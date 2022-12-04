لأول مرة..أهرامات الجيزة بمصر تحتضن عرض أزياء "ديور"

نشر الأحد ، 04 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في سابقة تُعد الأولى من نوعها، استضافت منطقة أهرامات الجيزة بمصر، مساء السبت، عرض الأزياء الرجالية الخاص بدار الأزياء الفرنسية الفاخرة "ديور" لخريف وشتاء 2023.

أقامت دار الأزياء الفرنسية ديور، مساء السبت، عرضها الأول بأهرامات الجيزة في مصر، حيث قدمت مجموعة أزياء الرجال لموسم خريف 2023 بخلفية مهيبة لقبور عمرها آلاف السنين., plain_text Credit: Photo by AHMED HASAN/AFP via Getty Images

وبحسب ما ذكره بيان وزارة السياحة والآثار المصرية: "تُعد هذه المرة الأولى التي يُقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة"، كما أنّها المرة الأولى التي تنظم فيها دار ديور عرض أزياء في مصر.

عارض أزياء على منصة عرض أزياء مجموعة "ديور" للرجال لموسم خريف 2023 بمنطقة أهرامات الجيزة في مصر, plain_text Credit: Photo by Jonathan Rashad/Getty Images

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدار الأزياء "ديور" بيترو بيكاري، عن سعادته بإقامة هذا العرض في مصر، مقدماً الدعوة لجميع أصدقائه والمتعاملين مع "ديور" لزيارة البلاد وقضاء وقت أطول فيها للاستمتاع بمناطقها الأثرية والسياحية.

صورة للعارضين على منصة عرض أزياء مجموعة "ديور" للرجال لموسم خريف 2023 بمنطقة أهرامات الجيزة في مصر., plain_text Credit: Photo by Jonathan Rashad/Getty Images

وقد بثت "ديور" عرض الأزياء للمجموعة، التي تحمل توقيع مصمم الأزياء البريطاني والمدير الإبداعي للأزياء الخاصة بالرجال لدى الدار، كيم جونز، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف المجموعة، بعنوان "Celestial"، أي "السماوية"، إلى الاحتفال بشغف السفر مدى الحياة، وفقًا لمنشورات شاركها جونز على خاصية القصة على حسابه بموقع "إنستغرام".

نعومي كامبل في صورة قبل انطلاق عرض أزياء ديور لخريف 2023 للرجال بمنطقة أهرامات الجيزة في مصر، بتاريخ 3 ديسمبر/ كانون الأول 2022 , plain_text Credit: Photo by Jonathan Rashad/Getty Images

وشهد الحفل حضور العديد من المشاهير والمؤثرين البارزين، ومن بينهم عارضة الأزياء البريطانية نعومي كامبل، والسفير العالمي لـ"ديور" الممثل البريطاني روبرت باتينسون.

وعلى هامش تواجدهم في مصر استعداداً لإقامة هذا الحفل، قام عدد من مسؤولي دار الأزياء الفرنسية ديور، إلى جانب مجموعة من المؤثرين، بزيارة منطقة آثار سقارة، حيث اصطحبهم الأمين العام للمجلس للأعلى للآثار المصرية، مصطفى وزيري في جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية وبالحفائر التي تقوم بها حالياً البعثة الأثرية المصرية لكشف المزيد من أسرار المنطقة.

وقد أبدى الضيوف إعجابهم واندهاشهم بالتاريخ والحضارة المصرية القديمة، بحسب بيان وزارة السياحة والآثار المصرية.