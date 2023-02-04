رسالة انفصال مارلون براندو عن حبيبته.. قد تحقق 15 ألف دولار بمزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد تحقّق رسالة كتبها مارلون براندو الشاب بخط يده لصديقته الفرنسية بغية الانفصال عنها أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، 15 ألف دولار في مزاد علني.

وكانت الرسالة النادرة موجّهة إلى صولانج بوديل، تعكس اهتمام براندو بالحب عندما كان نجمًا ناشئًا في برودواي.

وتنظّم دار RR للمزادات في بوسطن الأمريكية مزاد البيع عبر الإنترنت، الذي ينتهي في 9 فبراير/ شباط.

واستخدم براندو في رسالته المليئة بالأخطاء الإملائية، الأسلوب المجرب والمختبر، أي "لست أنتِ السبب، بل أنا"، محاولًا إنهاء علاقته بالراقصة والممثلة على نحو ودي.

Credit: RR Auction

وكتب نجم "التانغو الأخير في باريس" بقلم رصاص على ثلاث صفحات لورقتين متّصلتين: "كي لا تعتقدين أنني شخص فظ، أكتب لك هذه الرسالة لأوضح لك أنه بسبب مروري بحالة مزاجية متقلّبة، وطائشة، ومتطيّرة، لا أرغب بإهانة مشاعرك والتقليل منها، من خلال رؤيتك فقط وفق مزاجي".

وتابع: "أرجو أن تقبلي مني هذه الرسالة بصدر منفتح كما سبق وأشرت، وبإخلاص تام. أنا آسف لأنني لم أتمكن من بذل جهد أكبر كي أكون أقل أنانية وأكثر انسجامًا. كان حدسي تجاهك لا لبس فيه، لكنّ مشاعري كانت غير مستقرة، للأسف. سأتذكرك بحب، واحترام، وتقدير دومًا. عندما نلتقي في فرنسا (ربما في أكتوبر/ تشرين الأول) أثق بأنّ سلوكي سيكون أكثر نضجًا".

وقّع براندو على الرسالة "مع أحر الأمنيات، مارلون" قبل إضافة تذييل: "من فضلك بلّغي تحياتي لوالدتك، مع أمل تقبلها مني".

وبحسب المزاد، التقى براندو وبودل عام 1947، بعدما دعيت إلى وراء الكواليس أثناء إنتاج فيلم "A Streetcar Named Desire" ، الذي لعب فيه براندو دور ستانلي كوالسكي أمام جيسيكا تاندي التي أدت دور بلانش دوبوا.

بعد انفصالهما، ركز براندو على حلمه بتحقيق النجومية في هوليوود، بينما تحولت بوديل إلى التصوير الفوتوغرافي، وتتلمذت على يد ريتشارد أفيدون. وحقق براندو جائزتي أوسكار لأفضل ممثل عن أدائه في "On the Waterfront" و "العراب".