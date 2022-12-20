نشر الثلاثاء ، 20 ديسمبر / كانون الأول 2022

تصميم فستان مستوحى من متحف المستقبل في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ماذا يحصل عندما تلتقي الموضة بالهندسة المعمارية؟ هذا السؤال يجيب عليه المصمم الفلبيني، كلارك جان كارانزا سارتوريو، من خلال رسوم لفساتين استوحاها من أبرز معالم مدينة دبي.

وبعدما اشتهرت رسومات فساتينه المستوحاة من أجنحة إكسبو دبي 2020، قرّر سارتوريو مواصلة هذا المحتوى الإبداعي. وكانت أنظاره تتوجه نحو تصميم متحف المستقبل الساحر.

ويصف سارتوريو تصميم المبنى بـ"الرائع"، ولا يمكن مشاهدة مثيلًا له في أي مكان آخر حول العالم.

وفي مقطع الفيديو أعلاه، ستشاهد سارتوريو متّجهًا إلى متحف المستقبل بدبي، حيث يعرض أخيرًا رسمة فستان طويل مستوحى من هذا المعلم البارز، بألوان مماثلة وتصميم مشابه.

وحاز العمل على إعجاب العديد من الأشخاص، خاصة أولئك الذين ينظرون إليه كفن إبداعي. وفي المقابل، كانت ثمة انتقادات بسبب تحويله إلى فستان.

وقال سارتوريو، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "لن أنفذ هذا التصميم إذا لم أكن مدركًا لما أفعله.. نحن نعرف حدودنا وحدود ما يجب أن نصمّمه".

ونشر سارتوريو أخيرًا بعضًا من أعماله المستوحاة من برج خليفة، كونه كان مدرجًا على قائمته.

ويسعى إلى إطلاق مزيد من التصاميم المستوحاة من المعالم السياحية الموزعة في دبي والإمارات. ويأمل بالتوسّع إلى الخارج والعالم.

وتابع: "أحب ما أفعله.. وهذه طريقتي بردّ الجميل للناس".

اكتشف سارتوريو حبه للموضة في سنواته الدراسة الأخيرة في المدرسة الثانوية، وعامه الأول في الكلية.

وكان ثمة دلالات كثيرة تُشير إلى أنه سينتهي في مهنة الموضة. على سبيل المثال، لم يُفوّت أي أحداث متعلقة بالفن كجزء من أنشطته المدرسية.

وقال: "تصميم الأزياء يجري في دمي".

ويُذكر أنّ المصمّم الفلبيني يعمل في مجال الأزياء منذ 4 أعوام.

ولطالما استوحى تصاميمه من مصمّمين مثل مايكل سينكو، وفرن أماتو، وإزرا سانتوس، وألكسندر مكوين، وجورج حبيقة، وسواها من العلامات التجارية المختلفة في عالم الأزياء.