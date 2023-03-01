من أوكرانيا للصومال.. جوائز "سوني" للتصوير تكشف عن أفضل صور عام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصبحت صورة جويّة لبركان، ومشهد لمبنى مدمّر في أوكرانيا، وصورة "بورتريه" لكلب ضمن أفضل الصّور المُلتقطة على مستوى العالم العام الماضي، وفقًا لحكّام جوائز "سوني" العالميّة للتصوير الفوتوغرافي.
وكشفت المنظمة العالميّة للتصوير الفوتوغرافي الثّلاثاء عن الأعمال المُدرجة ضمن القائمة المختصرة، بالإضافةً إلى المرشحين النهائيين ضمن الفئات الاحترافيّة الـ10 للمسابقة السنوية المرموقة، والتي تشمل الـ"بورتريه"، والرياضة، والمناظر الطبيعيّة، والبيئة.
وسيتم الإعلان عن الفائزين بتاريخ 13 أبريل/نيسان. وشاركت أكثر من 415 ألف صورة في مسابقات هذا العام، مع تأهّل أكثر من 180 ألف منها للفئات الاحترافيّة.
وقال المنظّمون إن عام 2023 شهد أكبر عدد من المشاركات في تاريخ المسابقة البالغة من العمر 16 عامًا.
وتم اختيار ثلاثة متسابقين نهائيين وبين 5 و7 مصورين للقائمة المختصرة في كل فئة.
وانتمت الصّور المختارة إلى مصورين من أكثر من 30 دولة، وفي مناطق تتضمن مصانع إسمنت مهجورة في الصين، وسوق للأسماك في الصومال.
وبنت لجنة تحكيم تتألف من منسقين فنيين، وأفراد من المتاحف، ومحرّري صور، قراراتها على مهارة المتسابقين الفنيّة، وما إذا كانوا قد أظهروا "نهجًا أصليًا في سرد القصص"، بحسب ما ورد في بيانٍ صحفي.
ووصف رئيس لجنة التحكيم، مايك ترو، متسابقي هذا العام بأنّهم يتميزون بالتحدي.
وأضاف أنّ المتسابقين استكشفوا "المناقشات العميقة والمستمرّة حول الحقيقة السرديّة، والتمتّع بالسيطرة في الفن"، بالإضافة إلى "وجهات نظر بيئيّة وسياسيّة ومجتمعيّة أوسع".