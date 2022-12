دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما أثار مصير مسلسل نتفليكس الوثائقي "هاري وميغان" الكثير من التكهنات، عُرضت الحلقات الثلاث الأولى أخيرًا الخميس، التي تغلغلت في حياة دوق ودوقة ساسكس، وكشفت عن سبب تنحيهم عن واجباتهم الملكية.

لكن من يروي قصتهم؟

يتألف المسلسل الوثائقي من 6 حلقات، وأخرجته ليز غاربوس، صانعة الأفلام الوثائقية الحائزة على جائزة إيمي، والمرشحة مرتين لجائزة الأوسكار.

وتحدثت ميغان عن غاربوس، في مقابلة Variety في وقت سابق من هذا العام، قائلة: "من الجيد أن تكون قادرًا على الوثوق بشخص ما كي تروي قصتك، فهي تتمتّع بخبرة كبيرة وأُعجبت بعملها منذ فترة طويلة".

ويمكن سماع صوت غاربوس في الإعلان التشويقي الرسمي لـ"هاري وميغان"، وهي تسأل الثناني: "لماذا أردتما عمل هذا الفيلم الوثائقي؟".

ويجيب الثنائي: "لا أحد يعرف ما يجري خلف الأبواب المغلقة".

ليز غاربوس تروي قصة الدوق والدوقة على مدار ست حلقات. , plain_text Credit: Credit: From Netflix

أفلام وثائقية عالية التأثير

تتعامل غاربوس منذ فترة طويلة مع قصص معقّدة، من الظلم الممنهج وصولًا إلى حياة الشخصيات العامة المضطربة.

وعملت لأول مرة في مجال الإخراج على فيلم وثائقي، يُعرف باسم The Farm: Angola, USA، الذي أخرجته بالتعاون مع جوناثان ستاك وويلبرت ريدو، عام 1998.

ويذكر أنه حصل على أول ترشيح لجائزتي الأوسكار وإيمي.

وتناول الفيلم الوثائقي حياة العديد من السجناء داخل سجن ولاية لويزيانا ذات الحراسة الشديدة، والانقسامات العرقية بين السجناء والإدارة.

ومنذ ذلك الحين، أنتجت مجموعة من الأعمال الوثائقية، وجلست على كرسي المخرج للدراما المكتوبة من حين لآخر، ضمنًا الموسم الرابع المرشح لجائزة إيمي من "The Handmaid's Tale".

صورة غاربوس مع زوجها دان كوجان، مؤسسا شركة إنتاج Story Syndicate. , plain_text Credit: Credit: Chris Pizzello/Invision/AP

كما تناولت غاربوس السياسة الأمريكية في أفلام "The Fourth Estate"، و"All In: The Fight for Democracy"، و"Mayor Pete".

وعملت على إخراج مسلسل وثائقي، يُعرف باسم I'll Be Gone in the Dark، الذي نال استحسانًا كبيرًا أيضًا.

وشاركت غاربوس وزوجها، دان كوجان، المنتج الحائز على جائزة الأوسكار، بتأسيس شركة إنتاج مقرها نيويورك، Story Syndicate، عام 2019.

وأنتج المدير التنفيذي لشركة غاربوس أخيرًا سلسلة Eat the Rich: The GameStop Saga عبر نتفليكس.

وتم إصدار المجلد الأول والثاني من "هاري وميغان" في 8 و15 ديسمبر/ كانون الأول على التوالي. وسيكون لدى الأمير هاري المزيد لمشاركته مع العالم بعد انتهاء المسلسل، حيث سيتم نشر مذكراته "سبير" في شهر يناير/ كانون الثاني.