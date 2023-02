جيم كاري يعرض قصره للبيع لقاء 29 مليون دولار.. وأعماله الفنية!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يعرض الممثل جيم كاري قصره المؤلف من خمس غرف نوم، وتسعة حمامات، في كاليفورنيا للبيع لقاء 29 مليون دولار تقريبًا.

ويقع العقار المترامي الأطراف الذي تبلغ مساحته 12700 قدم مربع، في حي برينتوود الراقي في لوس أنجلوس الأمريكية، على أكثر من فدانين من الأرض، وفقًا لشركة Sotheby's International Realty، التي تضطلع بعملية البيع.

وتُظهر سلسلة الصور المصاحبة للعرض جميع زخارف قصر المشاهير، من بيانو كبير، إلى ملعب تنس خارجي. لكن الصور تقدم أيضًا لمحة شخصية أكثر عن حياة الذي سيصبح القاطن السابق قريبًا، وأعماله الفنية الخاصة.

Credit: Sotheby's

بالإضافة إلى التمثيل، فإن كاري رسام ونحات، عرض أعماله في صالات عرض بالولايات المتحدة وكندا. بالإضافة إلى مجموعة NFT الأخيرة الخاصة به، والرسوم الكاريكاتورية السياسية اللاذعة، التي نشرها بانتظام على تويتر خلال إدارة دونالد ترامب، يشتهر الممثل بلوحات ملونة على القماش.

Credit: Chris Delmas/AFP/Getty Images

وبين الصور التي نراها في الصور لوحات "Hooray We Are All Broken" الذي يصور أربعة أشكال مجردة منقطة على خلفية ساطعة. وفي الوقت نفسه، تظهر صورة لحديقة حيث منحوتة برونزية عارية له أطلق عليها اسم "أيلا".

هناك العديد من الرسوم الأصلية الأخرى لكاريز المعروضة، ضمنًا اللوحات التي ظهرت في فيلم وثائقي قصير "أنا بحاجة إلى اللون" صدر عام 2017، حيث يصف نجم هوليوود مساره الفني.

Credit: Sotheby's

وقال في الفيلم القصير (ست دقائق): "عندما بدأت الرسم، أصبحت مهووسًا لدرجة أنه لا يوجد مكان أتنقل فيه بمنزلي". وتابع: "كانت اللوحات في كل مكان. أصبحت جزءًا من الأثاث؛ كنت آكل عليها".

وأضاف: "يمكنك معرفة ما أحبه من خلال لون اللوحات". "يمكنها أن تخبر عن حياتي الداخلية من خلال الألوان الداكنة في بعضها. يمكنك معرفة ما أريد من السطوع في بعضها". لا يُعتقد أن الأعمال الفنية مدرجة في السعر المطلوب الذي يبلغ 28.9 مليون دولار، ولا أزياء Riddler ذات الإطارات من أداء كاري بفيلم "Batman Forever" عام 1995.

Credit: Sotheby's

أيا كان الذي سيشتري منزل الخمسينيات المليء بالضوء، فإنه سيستمتع بمسرح سينمائي منزلي وشلال يتساقط في حوض السباحة.

في بيان أرسل إلى صحيفة وول ستريت جورنال، أوضح كاري قراره بمغادرة منزله، الذي يمتلكه منذ قرابة 30 عامًا، إنه لم يعد يقضي الكثير من الوقت هناك. صرّح بذلك قبل أن يقتبس أغنية دايفيد بوي الشهيرة: "Ch-ch-ch-Changes"!