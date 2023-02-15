فنان يرسم أكبر جدارية لمؤسس السعودية على ارتفاع 120 مترا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في ظل المشهد الفني والثقافي الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية، استطاع فنان غرافيتي سوري وضع بصمته الفنية لإحياء ذكرى شخصية ملهمة في حياة المجتمع السعودي.

وعلى أحد الأبراج الواقعة على طريق الملك فهد بالعاصمة الرياض، قام محمد العمار، وهو سوري من مواليد السعودية، برسم أكبر لوحة جدارية للملك السعودي المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

Credit: SPA

وعلى ارتفاع يصل إلى 120 متراً، تزين الجدارية واجهة برج هدب بمساحة إجمالية تبلغ 1،220 متر مربع.

وفي حديثه لموقع CNN بالعربية، أشار العمّار إلى أنّ السعودية تتجه نحو تعزيز وإثراء التجارب الثقافية المختلفة والأعمال الفنية والتراثية المتنوعة، ما ألهم فكرة عمل أكبر جدراية للملك المؤسس عبد العزيز لتصبح بمثابة دافع للمواهب الفنية في البلاد.

Credit: courtesy of Mohammed Al-Ammar

وفي حديثه لموقع CNN بالعربية، أشار العمّار إلى أنّ السعودية تتجه نحو تعزيز وإثراء التجارب الثقافية المختلفة والأعمال الفنية والتراثية المتنوعة، ما ألهم فكرة عمل أكبر جدراية للملك المؤسس عبد العزيز لتصبح بمثابة دافع للمواهب الفنية في البلاد.

Credit: Courtesy of Mohammed Al Ammar

واستغرق العمل على الجدارية مدة 50 يوماً، تخللها العديد من التحديات مثل عوامل الطقس، كالرياح وارتفاع الحرارة، إضافة إلى جهود التخطيط، وتحديد مقاسات اللوحة من مسافة بعيدة.

Credit: courtesy of Mohammed Al-Ammar

ويتذكر العمّار لحظات عمله على رسم الجدارية قائلًا: "لم تكن عملية سهلة على الإطلاق، إلا أنّها بالنسبة لي تعد أفضل تجربة أخوضها رغم الخطورة والتحديات التي مررت بها".

ويجدر بالذكر أنّ العمار استخدم بخاخات ألوان غازية حرارية مخصصة لتلوين المعادن برسم الجدارية على مبنى برج هدب، والتي لا تتأثر بعوامل الطقس كالرياح والأمطار.

وأثارت الصور ومقاطع الفيديو التي شاركها العمار لجداريته عبر منصات التواصل الاجتماعي تفاعل واسع النطاق بين الجمهور السعودي، الذي عبّر عن إعجابه بحجم الجدارية ودقة تفاصيل اللوحة الإبداعية.