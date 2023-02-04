شبيهة بحبة الفول.. كشف النقاب عن منحوتة ضخمة طال انتظارها في نيويورك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كُشف النقاب عن منحوتة ضخمة عاكسة، من أعمال النحات البريطاني أنيش كابور، الذي كُلف بتنفيذها عام 2008، لتزين زاوية بارزة في أحد شوارع مانهاتن السفلى، وسط مدينة نيويورك الأمريكية.

وأخيرًا اكتمل العمل الفني الذي يتميز بالعديد من السمات المشتركة مع منحوتة أخرى شهيرة للنحات البريطاني، "بوابة السحاب" المنتصبة في مدينة شيكاغو، والمعروفة بالعامية باسم "حبة الفول".

وتتألق المنحوتة، التي لا تحمل عنوانًا بعد، بشكل واضح في زاوية شارعي "تشرش" و"ليونارد" في حي "تريبيكا".

ويبلغ ارتفاع المنحوتة 19 قدمًا عند أعلى نقطة لها، ويقدر أنّ تكلفتها تتراوح بين 8 و10 ملايين دولار.

وخلافًا لمنحوتة شيكاغو القائمة بذاتها، التي تحتل ساحة عامة بارزة في "ميلينيوم بارك"، تظهر المنحوتة الجديدة بحي "تريبيكا" محشورة تحت مبنى 56 ليونارد، وهو برج سكني فاخر يُعرف باسم "برج جينغا" نظرًا لهياكله من الكابولات التي تشبه كتل الخشب المترنحة بشكل خطير مثل لعبة الألواح تماما.

منظر علوي لعمل فني جديد بشارع "ليونارد" في حي مانهاتن السفلي Credit: Roy Rochlin/Getty Images

صمم البرج من قبل شركة الهندسة المعمارية السويسرية الشهيرة Herzog & de Meuron لصالح شركة Alexico Group للتطوير العقاري، التي كلّفت كابور بعمل المنحوتة أيضًا.

وفي عام 2016، ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أنّ كابور اشترى شقة في البرج ذاته لقاء 13.5 مليون دولار.

وبالإضافة إلى التأخير جراء تباطؤ أعمال البناء في أعقاب الأزمة المالية بين عامي 2008 و2009، ولاحقًا جراء جائحة كوفيد-19، تمثّل سبب إبطاء الانتهاء من المنحوتة الخاصة بحي "تريبيكا" في تعقيدها التقني.

ونتيجة لذلك، بقي العمل الفني مكتملًا جزئيًا لسنوات، محاطًا بالسقالات، وفُقدت أجزاء كبيرة من غلافه المتلألئ، ما أكسبه لقب "نصف حبة الفول"

وفي رسالة تعود لعام 2018 إلى مجموعة Alexico، نشرها الموقع الإلكتروني Tribeca Citizen، لفت صانعو المنحوتة إلى التحديات اللوجستية والتقنية الهائلة التي انطوت على تركيب منحوتة شيكاغو "بوابة السحاب"، وكيف اختلفت منحوتة حي تريبيكا عن هذا المشروع فيما يتعلّق بالتجميع والتركيب.

وجاء في الرسالة: "من أجل الإسراع بتركيب منحوتة شارع ليوناردو، ولتوفير التكاليف، فقد تقرر بناء مكونات دقيقة بحيث يمكن أن تكون متلائمة بإحكام مع بعضها، بحيث تصبح اللحامات غير مرئية تقريبًا".

وأوضحت الرسالة أن "هناك اختلاف مهم آخر بين منحوتة شارع ليونارد و"بوابة السحاب"وهو نظام التعليق"، فبدلاً من إنشاء إطار دعم واحد كبير الحجم، تحتاج كل شريحة لإطار دعم فردي خاص بها.

يتم تثبيت كل من الإطارات الداعمة للشرائح السفلية بالساحة، ويتم تعليق الشرائح نفسها بواسطة الكابلات.

وتابعت الرسالة: "عند الانتهاء، سيتم تعليق المنحوتة بأكملها بنظام من الكابلات والزنبرك حتى تتمكن من التحرك بشكل طفيف مع التغيرات في درجات الحرارة والرياح والثلوج"

وتتمثل إحدى فوائد التأخير الهائلة التي لم تكن في الحسبان، في الكشف عن المنحوتة الجديدة وسط ما أصبح يعرف يإحدى مناطق المعارض الرئيسية في نيويورك، لتكون بمثابة معلم ملائم لصور السيلفي من قبل محبي الفن الذين يعبرون الحي.