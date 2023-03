دعائم غريبة الشكل من فيلم شهير تُحقق أكثر من 500 ألف دولار في مزاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كان زوج من "أيادي النقانق"، وسماعة بلوتوث عابرة للعوالم، وصخرة ذات عينين مندهشتين، بين القطع البارزة المعروضة للبيع في أحد أكثر المزادات غرابة الذي نُظّم هذا العام.

وبالطبع، جميعها دعائم من فيلم Everything Everywhere All at Once، الذي يقترب من الفوز بجائزة الأوسكار بعد حصوله على 11 ترشيحًا.

وكانت هذه بين 43 قطعة تذكارية عُرضت للبيع من قبل A24، دار الإنتاج التي تقف وراء الفيلم الناجح.

وحتى الآن، فاز الفيلم بجائزتي غولدن غلوب، وخمس جوائز اختيار النقاد، وأربع جوائز نقابة ممثلي الشاشة.

ظهرت دعامة Rockverse Rock في مشاهد تدور أحداثها في عالم من الصخور ذات العيون المندهشة. Credit: Credit: A24

وفي هذا العمل، تظهر ميشيل يوه بصفتها مالكة مغسلة أمريكية صينية تم جرّها إلى سلسلة من العوالم المتوازية. ويشبه أحد هذه العوالم، على سبيل المثال، عالمنا إلى حد كبير، باستثناء أن كل شخص لديه أصابع من النقانق.

وبيعت قطع الأيدي المصنوعة من النقانق مقابل 55 ألف دولار، فيما حقّق زوج من القفازات المحبوكة لتناسبها 4 آلاف دولار.

كتبت دار الإنتاج A24 عن هذه الدعامة على موقع المزاد عبر الإنترنت: "ادخل إلى الكون المتعدد باستخدام سماعات أذن إيفلين التي تعمل بالبلوتوث". Credit: Credit: A24

أما القطعة التي حققت رقم المبيع الأعلى فكانت دمية حيوان الراكون متحرّكة، التي بيعت بـ90 ألف دولار لأحد المزايدين عبر الإنترنت.

ويظهر الحيوان جالسًا على رأس طاهٍ، يلعب دوره هاري شوم جونيور، بينما كان يتحكم بأفعاله في مطبخ المطعم.

وأغلق المزاد على الإنترنت بعدما حقّق إجمالي مبيعات فاقت 500 ألف دولار. وسيتم تقسيم العائدات بين ثلاث جمعيات خيرية، هي: مشروع الصحة العقلية الآسيوية، ومركز عمّال الغسيل، ومركز قانون المتحولين جنسياً.