مغنية أمريكية تُغطى بطلاء أحمر و30 ألف قطعة شواروفسكي..كيف يبدو شكلها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبهرت مغنية الراب الأمريكية دوجا كات المشاهدين الإثنين لحظة وصولها إلى أحدث عروض أزياء شياباريلّي بإطلالة مثيرة من رأسها حتى أخمص قدميها، مزينة بطلاء أحمر للجسم، و30 ألف قطعة كريستال من شواروفسكي.

وأعادت فنانة الماكياج بات ماكغراث هذا الزي اللافت للنظر لدانيال روزبيري، المدير الإبداعي لدار الأزياء، إلى الحياة، بعدما أمضى فريقها قرابة خمس ساعات حتى إكمال الطلّة.

وسجّل وصول المغنية إلى "القصر الصغير (Petit Palais) في العاصمة الفرنسية باريس بداية مثيرة لعرض شياباريلّي لمجموعة ربيع وصيف 2023. وأطلق على أحدث مجموعة لعلامة الأزياء التجارية هذه اسم "Inferno Couture" (أزياء الجحيم الراقية)، وهي مستوحاة من قصيدة الجحيم "Inferno" لدانتي ودوائر الجحيم التسع، وفق ما ذكره روزبيري في الكتيّب المرافق للعرض.

Credit: Schiaparelli

وتميّز زي دوجا كات الجهنمي اللائق، بصدرية مصنوعة من الحرير وتنورة مغطاة بالخرز الخشبي المطلي، وحذاء أحمر اللون يتوافق مع إطلالتها.

ووصفت ماكغراث الإطلالة بأنها "جحيم دوجا"، على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين. كما نشرت فنانة المكياج مقطع فيديو من الكواليس يظهر فريقها خلال تلوين جلد النجمة، ووضعهم آلاف أحجار الكريستال عليه يدويًا.

وكانت دوجا كات قد وصلت إلى العرض برفقة المصمّم بريت ألان نيليسون، الذي كان يرتدي بدلة حمراء وسترة طويلة من مجموعة "Vetements". ثم جلست في الصف الأمامي على بعد بضعة أمتار فقط من كايلي جينر، التي تصدّرت عناوين الصحف أيضًا بفستان مخملي أسود اللون من دون حمّالات، ومزيّن صدره برأس أسد صناعي بالحجم الطبيعي.

وعلى المدرّج، عُرضت أزياء أخرى من مجموعة "التحنيط المزيّف" لشياباريلّي. وكانت نعومي كامبل وإيرينا شايك بين العارضات اللواتي مشين على المنصة مرتديات أزياء مماثلة برؤوس حيوانات.