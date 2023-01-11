زاهية وبراقة..إليكم أجمل ما ارتداه النجوم لحفل جوائز غولدن غلوبز لعام 2023

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زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
نجمة "Wednesday" جينا أورتيغا متألقة بفستان قصير من أحدث مجموعة علامة غوتشي التجاريةCredit: Matt Winkelmeyer/FilmMagic/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بعد مرور عام على مقاطعة المشاهير والاستوديوهات لحفل جوائز غولدن غلوبز، عادت شاشات التلفزيون إلى نقله الثلاثاء، وأعاد النجوم بإطلالاتهم الساحرة، البريق إلى سجادة بيفرلي هيلتون الرمادية هذه المرة، في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، بالدورة الثمانين من هذا الحدث.

ويُعتبر هذا الحفل مؤشرًا ليس فقط لمن سيفوز بجوائز الأوسكار في مارس/ آذار، لكن أيضًا لاتجاهات الموضة التي قد نتوقًّع رؤيتها طوال موسم الجوائز.

ووصل الكثير من المدعوين بأزياء سوداء مستوحاة من الثقافة القوطية، بدءًا بثوب سيلينا غوميز الدرامي فالنتينو، إلى رداء الدانتيل الذي ارتدته جيمي لي كورتيس فوق بذلة من دون حمالات للعلامة الإيطالية عينها. كما كانت ليزا كوشي والممثلة بايج بوتشر بين النجمات الأخريات اللواتي اخترن ارتداء الدانتيل الداكن اللون.

وتميزت هذه المناسبة أيضًا، بالألوان الزاهية، ووفرة استخدام الكشكش والترتر المتلألئ. وأبهرت لافيرن كوكس الحضور بفستان كلاسيكي من تصميم جون غاليانو، فيما ارتدت جوليا غارنر ونجمات أخريات اللون الوردي الفاتح، حيث وصلت غارنر إلى الحفل بفستان من تصميم غوتشي، يتكونّ من ثلاث طبقات.

ومع اختيار المنظمين لحفل غولدن غلوبز هذا العام وضع سجادة رمادية اللون ليتمايل عليها النجوم، انتهزت ليلي جيمس وممثلة "توب غان: مافريك" مونيكا باربارو الفرصة لارتداء فساتين حمراء اللون ملفتة للنظر.

ومن جهة أخرى لم يلتزم العديد من الرجال النجوم بتقليد ربطة العنق السوداء، وفضلّ هؤلاء ارتداء ملابس برّاقة ومزخرفة، بدءًا من زهرة الحرير الضخمة الملصقة على سترة بدلة إيدي ريدماي، إلى بدلة لويس فويتون الزرقاء الفاتحة اللون التي تألّق بها نجم "The Banshees of Inisherin"، باري كيوغان.

ومن جهة أخرى، ارتدى ريس فيلدمان التنورة ذات الثنيات، فيما اختار جوش ريتشاردز نجم TikTok، ارتداء قميص قصير تحت بدلته المخططة.

لكنّ بيلي بورتر سرق الأنظار عندما حضر مرتديًا ثوب توكسيدو من تصميم كريستيان سيريانو باللون الأرجواني، وكان الثوب قد أحدث تغييرًا في قواعد اللعبة خلال حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2019.

زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
في إشارة واضحة إلى إطلالته الشهيرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار عام 2019، ارتدى بيلي بورتر فستان توكسيدو لكريستيان سيريانو مجدّدًا.. لكن هذه المرة باللون الأرجواني., plain_textCredit: Amy Sussman/Getty Images
زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
تألّقت مارغو روبي، المرشحة عن دورها في فيلم "Babylon"، بفستان واسع من شانيل، أفادت الشركة الفرنسية إنه استغرق 750 ساعة عمل., plain_textCredit: Matt Winkelmeyer/FilmMagic/Getty Images
زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
ارتدى نجم TikTok، جوش ريتشاردز، قميصًا قصيرًا تحت بدلة مقلمة. , plain_textCredit: Matt Winkelmeyer/FilmMagic/Getty Images
زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
تألقت فيولا ديفيس بفستان أزرق ملكي من جيسون وو، وحملت حقيبة يد فضية اللون من تصميم كورت جيجر., plain_textCredit: Jon Kopaloff/Getty Images
زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
جيمي لي كورتيس، تزيّت برداء من الدانتيل فوق بذلة لفالنتينو من دون حمالات، متأبطة ذراع نجم "The Banshees of Inisherin" باري كيوغان، الذي يرتدي بدلة زرقاء مزدوجة الصدر للعلامة التجارية لوي فويتون., plain_textCredit: Amy Sussman/Getty Images
زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
ليلي جيمس لفتت الأنظار بفستانها الضخم الأحمر اللون من فيرساتشي. , plain_textCredit: Kevin Mazur/Getty Images
زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
تألقت جينيفر هدسون بفستان ذهبي من تصميم CD Greene., plain_textCredit: Todd Williamson/NBC/Getty Images
زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
ارتدى تايلر جيمس ويليامز، مرشح جائزة أفضل ممثل مساعد، بدلة "أميري" مع بنطال واسع الساقين., plain_textCredit: Kevork Djansezian/NBC/Getty Images
زاهية.. برّاقة.. وآسرة.. إليكم أفضل أزياء حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2023
ارتدت ميشيل يوه، الحائزة على جائزة غولدن غلوب عن دورها في فيلم "Everything Everywhere All at Once"، فستانًا مزينًا بالترتر من مجموعة Armani Privé., plain_textCredit: Monica Schipper/The Hollywood Reporter/Getty Images

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