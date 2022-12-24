10 إطلالات لمشاهير خطفت الأضواء على السجادة الحمراء عام 2022

نشر السبت ، 24 ديسمبر / كانون الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تهادت على السجادة الحمراء عام 2022، العديد من الأزياء الأنيقة والمميزة، والإطلالات الملأى بالتجارب والتعبير عن الذات، بعضها ترك بصمة في ذاكرة عالم الأزياء.

وارتفع عدد المشاهير الذين عادوا إلى الماضي ليستوحوا طلاتهم منه، مثل فستان مارلين مونرو الذي ارتدته كيم كارداشيان خلال حفل "ميت غالا" وأثار جدلًا واسعًا.

هذا العام، بدا أنّ العديد ممّن مشوا على السجادة الحمراء تبنّوا مقاربة "كل شيء مباح"، بدءًا من بدلة من تنورة كتان مثيرة ارتداها براد بيت، إلى فستان جوليا روبرتس المرح المزين بصور النجم جورج كلوني.

وفيما يلي مجموعة مختارة من أفضل 10 إطلالات على السجادة الحمراء لعام 2022.

زوي كرافيتز، بفستان من علامة "أوسكار دي لا رينتا"، في العرض الأول لفيلم "ذا باتمان" بنيويورك

في العرض الأول لفيلم "ذا باتمان" في نيويورك، تضمن فستان زوي كرافيتز تصميمًا مرحًا لشكل قطة، غامزة بذلك إلى الشخصية التي تؤديها بالفيلم، أي المرأة القطة., plain_text Credit: Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images

كانت الجولة الصحفية العالمية لفيلم "ذا باتمان"، من بطولة روبرت باتينسون وزوي كرافتيز، غنية بالرموز التي تدل على شخصيات الفيلم. وكان الثوب الذي أطلت به كرافيتز، من توقيع "أوسكار دي لا رنتا"، خلال العرض الأول للفيلم في مدينة نيويورك، الأبرز على السجادة الحمراء.

تميز الفستان بتفاصيل مشد قوطي إلى جانب مع جزء علوي على شكل قطة تكريمًا لدور كرافيتز بالفيلم، المرأة القطة.

بليك ليفلي، بفستان من علامة "فيرساتشي" في حفل "ميت غالا" لعام 2022

كان فستان "فيرساتشي" المصمم خصيصًا لبليك ليفلي بمثابة تكريم لعمارة نيويورك الأيقونية في العصر الذهبي., plain_text Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images

في شهر مايو/ أيار، فسّر المشاهير المشاركين موضوع حفل "ميت غالا" المستوحى من العصر الذهبي الأمريكي لهذا العام من زوايا عدّة.

وكان ثوب بليك ليفلي الأبرز بلا منازع، وبمثابة تكريم رمزي للعمارة الأيقونية في مدينة نيويورك.

فبالإضافة إلى لون الفستان، احتفاءً بزخرفة تمثال الحرية، تضمّن التصميم من توقيع علامة "فيرساتشي"، تفاصيل بعض أشهر معالم المدينة، بدءًا من مبنى إمباير ستيت، إلى محطة غراند سنترال.

حتى التاج الذي تزينت به ليفلي دلّ على سيدة الحرية، إذ كان مرصعًا بـ25 حجرًا كريمًا لتجسيد 25 نافذة من تاج تمثال الحرية الأيقوني.

إيما كورين، ترتدي علامة JW Anderson في مهرجان لندن السينمائي

لمهرجان لندن السينمائي، أطلت كورين بفستان يحمل صورة سمكة ذهبية من توقيع علامة JW Anderson, plain_text Credit: David Fisher/Shutterstock

بعد سطوع نجمها عام 2021، خلال لعبها دور الأميرة ديانا في الموسم الرابع من دراما "نيتفلكس" "التاج"، ثبّتت إيما كورين نفسها كمخاطرة على السجادة الحمراء.

ففي مهرجان لندن السينمائي، أطلت كورين بفستان هزلي من توقيع علامة JW Anderson. الفستان القصير بكتف واحدة، مصمم على نحو فقاعي ذات لمسة نهائية لامعة، طبع عليه صورة سمكة ذهبية برتقالية.

جادا بينكيت سميث، بفستان من "جان بول غوتييه"، في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

ارتدت جادا بينكيت سميث فستانًا من تصميم غلين مارتنز لعلامة "جان بول غوتييه" في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2022, plain_text Credit: Kevin Mazur/WireImage/Getty Images

في حين أن إطلالة جادا بينكيت سميث على السجادة الحمراء طغى عليها صفعة زوجها لمقدم حفل الأوسكار، كان فستانها الأخضر الزمردي المتلألئ من أكثر الأزياء التي لفتتت الأنظار في تلك الأمسية.

