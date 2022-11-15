دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كم تدفع لقاء شراء زوج من الأحذية المستعملة؟ واشترى أحد المزايدين زوجًا من الصنادل القديمة للعلامة التجارية بيركنستوك (Birkenstock) ارتداها المؤسس المشارك لشركة "آبل" (Apple) ستيف جوبز، بأكثر من 200 ألف دولار، مسجلاً بذلك رقمًا قياسيًا لأعلى سعر دُفع لقاء زوج من الصنادل في مزاد.

Credit: Julien's Auctions

وفي عطلة نهاية الأسبوع هذه، بيع صندل أريزونا المصنوع من الجلد المدبوغ باللون البني لقاء 218،750 دولارًا مع رمزه غير القابل للاستبدال (NFT)، فيما كانت توقعات دار جوليان للمزادات تُشير إلى أنّه قد يحقّق 60 ألف دولار.

وقبل المزاد، أفادت دار المزادات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن الصندل الذي وصفته بأنه "مستعمل بشكل جيد" لكنه "سليم"، كان قطعة أساسية في خزانة جوبز في سبعينيات وثمانينيات القرن المنصرم.

وكان جوبز توفي عام 2011، جراء مضاعفات من مرض سرطان البنكرياس.

ونشرت دار المزادات على موقعها الإلكتروني: "تحتفظ وسادة القدم المصنوعة من الفلين والجوت ببصمة أقدام ستيف جوبز، التي تشكلت على مرّ سنوات الاستخدام".

وورد على لسان مارك شيف، مدير منزل ستيف جوبز السابق، أنه أنقذ هذا الصندل من القمامة، خلال إحدى عمليات التخلص من المقتنيات الخاصة بأيقونة التكنولوجيا العديدة.

وقالت دارين جوليان، الرئيسة التنفيذية ومؤسسة دار جوليان للمزادات، لـCNN في بيان الاثنين: "غيّر ستيف جوبز العالم ليس فقط بابتكاراته الثورية، لكن أيضًا بأسلوبه القيادي في العمل، ونمط أزيائه بارتداء الصنادل". وتابعت أن "صندل بيركنستوك المحبوب كان يرتديه جوبز عندما دخل التاريخ من خلال ابتكار كمبيوتر أبل، وبتوقيع أيقونة التكنولوجيا".

وبيع الصندل خلال المزاد العلني الذي نظمته دار جوليان للمزادات تحت عنوان "أيقونات وأيدولز: روك أند رول" Icons and Idols: Rock ‘n’Roll، الذي تضمن تذكارات، وملابس، ومعدات موسيقية، ومجوهرات خاصة بموسيقيين، وشخصيات ثقافة البوب، ضمنًا إلفيس بريسلي، وكورت كوبين، وجون لينون.

وكان في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، بيع زوج الحذاء الرياضي للعلامة التجارية Nike Air Ships، الذي ارتداه أسطورة كرة السلة مايكل جوردان، بمبلغ 1.47 مليون دولار، محطماً الرقم القياسي لأعلى سعر بيع لزوج من الأحذية الرياضية في مزاد.