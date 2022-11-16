"عملاق في المدينة".. بريطاني يبرز معالم أبوظبي من منظور مختلف كليًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر العاصمة الإماراتية أبوظبي بالعديد من مشاهد العمارة الحديثة والمستقبلية، والتي أصبحت بمثابة مصدر إلهام لصناع المحتوى المبدعين، لإطلاق العنان لتخيلاتهم.
وخلال زيارته إلى أبوظبي، لم يستطع صانع المحتوى البريطاني، الشهير على تطبيق "انستغرام"، دنكان إيفانز، أن يفوت فرصة تحويل أشهر معالم أبوظبي إلى سلسلة وهمية تقدم متعة بصرية ومنظور مختلف كليًا لهذه المعالم الشهيرة.
ولطالما وجد إيفانز شغفًا في تغير المنظور ليحول الواقع إلى وهم، وقد استمد إلهام هذه السلسلة من تفرد الهندسة المعمارية المنتشرة في جميع أنحاء أبوظبي.
ويقول إيفانز، المعروف باسمه على انستغرام "curlykid": "تفاجأت بالإمكانيات الإبداعية التي تمتلكها أبوظبي".
وتتمثل المتعة البصرية بهذه السلسلة بظهور إيفانز وكأنه عملاق في المدينة.
وفي إحدى الصور، يظهر إيفانز وكأنه يحرّك بيده إحدى سيارت سباق الفورمولا ون على مضمار حلبة مرسى ياس، وفي صورة أخرى يسكب دلواً مليئًا بالمياه على مدينة الألعاب المائية "ياس ووتروورلد".
وفيما يلي معالم أبوظبي المدرجة في سلسلة إيفانز
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حلبة مرسى ياس
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ياس ووتروورلد
- أبراج البحر
- عالم وارنر براذرز أبوظبي
- مبنى مقر الدار
- منتزه عالم فيراري
- شاطئ أبو ظبي
- مبنى كابيتال جيت
- عمارة الإبراهيمي
ويشير إيفانز إلى أنّه كان من الصعب وضع قائمة مختصرة لهذه المواقع، إذ كان لديه العديد من الأماكن والأفكار الأخرى التي أراد تصويرها، إلا أن الوقت كان محدودًا لديه.
وعن كيفية إنشائه لهذا المنظور الفريد، يقول: "لقد استخدمت تقنية تُسمى المنظور القسري لخلق الوهم بأنني عملاق يتجول في جميع أنحاء المدينة"، مضيفًا أن هذه التقنية تمكّنه من تصوير التأثير بواسطة الكاميرا.
ورغم أن سلسلته تضم مجموعة رائعة من الصور، إلا أن الصورة المفضلة بالنسبة لإيفانز كانت تلك التي يبدو فيها وكأنه يحمل سيارة سباق بحلبة مرسى ياس، موضحًا أنه أعجب بديناميكية اللقطة، والتي تلخص الموقع بالضبط.
وبالطبع، لاقت السلسة استحسانًا واسع النطاق من قبل متابعي إيفانز، الذين عبّروا عن مدى إبداع تلك اللقطات المرحة.
ويقول إيفانز: "أشعر أنّ السلسلة سلّطت الضوء بشكل مرح على المدينة، وأثق أنّ الآخرين سيرغبون في زيارة أبوظبي وتجربتها بأنفسهم".