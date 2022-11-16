"عملاق في المدينة".. بريطاني يبرز معالم أبوظبي من منظور مختلف كليًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تزخر العاصمة الإماراتية أبوظبي بالعديد من مشاهد العمارة الحديثة والمستقبلية، والتي أصبحت بمثابة مصدر إلهام لصناع المحتوى المبدعين، لإطلاق العنان لتخيلاتهم.

وخلال زيارته إلى أبوظبي، لم يستطع صانع المحتوى البريطاني، الشهير على تطبيق "انستغرام"، دنكان إيفانز، أن يفوت فرصة تحويل أشهر معالم أبوظبي إلى سلسلة وهمية تقدم متعة بصرية ومنظور مختلف كليًا لهذه المعالم الشهيرة.

يظهر إيفانز مرتدياً زي النحال وكأنه على وشك استخراج العسل من أبراج البحر في أبوظبي, plain_text Credit: Duncan Evans

ولطالما وجد إيفانز شغفًا في تغير المنظور ليحول الواقع إلى وهم، وقد استمد إلهام هذه السلسلة من تفرد الهندسة المعمارية المنتشرة في جميع أنحاء أبوظبي.

ويقول إيفانز، المعروف باسمه على انستغرام "curlykid": "تفاجأت بالإمكانيات الإبداعية التي تمتلكها أبوظبي".

يظهر إيفانز وكأنه يحاول منع برج بوابة العاصمة المائل من السقوط, plain_text Credit: Duncan Evans

وتتمثل المتعة البصرية بهذه السلسلة بظهور إيفانز وكأنه عملاق في المدينة.

وفي إحدى الصور، يظهر إيفانز وكأنه يحرّك بيده إحدى سيارت سباق الفورمولا ون على مضمار حلبة مرسى ياس، وفي صورة أخرى يسكب دلواً مليئًا بالمياه على مدينة الألعاب المائية "ياس ووتروورلد".

يظهر إيفانز وكأنه يسكب دلو مليئ بالمياه على مدينة الألعاب المائية في ياس ووتر وورلد أبوظبي, plain_text Credit: Duncan Evans

وفيما يلي معالم أبوظبي المدرجة في سلسلة إيفانز

حلبة مرسى ياس

ياس ووتروورلد

أبراج البحر

عالم وارنر براذرز أبوظبي

مبنى مقر الدار

منتزه عالم فيراري

شاطئ أبو ظبي

مبنى كابيتال جيت

عمارة الإبراهيمي

ويشير إيفانز إلى أنّه كان من الصعب وضع قائمة مختصرة لهذه المواقع، إذ كان لديه العديد من الأماكن والأفكار الأخرى التي أراد تصويرها، إلا أن الوقت كان محدودًا لديه.

يظهر إيفانز وكأنه يلعق عمارة الإبراهيمي ذات التصميم الإسطواني , plain_text Credit: Duncan Evans

وعن كيفية إنشائه لهذا المنظور الفريد، يقول: "لقد استخدمت تقنية تُسمى المنظور القسري لخلق الوهم بأنني عملاق يتجول في جميع أنحاء المدينة"، مضيفًا أن هذه التقنية تمكّنه من تصوير التأثير بواسطة الكاميرا.

ورغم أن سلسلته تضم مجموعة رائعة من الصور، إلا أن الصورة المفضلة بالنسبة لإيفانز كانت تلك التي يبدو فيها وكأنه يحمل سيارة سباق بحلبة مرسى ياس، موضحًا أنه أعجب بديناميكية اللقطة، والتي تلخص الموقع بالضبط.

يظهر إيفانز وكأنه يلهو بطائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران , plain_text Credit: Duncan Evans

وبالطبع، لاقت السلسة استحسانًا واسع النطاق من قبل متابعي إيفانز، الذين عبّروا عن مدى إبداع تلك اللقطات المرحة.

ويقول إيفانز: "أشعر أنّ السلسلة سلّطت الضوء بشكل مرح على المدينة، وأثق أنّ الآخرين سيرغبون في زيارة أبوظبي وتجربتها بأنفسهم".