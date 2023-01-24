كايلي جينير تخطف الأضواء بثوب يغطي رأس أسد صدره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سرقت عارضة الأزياء الأمريكية ونجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الأضواء، يوم الإثنين، على مدرج شياباريلّي للأزياء الراقية في العاصمة الفرنسية باريس، عندما وصلت مرتدية ثوبًا مخمليًا أسود اللون من دون حمالات، ومزينًا برأس أسد بالحجم الطبيعي.

وقد غطى رأس الأسد المزيف شديد الواقعية، كامل صدر جينر. وأكملت الزي بارتدائها زوجًا من أحذية شياباريلّي سوداء اللون، ذات أصابع ذهبية مزيّنة.

وبعد لحظات من جلوسها، شوهدت طلّة جينر مع أسد سريالي مجدّدًا على المدرج جنبًا إلى جنب مع سلسلة من مجموعة للأزياء الحيوانية الأخرى. ووفقًا لما ذكره منشور تقديم عرض الأزياء، فإن المجموعة مستوحاة من "جحيم" دانتي ودوائر الجحيم التسعة، وهي استعارة للشك والعذاب الإبداعي الذي يعيشه جميع الفنانين، بحسب ما كتب المدير الإبداعي دانيال روزبيري.

Credit: Estrop/Getty Images

وأعاد روزبيري تخيّل رسوم الوحوش الثلاثة بحذافيرها المذكورة في قصيدة القرن الرابع عشر، أي النمر، والأسد، والذئب في المجموعة، وأشار إلى أنّها "تمثل تباعًا الشهوة، والفخر، والجشع". وظهرت عارضة الأزياء نعومي كامبل مرتدية معطفًا من الفرو الأسود أشبه بصندوق مع بروز رأس ذئب من الكتف الأيسر، بينما أطلت عارضة الأزياء الكندية شالوم هارلو بفستان من دون حمالات، صُنع من جلد الفهد الثلجي مع رأس حيوان سنوري منبثق من الصدر.

Credit: Jacopo Raule/Getty Images

وتم تصنيع قطع رؤوس الحيوانات الكاملة يدويًا من مادة الراتينغ الرغوي ومواد أخرى من صنع الإنسان. لكن رغم تحديد شياباريلّي بأنّ القطع الحيوانية عبارة عن "تحنيط مزيّف"، فإن التماثل البصري يعني أنّ بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، سيصيبهم الاستياء من المجموعة.