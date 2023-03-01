من أوكرانيا للصومال.. جوائز "سوني" للتصوير تكشف عن أفضل صور عام 2023

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت صورة جويّة لبركان، ومشهد لمبنى مدمّر في أوكرانيا، وصورة "بورتريه" لكلب ضمن أفضل الصّور المُلتقطة على مستوى العالم العام الماضي، وفقًا لحكّام جوائز "سوني" العالميّة للتصوير الفوتوغرافي.

وكشفت المنظمة العالميّة للتصوير الفوتوغرافي الثّلاثاء عن الأعمال المُدرجة ضمن القائمة المختصرة، بالإضافةً إلى المرشحين النهائيين ضمن الفئات الاحترافيّة الـ10 للمسابقة السنوية المرموقة، والتي تشمل الـ"بورتريه"، والرياضة، والمناظر الطبيعيّة، والبيئة.

وثق المصور، سيزار دزفولي، تدفق الحمم من بركان في جزيرة "لا بالما" الإسبانية في جزر الكناري. Credit: Cesar Dezfuli/Sony World Photography Awards 2023

وسيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 13 أبريل/نيسان. وشاركت أكثر من 415 ألف صورة في مسابقات هذا العام، مع تأهّل أكثر من 180 ألف منها للفئات الاحترافيّة.

أُدرجت أعمال المصورة الألمانية، جوليا كريست، في القائمة المختصرة لفئة الحياة البرية والطبيعة. Credit: Julia Christe/Sony World Photography Awards 2023

وقال المنظّمون إن عام 2023 شهد أكبر عدد من المشاركات في تاريخ المسابقة البالغة من العمر 16 عامًا.

وتم اختيار ثلاثة متسابقين نهائيين وبين 5 و7 مصورين للقائمة المختصرة في كل فئة.

أُدرجت هذه اللقطة للمصور، ساشا ماسلوف، في القائمة المختصرة للمسابقة. Credit: Sasha Maslov/Sony World Photography Awards 2023

وانتمت الصّور المختارة إلى مصورين من أكثر من 30 دولة، وفي مناطق تتضمن مصانع إسمنت مهجورة في الصين، وسوق للأسماك في الصومال.

مشهد من سوق أسماك في العاصمة الصومالية، مقديشو، وثّقه المصور طارق زيدي. Credit: Tariq Zaidi/Sony World Photography Awards 2023

وبنت لجنة تحكيم تتألف من منسقين فنيين، وأفراد من المتاحف، ومحرّري صور، قراراتها على مهارة المتسابقين الفنيّة، وما إذا كانوا قد أظهروا "نهجًا أصليًا في سرد ​​القصص"، بحسب ما ورد في بيانٍ صحفي.

من الصور اللافتة المُدرجة في القائمة المختصرة. Credit: Zhu Zhu/Sony World Photography Awards 2023

ووصف رئيس لجنة التحكيم، مايك ترو، متسابقي هذا العام بأنّهم يتميزون بالتحدي.

يقف فريق كرة قدم للفتيات أمام المصوّر، إبراهيم نوروزي، في العاصمة الأفغانية كابول. Credit: Ebrahim Noroozi/Sony World Photography Awards 2023

وأضاف أنّ المتسابقين استكشفوا "المناقشات العميقة والمستمرّة حول الحقيقة السرديّة، والتمتّع بالسيطرة في الفن"، بالإضافة إلى "وجهات نظر بيئيّة وسياسيّة ومجتمعيّة أوسع".