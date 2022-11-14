فنان هندي ينقل معالم دبي إلى عالم "أفاتار" الغريب..كيف كانت النتيجة؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعمارتها المذهلة ذات المفاهيم المستقبلية، تُعد معالم دبي بمثابة مصدر إلهام للعديد من الفنانين لإطلاق العنان لأفكار تخيلية لا حدود لها.

وتحلق مخلوقات غريبة تشبه التنانين فوق أشهر معالم دبي في غابات فضائية من أشجار ضخمة، في سلسلة جديدة للفنان الرقمي الهندي والمقيم في دبي، جيو مولور.

وفي السلسلة المستوحاة من فيلم الخيال العلمي الأمريكي الملحمي "أفاتار"، يعيد مولور تخيل دبي على أنّها جزء من عالم "باندورا" الغريب، أي القمر الخيالي الذي تدور فيه أحداث الفيلم.

برواز دبي يبرز وسط بيئة عالم "باندورا" من فيلم "أفاتار", plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وفي سلسلة مكونة من 8 صور، تمتزج عجائب العالم الخيالي "باندورا" مع روائع دبي الواقعية بسلاسة.

ويمكن ملاحظة معالم دبي الأشهر مثل برج العرب، وبرج خليفة، ومتحف المستقبل، وإطار دبي، وكلها تندمج في بيئة من النباتات والكائنات الغريبة.

يظهر مترو دبي وسط النباتات العملاقة غريبة الشكل بعالم "باندورا", plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، يقول مولور إنّ الخيال العلمي الرائع الذي قدّمه المخرج جيمس كاميرون بهذا الكوكب السحري، لطالما كان مصدر إلهام بالنسبة له.

ويضيف: "لكوني فنان رقمي، بذلت جهدي المتواضع في تحويل عالم أحلامي، أي دبي، إلى عالم أحلام آخر من باندورا".

فرد من شعب "نأفيي" يطير فوق حيوان غريب الشكل شبيه بالتنين، وخلفه يظهر أفق دبي الشهير, plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وأشار مولور إلى أن دبي تجسّد عالمًا من الأحلام، حيث لا مستحيل مع العمل الجاد والشغف.

وبالطريقة ذاتها التي علّم بها مخرج "أفاتار" وأشهر أفلام الخيال العالمي، جيمس كاميرون، جيلاً بأنه يمكن للأحلام أن تتجاوز حدود الخيال، يرى مولور أنّ "قادة الإمارات زرعوا في نفوس السكان الفكر والإلهام ذاته، من خلال الرؤية الرشيدة، بأنه يمكن مطاردة الأحلام وتحويلها إلى حقيقة".

وأوضح أنّ سلسلة "باندورا" هي نتاج الجمع بين الأحلام الخيالية والرؤية الواقعية، مضيفًا: "هنا في دبي، لا شيء مستحيل".

هكذا ستبدو دبي كجزء من "باندورا"، في هذه الصورة تظهر عين دبي وسط بيئة عالم "باندورا" الخيالي, plain_text Credit: Jyo John Mulloor

وأراد مولور أنّ يظهر في سلسلته كيف ستبدو دبي كعالم "باندورا"، مشيرًا إلى أنه حاول تضمين المعالم الرئيسية لمدينة دبي، والتي شملت كذلك عين دبي، ومترو دبي.

ولاقت السلسلة التي شاركها مولور عبر حسابه على "انستغرام" ردود فعل مذهلة من قبل متابعيه.

ويعزي السبب في هذا الصدد إلى إعجاب العالم بفيلم "أفاتار"، مع إعطاء دبي حلة جديدة بلمسة من عالم "باندورا".

وأصدر مولور سلسلة من التصاميم التي تظهر مدينة دبي مغطاة بالثلوج، وأخرى مغطاة بالنباتات المورقة.