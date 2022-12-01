نشر الخميس ، 01 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في عام 2017، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن طموحها في استيطان المريخ خلال المائة عام المقبلة.

ومنذ ذلك الحين، تخطو الإمارات خطوات واثقة نحو مشروع "المريخ 2117"، المتمثل في بناء أول مستوطنة بشرية إماراتية على سطح المريخ بحلول عام 2117، من خلال العديد من المشاريع، أبرزها "مسبار الأمل" الذي يدور حول الكوكب الأحمر لتقديم صورة متكاملة عن الغلاف الجوي للمريخ.

Credit: Jyo John Mulloor

والآن، يتخيل فنان رقمي هندي مقيم في دبي، ما قد تبدو عليه أول مستوطنة بشرية على سطح الكوكب الأحمر، في سلسلة أطلق عليها اسم "EMARTIA" (إماراتيا)، أي المستوطنة الإماراتية في المريخ.

واستلهم الفنان الرقمي جيو مولور السلسلة من مشروع "المريخ 2117" الطموح، وعرض خلالها تصوره لشكل المستوطنة الإماراتية على المريخ.

Credit: Jyo John Mulloor

وبداية، توجب على مولور التفكير في التحديات الهائلة المتمثلة في تصميم مستوطنة صالحة للسكن على المريخ.

لذلك يتخيل مولور في هذه السلسلة إنشاء "طبقة أوزون اصطناعية تغطي الجزء العلوي من المستوطنة إماراتيا"، حسبما ذكره.

ويشرح مولور أن تصميم "إماراتيا" يأتي بعمارة تجسّد الثقافة الإماراتية، مع مراعاة مواصفات مستقبلية وصديقة للبيئة.

Credit: Jyo John Mulloor

ومن أجل جعل السلسلة أقرب إلى الواقع، قام مولور باستخدام مواقع حقيقية على المريخ مكتشفة من قبل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، مثل تلال "كولومبيا"، وفوهة "جيزيرو".

ومثل دولة الإمارات، تضم المستوطنة "إماراتيا" سبع إمارات متصلة بمقر واحد، وفقًا لما ذكره مولور.

ولعل أبرز جزء من السلسلة يتمثل في تخيل شكل أول فندق على سطح المريخ، والذي يتشابه بشكل ملحوظ مع برج العرب الأيقوني في دبي.

برج العرب على المريخ , plain_text Credit: Jyo John Mulloor

ويوضح مولور سبب اختياره لتصميم يحاكي برج العرب قائلًا إن المبنى يُعد "مثالاً للعمارة الرائعة التي تنفرد بها دبي بشكل خاص، والإمارات بشكل عام".

وقد شارك مولور مع متابعيه العديد من التصورات المختلفة لأول فندق على سطح المريخ، ليترك للجمهور حرية اختيار التصميم الأجمل، مشيرًا إلى أنه لا يزال يتلقى منهم الكثير من الردود حتى الآن.

وبحسب تصور مولور، سيكون الفندق من أكثر الفنادق مستقبلية مع مزايا تقنية متطورة.

أما عن وسائل النقل على المريخ، فقد استوحاها مولور من مهمات "سبيس إكس"، التي أسسها إيلون ماسك، لتصور خيارات من شأنها نقل سكان مستوطنة "إماراتيا" بسهولة.

وتظهر مركبات تشبه المركبات الفضائية، وسيارات أجرة طائرة، وقطارات فائقة السرعة تعمل بنظام "هايبرلوب" وتحمل رمز هيئة الطرق والمواصلات في دبي.

Credit: Jyo John Mulloor

وبالطبع، تبرز المعالم الرئيسية لدولة الإمارات في مستوطنة "إماراتيا" مثل برج خليفة ومتحف المستقبل، كما هي بشكلها الطبيعي نظرًا لرمزيتها، بالإضافة إلى معالم شهيرة أخرى في الإمارات، مثل مركز التجارة العالمية وأبراج الإمارات.

ولفت مولور إلى أنه حاول من خلال السلسلة جلب الأساليب المعمارية العربية بشكل أساسي التي تعكس الثقافة العربية لدولة الإمارات.

Credit: Jyo John Mulloor

ومنذ أن بدأ بمشاركتها عبر حسابه الرسمي على "انستغرام"، تلقت هذه السلسلة المستمرة ردود فعل واسعة النطاق من قبل رواد المنصة، الذين أبدوا إعجابهم بالصور التي تقدم متعة بصرية وأفكارًا واعدة لمشروع "المريخ 2117".

ويخطط مولور لإطلاق سلسلة "إماراتيا" في عالم "الميتافيرس"، بهدف تمكين الأشخاص من زيارتها بالعالم الافتراضي.