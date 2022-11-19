دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بيع أرشيف رائع مؤلّف من 42 رسالة حب، كتبها المغني والكاتب والشاعر بوب ديلان إلى حبيبته في المدرسة الثانوية، باربرا آن هيويت، لقاء 669875 دولارًا، وفقًا لمزادات "آر آر" في بوسطن.

إجمالي أرشيف هيويت، يضم أكثر من 150 صفحة من المواد المكتوبة الموقعة بين عامي 1958 و1959.

تصوير: RR Auction and © the Estate of Barbara Hewitt

يتّصف هذا الأرشيف بتنوّع محتواه وتشعّبه، يكشف من خلال الشاب ديلان عن أحلامه بتغيير اسمه، وبيع مليون اسطوانة، وتقديم مقتطفات من الشعر، كما يعترف بعاطفته اللامتناهية. كما كتب ديلان عن استعداده لعرض Hibbin High Talent، ودعوته لباربرا إلى عرض دولوث في بادي هولي، بالإضافة إلى تحدثه عن الغناء، وكتابة الأغاني، والتسجيل، فضلًا عن تعليقاته حول السيارات، والملابس، والموسيقى، في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.

كل رسالة مرفقة بظرف ديلان البريدي الأصلي، وكلّها موقعة تقريبًا بـ"بوب" على الجهة التي تقفل الظرف. وضمنًا أيضًا بطاقة موقعة لمناسبة عيد الحب، ومذكرة مختصرة مكتوبة بخط اليد غير موقعة.

تصوير: RR Auction and © the Estate of Barbara Hewitt

وقال بوبي ليفينغستون، نائب الرئيس التنفيذي لدى مزادات "آر آر" إنّ "الأرشيف يوثّق تحول بوب زيمرمان إلى بوب ديلان، غني بالحقائق المجهولة حول سنوات بداياته".

وفازت مكتبة ليفاريا ليلّو ذات الشهرة العالمية والتابعة لبلدية بورتو شمالي البرتغال بالمزايدة، التي تعتزم الحفاظ على الأرشيف كاملاً وإتاحته لكل محبي بوب ديلان، والعلماء لفحصه مستقبلًا.

وبين العناصر الأخرى التي تضمّها ملكية هيويت رسوم مبكرة لديلان والعديد من الصور، ضمنًا إحدى أقدم صور ديلان الموقعة الموجودة، التي بيعت لقاء 24361 دولارًا.

تصوير: RR Auction and © the Estate of Barbara Hewitt

كما بيع أرشيف بوب ديلان المؤلّف من 24 قصيدة بخط اليد عنوانها "قصائد من دون عناوين"، كتبها خلال وجوده في جامعة مينيسوتا، لقاء 249.563 دولارًا أمريكيًا.