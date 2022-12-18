نشر الأحد ، 18 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- إذا قمت بتسجيل الدخول إلى أي تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، فمن المحتمل أنك رأيت صورًا لأصدقائك أعيد تخيلها على أنها من عوالم خرافية، أو كشخصيات متحرّكة، أو كائنات سماوية.

ويعود الفضل في ذلك إلى تطبيق "لينسا" Lensa، الذي يوظّف الذكاء الاصطناعي لتقديم صور رقمية بناءً على الصور التي يرسلها المستخدمون.

وقد اجتاحت صور "لينسا"، عالية الجودة والملفتة للنظر، شبكة الإنترنت، لكنّها كانت أيضًا موضع قلق من قبل خبراء الخصوصية والفنانين الرقميين والمستخدمين الذين لاحظوا أن التطبيق يجعل بشرتهم أكثر شحوبًا أو أجسامهم أكثر رفعًا.

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تطبيق "لينسا":

قامت زوي سوتيل من CNN بإنتاج هذه الصورة من خلال إرسال صور سيلفي خاصة بها إلى تطبيق "لينسا, plain_text Credit: Lensa

كيف تحصل على "الصورة الرمزية السحرية" الخاصة بك

وتعد الصور التي اجتاحت الإنترنت بمثابة نتاج خدمة "Magic Avatars" بتطبيق "لينسا". ولتجربتها، ستحتاج أولاً إلى تنزيل التطبيق على هاتفك الذكي.

تبلغ تكلفة الاشتراك في التطبيق لمدة عام، والذي يوفر أيضًا خدمات تعديل الصور، 35.99 دولارًا. مع ذلك، يمكنك استخدام التطبيق لفترة تجريبية مجانية لمدة أسبوع، إذا كنت ترغب في اختباره قبل الالتزام.

ويتطلب إنشاء الصور الرمزية السحرية رسومًا إضافية.

وطالما لديك اشتراك، أو نسخة تجريبية مجانية، يمكنك الحصول على 50 صورة رمزية مقابل 3.99 دولار، أو 100 صورة مقابل 5.99 دولارات، أو 200 صورة مقابل 7.99 دولار.

ويطلب التطبيق من المستخدمين إرسال 10 إلى 20 صورة شخصية للحصول على أفضل النتائج.

ويجب أن تكون الصور مقرّبة لوجهك، مع مجموعة متنوعة من الخلفيات، وتعبيرات الوجه، والزوايا المختلفة.

وينص التطبيق على أنه يجب استخدامه فقط من قبل الأشخاص الذين يبلغون من العمر 13 عامًا أو أكبر.

ويعد التطبيق أحد منتجات تطبيق Prisma تعديل الصور، والذي وصل إلى الشهرة لأول مرة في عام 2016، مع خدمة تسمح للمستخدمين بتحويل صورهم الشخصية إلى صور بأسلوب الفنانين المشهورين.

ويوضح التطبيق في سياسة الخصوصية الخاصة به أنه يستخدم تقنية TrueDepth API، وكذلك الصور التي يوفرها المستخدم، أو "بيانات الوجه" "لتدريب الخوارزميات الخاصة بنا على الأداء بشكل أفضل وإظهار نتائج أفضل لك".

Credit: Lensa

من جهتها، قالت أوليفيا سنو، الزميلة البحثية لدى مركز جامعة كاليفورنيا للتحقيقات الحاسمة عبر الإنترنت، لـ CNN إن التطبيق أنتج صوراً عارية بملامح تشبهها، حتى عندما أرسلت صوراً لنفسها عندما كانت طفلة.

ولفتت سنو أن تقنية الذكاء الاصطناعي، مثل تلك التي يستخدمها التطبيق، يمكن استخدامها لإنتاج "إباحية انتقامية"، أي إنتاج صور عارية لشخص ما بدون موافقته.

وبالنسبة إلى سنو، كان الناتج علامة على "الافتقار التام للإشراف على المحتوى" في التطبيق.

ودعت أيضًا إلى تنظيم أكبر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل "لينسا".

لم يرد تطبيق "لينسا" على طلب من CNN للتعليق على إنتاجه صورً عارية أو جنسية.

وقام مستخدمون آخرون بتوثيق أشكال مختلفة من التحيز في صورهم التي أنتجها التطبيق، مثل المستخدمين السود الذين تعرّضت صورهم للـ"تبييض" ويظهرون على أنهم أكثر شحوبًا مما هم عليه في الواقع.

وبالمثل، كتبت أوبري جوردون، وهي كاتبة وناشطة في مجال حقوق السمنة، عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، أنّ التطبيق أنتج صوراً جعلتها تبدو أنحف بكثير مما هي عليه في الواقع.

وذكرت في تعليق أرفقتها مع صورها: "يعمل (تطبيق) لينسا حقًا لوقت إضافي لجعل نسخة الذكاء الاصطناعي الخاصة بي أكثر نحافة".

يقول الفنانون الرقميون إن التطبيق يشترك في عملهم

تعتمد تقنية التطبيق على نموذج تعلّم عميق يسمى Stable Diffusion، وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة به.

ويستخدم نموذج Stable Diffusion شبكة ضخمة من الفن الرقمي المستخرج من الإنترنت، من قاعدة بيانات تسمى LAION-5B، لتدريب ذكاءه الاصطناعي.

في الوقت الحالي، لا يستطيع الفنانون الاشتراك أو إلغاء الاشتراك في تضمين فنهم بمجموعة البيانات، وبالتالي استخدامها لتدريب الخوارزمية.

وقد أثار هذا الأمر مخاوف بعض الفنانين، الذين يقولون إن Stable Diffusion يعتمد على أعمالهم الفنية لصنع صورهم الخاصة، لكن لا يُنسب إليهم الفضل أو يعوّضوا عن عملهم.

وفي وقت سابق من هذا العام، أفادت CNN عن العديد من الفنانين الذين شعروا بالاستياء عندما اكتشفوا أن أعمالهم قد استخدمت بدون موافقتهم أو بدون مقابل لتدريب الشبكة العصبية على Stable Diffusion.

وأعرب العديد من الفنانين عن قلقهم من أن التطبيقات قد تهدد أيضًا سبل عيشهم.

ولا يمكن للفنانين الرقميين التنافس مع الأسعار المنخفضة ويمكّن الذكاء الاصطناعي سريع التحول من الحصول على صورة رقمية، كما قالوا في ذلك الوقت.

وحاول مالك شركة Prisma تهدئة المخاوف بشأن تقنيتها التي تقضي على عمل الفنانين الرقميين.

وكتبت الشركة على تويتر في 6 ديسمبر/ كانون الأول: "بينما يتعرف كل من البشر والذكاء الاصطناعي على الأساليب الفنية بطرق شبه متشابهة، هناك بعض الاختلافات الأساسية: الذكاء الاصطناعي قادر على التحليل والتعلم بسرعة من مجموعات كبيرة من البيانات، لكنه لا يحظى بنفس مستوى الاهتمام والتقدير للفن مثل الإنسان".

وأكدت أنّه "لا يمكن وصف النواتج على أنّها نسخ طبق الأصل لأي عمل فني معين".