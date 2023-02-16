مشاريع مبهرة.. ما هي الابتكارات المعمارية المصنفة الأفضل لعام 2023؟

تصاميم "عجيبة" لبيوت المستقبل..هل يمكن للمباني أن تتنفس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تشمل أحدث الابتكارات المعماريّة في العالم جناحًا فندقيًا تغطّيه بيوت الطّيور ومعلّق في غابة "هارادس" بالسّويد، ومخبأً بحريًا تحوّل إلى مجمّع فنّي في سيدني بلغت كلفته 230 مليون دولار، وميدانًا رياضيًا مستقبليًا في مقاطعة تشجيانغ الصينيّة استوحي من التّضاريس الجبليّة المجاورة له، وفقًا لمجلة "Architectural Digest" أو "AD".

وتُعتبر هذه التصاميم ثلاثة من بين 20 عملًا معماريًا "رائعًا" اختارها فريق المحرّرين العالميّين بالمجلّة لنسختها الصّادرة في مارس/آذار.

وأفادت إيمي أستلي، مديرة التّحرير العالميّة في المجلّة، أنّ قائمة "WOW" عبارة عن "لحظة تقدير عالمي للمشاريع التي تُعيد تشكيل عالمنا، سواءً من خلال براعتها الهندسيّة، أو ابتكاراتها المستدامة، أو مخيّلتها الهائلة".

يُقدّم فندق "Treehotel" غرفة كرويّة معلّقة بين الأشجار ومغطّاة بـ350 بيتًا للطيور. Credit: Mats Engfors

وفي كل عام، تختار المجلّة عمارات جديدة مثيرة للإعجاب لها آثار ثقافيّة، وتضمّنت قائمة العام الماضي مركز "Luma Arles" للفنون متعدد التّخصصات في فرنسا للمصمم المعماري فرانك جيري، وقاعة "Chapel of Sound" المُبهرة للحفلات الموسيقيّة في الصّين من تصميم "Open Architecture".

يحاكي استاد "Quzhou " التّضاريس الجبليّة. Credit: MAD Architects

وتتضمّن قائمة هذا العام وجهات رئيسيّة جديدة في قطاع الأزياء، وتجارة التّجزئة، وتناول الطعام، ضمنًا معرض "كريستيان ديور" المُجدّد في باريس، ومطعم "Maison Owl" الشّبيه بكهف في اليابان.

ولا يوجد شح بالمساحات عندما يتصل الأمر بتلك المخصّصة للفن، فاشتملت القائمة على متحف "إدوارد مانش" الجديد في أوسلو، ومتحف "MAP" للفنون والتّصوير الفوتوغرافي في الهند.

صورة لمشروع "House of Music Hungary" في بودابست. تصوير: György Palkó Liget/Budapest Project

وتشمل المشاريع البارزة تجهيز "سيتي" المفاهيمي المُمتد لمسافة ميل ونصف الميل للفنّان مايكل هايزر، وفقًا لمارينا إيمونيه، رئيسة المحتوى التحريري لمجلة "Architectural Digest" في فرنسا.

وأشارت إيمونيه إلى استغراق بناء الموقع الغامض في صحراء نيفادا نصف قرن.

يضم هذا النصب التّذكاري والمتحف في ولاية غوجارات الهنديّة سلسلة من خزانات المياه. Credit: Smritivan Earthquake Museum

وسلّطت إيمونيه الضوء أيضًا على هيكل "House of Music Hungary" في بودابست، باعتباره من الخيارات المفضّلة.

والهيكل عبارة عن مساحة مخصّصة للعروض تتمتّع بسطحٍ يشبه جذر نبتة اللوتس، ويضم 145 فتحة للسّماح بدمج الضّوء مع الأشجار داخله.

والمشروع من تصميم المهندسة المعماريّة اليابانيّة سو فوجيموتو.

تتضمّن نسخة شهر مارس/آذار للمجلّة على قائمة "WOW". Credit: Simon Watson/AD

وفي ولاية غوجارات الهنديّة، يدمج نصب تذكاري ومتحف يُدعى "Smritivan Earthquake Memorial and Museum"، من تصميم راجيف كاثباليا، بين الهندسة المعماريّة والبيئة على مساحة مترامية الأطراف تبلغ 470 فدّان.

ويُكرّم المشروع ضحايا زلزال غوجارات، عام 2001.

وتمثّل المشاريع العشرين معًا أكثر بكثير من مجرّد ابتكارات في مجال التّصميم، بحسب ما أوضحت كاتيا كونتيراس، رئيسة المحتوى التحريري في المجلّة بالمكسيك وأمريكا اللاتينيّة.

وأكّدت كونتيراس أنّها تبيّن إمكانيّة استخدام الهندسة المعماريّة "كأداة قوية لإنشاء مجتمع، والحفاظ على التّنوع الثّقافي، والاحتفال بالفن، وتعزيز الاهتمام بتراثنا الطّبيعي".