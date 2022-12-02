نشر الجمعة ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رفعت "بانتون" أخيرًا الستار عن لون العام المقبل، الذي يُعرف باسم Viva Magenta.. فما القصة من ورائه؟

تكشف هيئة الألوان العالمية عن لون العام الخاص بها خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

ويعد لون Viva Magenta، الذي أعلنت عنه الخميس، قريبًا من عائلة اللون الأحمر النابضة بالحياة.

يهدف اختيار معهد "بانتون" للألوان إلى عكس أحدث اتجاهات التصميم والجمال والموضة. , plain_text Credit: Credit: Pantone

ووصفت بانتون اللون بأنه "نغمة قرمزية دقيقة" توازن بين الدفء والهدوء.

وأضافت: "لون شجاع، وجريء، ونابض يعزّز التفاؤل والفرح.. إنه لون أحمر يشجع على التعبير عن الذات من دون قيود".

وواصلت الشركة وصف اللون بأنه "جريء وذكي وشامل للجميع".

ويهدف اختيار معهد "بانتون" للألوان إلى عكس أحدث الاتجاهات عبر القطاعات، صمنًا الموضة، والجمال، والتكنولوجيا، والتصميم، والديكور المنزلي.

قالت ليتريس ايزمان: "نظرًا إلى أن العوالم الافتراضية أصبحت جزءًا أكثر بروزًا في حياتنا اليومية، فإننا نتطلع إلى أخذ الإلهام من الطبيعة وما هو حقيقي". , plain_text Credit: Credit: Pantone

مستوحى من الطبيعة

وأفادت ليتريس ايزمان، المديرة التنفيذية لمعهد بانتون للألوان، إن اللون مستوحى من الصبغة الحمراء الطبيعية المشتقة من الحشرات الصغيرة التي تُعرف بـ"القرمزية".

وتابعت في بيان صحفي: "نظرًا إلى أنه أصبح للعوالم الافتراضية مكانة أكبر في حياتنا اليومية، فإننا نتطلع إلى استيحاء الإلهام من الطبيعة وما هو حقيقي".

ألهمت حشرات القرمزية اختيار "بانتون" للون العام 2023. , plain_text Credit: Credit: Huge

ويرافق إعلان هذا العام معرض ميامي الجديد الذي يفتتح أبوابه للجمهور، السبت.

يُعرف باسم "Magentaverse"، ويستكشف "الديناميكية بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري" من خلال غرف تفاعلية تتميز بالتجارب المرئية والسمعية واللمسية المرتبطة بـViva Magenta.

والشركة ليست بجديدة على الاختيارات غير التقليدية.

ففي العام 2022، اختارت بانتون لونًا نقيًا يسمى Very Peri، حيث قامت الشركة للمرة الأولى بتصنيع لون عوض الغوص في أرشيف الألوان الخاص بها.