للتصميم، بدلاً من مجرد التقاط ما هو موجود أمامنا".

تم ترشيح هو كانجيو أيضًا نظرًا لسلسلة من الصور الملتقطة لمطار Shenzhen Bao'an الدولي. , plain_text Credit: Kangyu Hu

وفي العام الماضي، فاز المصور الفوتوغرافي، لو شينغهاو، بسبب تصويره مجموعة من الأشخاص يستمتعون بعطلاتهم على خلفية مجمّع Safdie Architects 'Raffles City في تشونغتشينغ، الصين.

أُدرجت صورة ماركو تاغليارينو في القائمة المختصرة بعد رصده راكب دراجة، خارج منزل ماري إليزابيث لودرز، في برلين، ألمانيا. , plain_text Credit: Marco Tagliarino

ويرتقب الإعلان عن الفائزين في مسابقة هذا العام، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، في إطار مهرجان العمارة العالمي.