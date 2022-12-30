بينها مصر والإمارات.. قائمة تضم أبرز مباني 2023 التي طال انتظارها

نشر الجمعة ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2022

من برج خليفة إلى إمباير ستيت.. إليكم تاريخ ناطحات السحاب والسباق نحو السماء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- غالبًا ما تستغرق مشاريع البناء سنوات حتى اكتمالها، فكيف إذا كان "كوفيد_19" ما زال يتسبّب بتأخير! ورغم ذلك، سيكون 2023 عامًا مليئًا بافتتاح المباني الجديدة الرائعة.

في ما يلي، إليك أبرز المشاريع المعمارية التي ستُشكّل العام 2023.

Credit: Credit: Herzog & de Meuron

مكتبة إسرائيل الوطنية

بسبب أرشيفها الضخم من الكتب والمخطوطات والصور، تنتقل مكتبة إسرائيل الوطنية إلى مبنى قريب من البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وفي الداخل، تتألف المكتبة من قاعة، ومركز للشباب، ومساحات عرض مختلفة تتوزّع حول قاعة القراءة، التي تبلغ مساحتها 50500 قدم مربع.

تصوير: Credit: Rasmus Hjortshøj

نوردو

صُنّفت كوبنهاغن عاصمة اليونسكو العالمية للعمارة لعام 2023. ويُعد "نوردو" أحدث إضافة لشركة الهندسة المعمارية الدنماركية Henning Larsen.

فبواجهة من الطوب الأحمر، تكرّم الماضي الصناعي للموقع، وحدائق عامة كبيرة، وشرفة على السطح، يتألف المشروع من 115 منزلًا.

ويتميز بسهولة الوصول إلى مجموعة من المطاعم المختلفة والأماكن العامة في المنطقة.

Credit: Credit: Pelli Clarke & Partners

مركز "لولا مورا" الثقافي

يقع مركز "لولا مورا" الثقافي وسط غابة تطل على مدينة سان سلفادور دي خوخوي، شمال غرب الأرجنتين، وهو مخصص للنحاتة التي تحمل الاسم عينه، وهي إحدى الفنانات الرائدات في مطلع القرن العشرين.

وإلى جانب مجموعة مختارة من أعمالها، سيضم الموقع الثقافي مركزًا للترجمة الفورية، ومطعمًا، ومكتبة، ومحترف لزيارة الفنانين.

Credit: Credit: Adjaye Associates

بيت العائلة الإبراهيمية

يقع بيت العائلة الإبراهيمية في عاصمة أبوظبي الإماراتية، حيث تعد الديانات الإبراهيمية الثلاث متساوية في المكانة.

ويتألف المشروع من ثلاثة أشكال مكعبة متطابقة الحجم، حيث ينتصب المسجد، والمعبد اليهودي، والكنيسة بتناغم جمالي.

وقالت شركة المهندس المعماري الغاني البريطاني ديفيد أدجاي، Adjaye Associates، إنها نظرت في القواسم المشتركة بين الأديان خلال وضعها التصاميم، رغم أن كل بناء له اتجاه مختلف في الموقع.

Credit: Credit: PNB Merdeka Ventures Sdn. Bhd.

برج "ميرديكا 118"

يعد ثاني أطول بناء في العالم، بعد برج خليفة في دبي.

ويرتفع "ميرديكا 118" 2227 قدمًا فوق العاصمة الماليزية، كوالالمبور. ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه في النصف الثاني من العام 2023.

Credit: Credit: Perkins&Will

طريق "كرينشو"

سيضم الممر الثقافي، الذي يبلغ طوله 1.3 ميلًا، ممرات للمشاة، و10 حدائق عامة جديدة، وأثاث شوارع، وأكثر من 100 عمل فني تسلّط الضوء على الفن والثقافة السوداء. وأنجز هذا الممر في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

Credit: Credit: SOM/ATCHAIN

مطار كيمبيغودا الدولي

يُرتقب أن تفتتح بنغالور، ثالث أكبر مدينة في الهند من حيث عدد السكان، مطارها كيمبيغودا الدولي، بعدما خضع لعملية توسيع طال انتظارها، مع إشغال مبنى الركاب 2، الذي تبلغ مساحته 2.7 مليون قدم مربع، مطلع العام المقبل.

وسيزيد المشروع من الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار بنحو 25 مليون زائر، وترتفع حدّ 40 مليون زائر بعد الانتهاء من مرحلته الثانية.

Credit: Credit: Mohamed El-Shahed/AFP/Getty Images

المتحف المصري الكبير

كلّف هذا المتحف أكثر من مليار دولار، ويحتضن بعضًا من أغلى المقتنيات في تاريخ البشرية.

ولم تستجب وزارة السياحة والآثار المصرية لطلب CNN المتكرر لتأكيد معلومة أن 2023 سيكون العام الذي سيفتتح فيه المتحف أبوابه، رغم وجود الكثير من العلامات الواعدة.

ويتميز المبنى، الذي تبلغ مساحته 5.2 مليون قدم مربع، بمساحات عرض، ومركز للحفظ، وردهة طويلة بما يكفي لإيواء تمثال ضخم لرمسيس الثاني.