يتميز الفستان بصدرية ضيقة، ورقبة عالية، وتنورة متموجة، من تصميم غلين مارتينز لعلامة "جان بول غوتييه".

وكشف النقاب عن الفستان لأول مرة على منصة عرض الأزياء، خلال أسبوع الأزياء الراقية في باريس، بيناير/ كانون الثاني الماضي.

بدلة تيموثي شالاماي عارية الذراعين من علامة "حيدر أكرمان" في البندقية

أثارت إطلالة تشالاميت من تصميم "حيدر أكرمان" عاري الذراعين والظهر ضجة خلال مهرجان البندقية السينمائي., plain_text Credit: Maria Moratti/Getty Images

أطل الممثل تيموثي شالاميت ببدلة مكشوفة الظهر حمراء اللون من تصميم المصمم الفرنسي وصديقه المقرب حيدر أكرمان، للترويج لفيلمه الجديد عن آكلي لحوم البشر "بونز آند أول"، في مهرجان البندقية السينمائي.

إطلالة تايلور راسل بمشد من علامة "سكياباريلي" في لندن

شاركت نجمة فيلم "بونز آند أول" تايلور راسل في العرض الأول للفيلم بمهرجان لندن السينمائي في زي لافت للنظر , plain_text Credit: Photo by John Phillips/Getty Images for BFI

شاركت تايلور راسل، بطلة فيلم "بونز آند أول" مع تيموثي شالاميت، في العرض الأول للفيلم بمهرجان لندن السينمائي بزي لافت للنظر، من توقيع علامة "سكياباريلي"،ويتميز بكورسيه طويل مبطّن بالكامل، صمم من قبل المدير الإبداعي للدار الفاخر دانيال روزبيري.

آن هاثاواي بإطلالة تذكر بسلسلة أفلامها الشهيرة "يوميات الأميرة"، من توقيع علامة "أرماني" في مهرجان كان

خلال العرض الأول لفيلم "Armageddon Time" في مدينة كان، ذكّر فستان هاثاواي المعجبين بشخصيتها في دور الأميرة ميا ثيرموبوليس., plain_text Credit: Gisela Schober/Getty Images

في مهرجان كان السينمائي، ذكّرتنا إطلالة آن هاثاواي بالشخصية الملكية التي لعبتها بفيلم"يوميات الأميرة"، في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

بدت إطلالة الممثلة أثيرية على السجادة الحمراء بفستان أبيض بالكامل من توقيع "أرماني"، مكتمل بمجوهرات رائعة من الياقوت لعرض فيلمها الجديد "Armageddon Time".

إطلالة ليل ناز إكس المكسوة بالريش من علامة Harris Reed بحفل جوائز إم تي في للفيديو الموسيقي

كان ليل ناز إكس مكسوًا بالريش في زي من تصميم Harris Reed ارتداه في حفل جوائز إم تي في للفيديو الموسيقي, plain_text Credit: Dia Dipasupil/Getty Images

استطاع مغني الراب الأمريكي ليل ناز إكس لفت ليل الأنظار في حفل جوائز إم تي في للفيديو الموسيقي بإطلالة سوداء متقنة تتميز بغطاء رأس دائري من الريش وتنورة دائرية مزينة بالريش وبنطال جلدي تحتها.

فستان زيندايا الكلاسيكي من "فالنتينو" بحفل جائزة "إيمي"

اختارت زندايا فستان فالنتينو الأسود الكلاسيكي بدون حمالات لإطلالتها بجائزة "إيمي", plain_text Credit: Frazer Harrison/Getty Images

خطفت زندايا، التي تلفت أنظار المتفرجين على السجادة الحمراء بانتظام، الأضواء مرة أخرى في حفل توزيع جوائز "إيمي" الرابع والسبعين في سبتمبر/ أيلول.

وترشحت زندايا لجائزة أفضل ممثلة في الدراما عن دورها بمسلسل "نشوة"، حيث تألقت في فستان أسود من دون حمالات من توقيع "فالنتينو".

إطلالة من عالم آخر لدوجا كات من علامة "سكياباريلي"

دوجا كات بإطلالة "سماوية" من توقيع علامة سكياباريلي, plain_text Credit: Photo by Amy Sussman/Getty Images for MRC

في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لهذا العام، اختارت كات ملابسها نسبة لموضوع ألبومها المرشح بعنوان "كوكبها".

هذه الإطلالة التي وصفت بأنها من عالم آخر، تتميز بحقيبة ذهبية على شكل كوكب زحل، ومشد منحوت أشبه بقرنين بارزين، من مجموعة "Planet Schiaparelli" الخاصة بعلامة "سكياباريلي"، والمستوحاة من الخيال العلمي للمدير الإبداعي للدار الفاخرة دانيال روزبيري. وعُرضت المجموعة لأول مرة في أسبوع الأزياء الراقية في باريس، في يناير/ كانون الثاني الماضي.