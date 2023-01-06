"أديداس" تقاضي علامة أزياء أمريكية.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تواجه "أديداس" دار الأزياء الأمريكية "توم براون" في محكمة بولاية نيويورك، بعدما ادعى عملاق الملابس الرياضية أنّ استخدام "توم براون" لنمط خطوط متوازية على ملابسها ينتهك شعار "أديداس" وعلامتها التجارية الشهيرة "الثلاث خطوط".

وتأتي المحاكمة أمام هيئة المحلفين، التي بدأت في محكمة المقاطعة الجنوبية في حي مانهاتن يوم الثلاثاء، في أعقاب دعوى قضائية من عام 2021 جادلت فيها شركة "أديداس" بأن الملابس الرياضية التي أطلقتها "توم براون"، والتي تحمل أنماطًا مخطّطة بتصميمها، "تحاكي" شعار "أديداس" الذي يعود تاريخه إلى عقود من الزمن.

وأسس المصمم الأمريكي توم براون علامته التجارية التي تحمل اسمه في عام 2001، وهو الرئيس المعيّن حديثًا لمجلس مصممي الأزياء في أمريكا.

وكان براون، الذي وصل إلى المحكمة مرتديًا جوارب مزيّنة بأربعة خطوط متوازية من توقيع علامته، قد أطلق لأول مرة تصميمًا من ثلاثة خطوط، أطلق عليه اسم "Three-Bar Signature" حوالي عام 2005.

وبحسب وثائق المحكمة، وافقت علامته التجارية للأزياء على التوقف عن استخدام الفكرة، بعدما تواصلت "أديداس" مع الرئيس التنفيذي لعلامته آنذاك بشأن هذه المسألة بعد ذلك بعامين.

مصمم الأزياء الأمريكي توم بروان يصل إلى المحكمة بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني مرتديًا جوارب مخططة من علامته التجارية, plain_text Credit: Michael M. Santiago/Getty

وفي عام 2008، أطلق المصمم براون لأول مرة تصميم "Four-Bar Signature" المتنازع عليه حاليًا، وهي سلسلة من أربعة خطوط متوازية ظهرت على عناصر ملابس تتراوح من السترات إلى أربطة العنق، وكذلك على الملابس الرياضية.

وتتحدى شركة "أديداس" أيضًا استخدام "توم براون" لتصميم يدعى "Grosgrain Signature"، وهو تصميم بالألوان الأحمر والأبيض والأزرق، تدّعي الأولى أنّه يتكون من ثلاثة خطوط، بينما تزعم الأخيرة أنّه يحتوي على خمسة ألوان، وتصفه بـ "أبيض-أحمر-أبيض-أزرق-أبيض"، في أوراق المحكمة.

وتستخدم "أديداس" ثلاثة خطوط متوازية منذ عام 1949، عندما وضعها المؤسس الألماني للشركة، أدولف داسلر، على زوج من أحذية الجري المسننة.

في دعوتها القضائية، جادلت شركة الملابس الرياضية الألمانية بأن استخدام علامة "توم براون" للزخارف المخطّطة على ملابسها الرياضية من المرجح أن يتسبب في إرباك المستهلك وخداع الجمهور.

عارضة أزياء ترتدي تصميمًا من مجموعة "توم براون" لربيع وصيف 2023، والتي أطلقها أول مرة في باريس في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي, plain_text Credit: Peter White/Getty

في غضون ذلك، جادل محامو علامة "توم براون" بأنّ "أديداس" مارست تأخيرًا غير مقبول في تأكيد ادعاءاتها.

تشير وثائق المحكمة إلى أن منتجات "توم براون" التي تحمل تصميم "Four-Bar Signature" بيعت لأول مرة في عام 2009، وظهرت على عناصر من الملابس الرياضية المعروضة في المتجر الرئيسي للعلامة التجارية للأزياء في نيويورك منذ عام 2010.

وتدّعي شركة الملابس الرياضية العملاقة أنّها لم تدرك الانتهاك المزعوم إلا في أوائل عام 2018، عندما تقدّم توم براون بطلب للحصول على العلامة التجارية لتصميم "Grosgrain Signature" في أوروبا.

ويجادل محامو "أديداس" بأن الشركة ليس لديها واجب لمراقبة إصدارات علامة "توم براون"، كما أنّها لم تعتبر الأخيرة منافسًة مباشرة لها في البداية.

وتظهر وثائق المحكمة أنّ الطرفين حاولا الوصول إلى تسوية خارج المحكمة ولكن دون جدوى.