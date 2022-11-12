دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تم الكشف عن أفضل الصور المعمارية لهذا العام، التي تسلط الضوء على جمال الهندسة الأنيقة في أنحاء العالم.
وأعلن منظمو جوائز التصوير المعماري 2022، الأربعاء، عن أكثر من 20 مرشحًا نهائيًا ضمن فئات تشمل التصاميم الداخلية والتصاميم الخارجية، والمباني قيد الاستخدام.
وسيتم عرض القائمة المختصرة في إطار مهرجان العمارة العالمي المقبل الذي يقام في مدينة لشبونة، البرتغال.
ووفقًا لبيان صحفي، شارك مصورون من 64 دولة في مسابقة هذا العام. وكان بين أعضاء هيئة المحلّفين فيكي ريتشاردسون، رئيسة قسم الهندسة المعمارية بالأكاديمية الملكية للفنون، والمهندس المعماري باتريك شوماخر، مدير شركة الراحلة زها حديد.
وتم الحكم على المشتركين على أساس "التركيب، واستخدام المقياس، وحساسية المصورين تجاه الغلاف الجوي"، بحسب ما ذكره البيان الصحفي.
وأوضح بول فينش، مدير برنامج مهرجان العمارة العالمي (WAF)، في بيان: "بعدما أصبح الجميع مصورًا، زادت أهمية التصوير المعماري الجيد".
وأضاف أن الجائزة، في عامها العاشر، هي بمثابة "تذكير سنوي بكيفية تعزيز التصوير المعماري لفهمنا للتصميم، بدلاً من مجرد التقاط ما هو موجود أمامنا".
وفي العام الماضي، فاز المصور الفوتوغرافي، لو شينغهاو، بسبب تصويره مجموعة من الأشخاص يستمتعون بعطلاتهم على خلفية مجمّع Safdie Architects 'Raffles City في تشونغتشينغ، الصين.
ويرتقب الإعلان عن الفائزين في مسابقة هذا العام، خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول، في إطار مهرجان العمارة العالمي.