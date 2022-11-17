شركة "ليغو" تحاكي برج إيفل وتصدر أطول هيكل لها قريبًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن لعشاق قطع الليغو الطموحين الذين يرغبون بمحاكاة تجربة باريسية في منازلهم، تحقيق ذلك من خلال مجموعة برج إيفل الخاصة بهم، والتي يصل ارتفاعها إلى 1.49 متر (4.8 قدم)، أي أطول هيكل للشركة على الإطلاق.

وكان برج إيفل شُيّد في العاصمة الفرنسية لمناسبة إقامة معرض يونيفرسال في عام 1889، الذي يحتفل بالذكرى المئوية للثورة الفرنسية. وكان يُفترض تفكيكه بعد مرور 20 عامًا على بنائه، لكنه صمد أمام اختبار الزمن، وأصبح معلمًا يمكن التعرف عليه فورًا، ومرادفًا لفرنسا.

ويبلغ ارتفاع البرج 300 متر (984 قدمًا). واستمر كأطول هيكل في العالم حتى بناء قمة مبنى كرايسلر في مدينة نيويورك، عام 1929.

ولا يتوافق هيكل قطع الليغو تمامًا مع ارتفاعات المبنى الباريسي الحقيقي، لكنه "مصمّم ليكرّر بشكل أصلي برج الحديد المطاوع الضخم"، وفق ما أفاد بيان صحفي صادر عن الشركة، الثلاثاء.

Credit: The LEGO Group

وتحتوي مجموعة الليغو المكونة من 10001 قطعة على ثلاث منصات مراقبة، ومصاعد، وبرج بث، ومناظر طبيعية وعلم يرفرف فوقها.

وورد على لسان مصمم شركة "ليغو" روك جغالين كوبيه، في بيان: "أردنا العثور على تمثيل ليغو أقرب لهذه التحفة الهندسية والمعمارية التي هي برج إيفل".

وأردف "اتّبعنا المبادئ الهيكلية للبرج الأصلي بقدر ما يسمح لنا به نظام ليغو".

وأضاف المصمّم أنّ تقنيات البناء الجديدة لقطع الليغو ستتكشّف أثناء عملية التشييد، ما يجعل السمات المعمارية للبرج "تنبض بالحياة".

Credit: The LEGO Group

وقالت الشركة إن المجموعة تتألّف من أربعة أقسام، ما يُسهّل عملية البناء، والتحرك، واللعب بها.

وأضاف كوبيه: "ما أن تكتمل، يمكنك تخيل الشعور المذهل بالوقوف في الأعلى، وتأمل تاريخ مدينة باريس الغني".

وبينما أنّ هذه ستكون أطول مجموعة للشركة، إلا أنّها تحلّ في المرتبة الثانية من حيث عدد قطع الليغو. إذ تحتوي خريطة Lego Art World Map على 11،695 قطعة رائعة.

وسيتم بيع مجموعة برج إيفل، المقرّر إصدارها في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، لقاء 629.99 دولارًا.